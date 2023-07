Un nuevo comienzo. La temporada número 89 en la historia del Real Zaragoza, la undécima consecutiva en Segunda División, la segunda desde la llegada de la nueva propiedad, la primera con Fran Escribá a los mandos desde el principio. Hasta 31 futbolistas estarán en la tarde de este lunes en la Ciudad Deportiva para realizar el primer entrenamiento del curso 2023-24 y dar el pistoletazo de salida a seis semanas de pretemporada que desembocarán en el estreno liguero frente al Villarreal B el fin de semana del 12 y 13 de agosto.

El trabajo se llevará a cabo hasta entonces fundamentalmente en la Ciudad Deportiva, ya que este año el equipo no se desplazará a Boltaña, como es habitual, después de no alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento de la localidad. Aquí disputará pues sus primeros amistosos veraniegos, frente al Deportivo Aragón, otro clásico, y el CD Teruel, flamante equipo de Primera RFEF. La última semana de julio el Real Zaragoza llevará a cabo una concentración en Pinatar Arena, Murcia, donde tiene confirmados ya tres nuevos encuentros de preparación contra el Real Murcia, el FC Cartagena y el Stade de Reims francés.

La pretemporada

Durante los primeros días, los futbolistas se someterán también a los habituales reconocimientos médicos en la clínica QuirónSalud, pero Fran Escribá no ha querido esperar para empezar a dar forma a su plantilla y este mismo lunes, a las 18.30, dirigirá la primera sesión de entrenamiento. Eso sí, el grupo que tendrá hoy a su disposición no será el mismo con el que comenzará la Liga ni tampoco con el que se cerrará el mercado, allá por el 31 de agosto. El técnico tiene a su disposición a 31 futbolistas, incluyendo a nueve canteranos, y entre ellos hay un puñado de jugadores a los que hay que buscar una salida pero con los que todavía no hay acuerdo.

Y es que los movimientos que se han producido hasta la fecha han sido insuficientes para completar la transformación que se espera de la plantilla aragonesa. La entidad ha confirmado las bajas de Larrazabal, Zapater, Ratón, Vigaray y Ángel López, mientras que Valentín Vada comunicó mediante burofax el viernes, el último día del plazo, que no ejecutaba el año opcional que figuraba en su contrato, por lo que ha dejado de pertenecer al club.

Así, el capítulo de salidas tiene todavía muchas páginas pendientes y en él figuran el defensor Jairo Quinteros, los mediocampistas Eugeni, James Igbekeme y Manu Molina y el delantero Sabin Merino, además de los canteranos Marcos Baselga y Luis Carbonell. Todos ellos tendrán que estar este lunes, por tanto, en la Ciudad Deportiva. También Igbekeme, pese a que su temporada en el Wisla Cracovia se alargó en el tiempo por la disputa del ascenso.

Algunas de esas salidas no serán fáciles ni rápidas, porque todos ellos tienen contrato y hay que resolver su situación. Por ejemplo, Eugeni tiene claro que desea tener más minutos de los que tuvo el curso pasado, pero su adiós pasará por una indemnización. Otro caso es el de Manu Molina, dispuesto a quedase aunque su rol siga siendo muy secundario y cuyo contrato contemplaba una subida en esta nueva temporada.

El apartado de llegadas es mucho más escueto. El Real Zaragoza tan solo ha confirmado la incorporación de Maikel Mesa, que firmó por dos campañas tras quedar libre en el Albacete. El centrocampista, de 32 años, viene de hacer ocho tantos y tres asistencias en 41 partidos con el club manchego y llega, en principio, para jugar por detrás del delantero y aprovechar su llegada.

La plantilla

Precisamente ahí arriba es donde más y mejor debe fichar el Real Zaragoza. Juan Carlos Cordero sigue trabajando para poder contar de nuevo con Víctor Mollejo que, como el pasado curso, lo haría como cedido por el Atlético de Madrid. El director deportivo está también muy atento a Iván Romero, a quien ya consiguió también a préstamo para el Tenerife hace un año, pero en este caso hace falta ver todavía cuál es la intención del Sevilla con su futbolista, al que puede incluso ampliar su contrato.

Todos estos casos, y alguno más, tendrán que resolverse mientras el Real Zaragoza ya es entrena a las órdenes de Fran Escribá. De momento lo hará con overbooking porque además de los 22 futbolistas con los que cuenta en el primer equipo, el alicantino ha convocado a nueve canteranos. Los elegidos, del Deportivo Aragón y del División de Honor, son los porteros Carlos Calavia y Guillermo Acín, los defensas Juan Sebastián y Andrés Borge, el centrocampista Alberto Vaquero y los atacantes Pablo Cortés, Adrián Liso, Chema Aragüés y Pau Sans. La mayoría ya han participado con el primer equipo.

Además de estos, Fran Escribá tendrá desde hoy a su disposición a los guardametas Cristian Álvarez y Dani Rebollo y los defensores Marcos Luna (lesionado), Fran Gámez, Francés, Lluís López, Jairo Quinteros, Jair Amador y Carlos Nieto. En el centro del campo, Jaume Grau, Francho, Eugeni, Manu Molina, Bermejo (lesionado), Puche, los retornados Marc Aguado y James Igbekeme y el fichaje Maikel Mesa. Finalmente, la parcela ofensiva quedará representada por Iván Azón, Marcos Baselga, Luis Carbonell y Sabin Merino.