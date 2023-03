El Real Zaragoza ya da por segura la convocatoria de Bebé para los dos partidos que tiene Cabo Verde ante Eswatini a finales de marzo dentro de las ventanas FIFA, algo que el propio jugador ya avisó cuando llegó a finales de enero. Entonces, no tenían fecha fijada y el primero de ellos hacía peligrar su presencia en el derbi. Al final, ambos duelos, valederos para la clasificación de la Copa Africana de Naciones, se van a disputar el viernes 24 y el martes 28, por lo que se marchará tras jugar ante el Huesca y se perderá el duelo frente al Albacete del domingo 26 para estar disponible, aunque justo, en el partido ante el Levante del viernes 31.

También es ya segura, y en este caso confirmada, la citación de Jairo Quinteros con Bolivia para los amistosos ante Uzbekistán el 24 y Arabia Saudí el 28, si bien al final la selección boliviana no va a jugar ante Guatemala antes y el central, de nula participación con Escribá, solo se perderá el choque ante el Albacete y llegará justo al del Ciudad de Valencia. Mientras, en el Zaragoza están pendientes de la lista de la sub-21 que Santi Denia dará este viernes, en la que Francés, sobre todo, y en menor medida Francho tienen opciones, ya que están en la prelista. No tiene ninguna por su lesión Azón.

Francés fue fijo con Luis de la Fuente, actual seleccionador absoluto, en la fase de clasificación para el Europeo de Georgia y Rumanía, que se disputa a partir del 21 de junio. De hecho, jugó en 9 de los 10 partidos, en ocho de titular, de esa clasificación y fue citado en todos. De la Fuente no lo llamó en septiembre pasado por su lesión de codo y ante Japón en noviembre tampoco en un ensayo donde hubo muchas novedades. Ahora, en la primera lista de Santi Denia, lo normal es que Francés regrese para los partidos de preparación para el Europeo, ante Suiza el 24 y Francia el 28 de marzo, por lo que no jugaría ante el Albacete. Es verdad que el central volvió al once ante el Leganés tras tres suplencias, pero todo apunta a que en la sub-21 va a haber continuidad con Denia en los nombres y la posición de central no es la de mayor competencia en la Rojita.

Alarcón y Fuentes, no

Mientras, Tomás Alarcón, internacional absoluto con Chile hasta en 12 ocasiones, no ha sido citado por Berizzo para el amistoso ante Paraguay (27 de marzo) y tampoco Colombia ha llamado a Gabi Fuentes ante Japón (24 de marzo) y Corea (28), después de que Néstor Lorenzo lo convocara para el amistoso el 29 de enero ante Estados Unidos, pero el Zaragoza no se mostró partidario de que fuera y el jugador no acudió al no ser el partido en una ventana FIFA.