Resignado salió a sala de prensa Fran Escribá tras el empate sin goles del Real Zaragoza. Ni enfado ni especialmente satisfecho, el entrenador de los aragoneses sigue insistiendo, como viene haciendo las últimas semanas, en que poco más puede intentar con las armas con las que cuenta.

«Nuestro objetivo era ganar y, cuando no ganas, lo mejor es empatar. Hemos generado ocasiones y hemos cortado una sangría de goles importante. Tuvimos más ocasiones que ellos, aunque no excesivamente claras. Si no puedes llevarte la victoria, al menos no pierdas. Todos los puntos ayudan al objetivo final», comenzó su comparecencia el técnico, que tiene muy claro cuál es el problema de su equipo: «Tenemos carencia de gol, es obvio. Y es algo que es muy difícil de subsanar. Intentamos compensarlo con los jugadores de segunda línea porque la primera tiene lo que tiene: mucho trabajo y cierto gol».

El empate pues es para Escribá un mal menor. «Soy el primero que no está satisfecho con el empate, pero concedimos poco y por lo menos en esta ocasión no hemos encajado, esa es la mejor noticia», valoró el técnico, que quiso poner en valor el buen hacer del Burgos. «Es un equipo muy trabajado. Penaliza muy bien los fallos del rival y eso al menos no ha ocurrido. Solo recuerdo una parada lejana de Cristian. Viendo un poco cómo estaba siendo el partido el resultado estaba cantado», analizó el valenciano.

"Estoy contento con Luna. Ha cerrado bien defensivamente aunque no ha podido ser determinante en ataque"

A pesar del resultado, Escribá resaltó el trabajo y el esfuerzo de sus futbolistas. «Entiendo que el aficionado no se vaya contento, pero hemos visto a los jugadores acabar con calambres, lo que demuestra el esfuerzo de los jugadores. Hemos recuperado la agresividad defensiva y eso es una lectura positiva a partir de la que crecer», afirmó el entrenador zaragocista, que también señaló al fuerte viento, protagonista durante todo el encuentro, de que ninguno de los dos equipos jugara mejor.

Quizá la frase más llamativa de toda la rueda de prensa fue cuando el técnico fue preguntado por la decisión de no hacer más cambios. Escribá afirmó que «veía bien» a los que estaban sobre el césped pero reconoció que, en otras circunstancias, hubiera tomado alguna decisión diferente. «Si hubiéramos jugado fuera, hubiera sacado a Pape Gueye porque Giuliano estaba muy cansado, pero por la experiencia de otras veces y el runrún de La Romareda, creía que no nos iba a favorecer», reconoció Fran Escribá. Aun así, y mirando hacia el futuro, el técnico recalcó el papel de la afición, a pesar de no haber ganado todavía como local en 2023: «En nuestra casa y con nuestra gente somos más fuertes».

Escribá terminó hablando de dos nombres propios. El primero el de Marcos Luna, que fue titular por primera vez. «Estoy contento con él. Ha cerrado muy bien defensivamente aunque en ataque no se ha podido prodigar mucho y no ha sido determinante. Irá cogiendo ritmo», señaló. Por último, el entrenador zaragocista explicó la situación de Jaume Grau: «He hablado con él esta semana. Está en una línea de participar cada vez más y ser importante».