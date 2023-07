El jueves habló también Juan Carlos Cordero de la portería del Real Zaragoza, ratificando la intención de buscar un tercer arquero tras la continuidad de Cristian Álvarez, la renovación de Rebollo y la salida de Ratón. En ello anda el director deportivo zaragocista, porque su idea, y también la de Fran Escribá, es contar con tres arqueros que estimulen la competencia en un arco que ha tenido en Cristian a un absoluto dominador dese su llegada en 2017. En su condición de ídolo y referente está uno de los problemas de esa búsqueda, porque no es fácil convencer a cualquier guardameta para venir al Zaragoza. Los que han hecho una buena temporada jugando porque quieren tener ese rol y los que no han tenido minutos porque desean un cambio.

Tenía muy claro Cordero que Rubén Yáñez era su apuesta ideal, el meta que quería para competir de tú a tú con Cristian. Y contaba con muy avanzada la operación desde febrero con el entonces portero del Málaga, que al final regateó esa llegada para irse al Sporting por una cantidad de ficha similar, superior a 300.000 euros, pero evitando la presencia de Cristian tras una buena temporada en el Málaga teniendo muchos minutos. Cordero había fichado ya a Yáñez para el Cádiz, pero no pudo evitar que pusiera rumbo a Gijón. La renovación de Rebollo pasó entonces a ser más importante y se aceleró para ampliar su contrato por dos años y darle condición plena del primer equipo.

Cordero y Escribá cuentan con dos guardametas de plena confianza, pero se mantiene firme el deseo de apostar por un tercero. En los últimos días, el Zaragoza ha mostrado interés por Dani Martín, portero del Betis y que va a rescindir con el club verdiblanco o a salir cedido si no hay acuerdo para ello. El Zaragoza ha preguntado por su préstamo, ya que le quedan dos años de contrato, aunque la idea en Heliópolis es darle la carta de libertad. El problema es que ningún club se aproxima a su salario. El Andorra es el favorito y el Elche otro candidato, pero el Zaragoza se ha posicionado por un portero que llegó al Betis desde el Sporting en 2019 por 5 millones de euros y que solo ha jugado 8 partidos desde entonces. Fue internacional sub-21 y sí tuvo continuidad en su año de cesión al Málaga, en la 21-22, con 28 partidos.

Mientras, Dani Jiménez es muy del gusto del director deportivo, que ya lo tanteó para el Tenerife. Ha habido contactos con el arquero y a sus 33 años es una alternativa sólida si decide dar el paso de salir. En la última temporada ha estado a la sombra de Asier Riesgo en el Leganés, jugando solo 10 partidos, la mayoría en el inicio de Liga, pero la retirada de este le ha despejado el camino a la titularidad, aunque el cuadro pepinero ha fichado a Diego Conde y no descarta incorporar otro arquero. En estos momentos, Dani Jiménez, formado en el Sevilla, y que en Segunda ha jugado en el Mirandés, el Alcorcón y el Leganés, además de en Segunda B con el Huesca, apuesta por seguir en Butarque, pero esa decisión aún puede cambiar.

El Zaragoza no ha acelerado por Werner, Amir y Belman, con la carta de libertad, y estudia el ofrecimiento por Zubiaurre. Álex Domínguez apunta a otro destino, porque el club aragonés no ha apostado de forma decidida por él

Con Fuzato ya cedido en el Getafe por el Ibiza, una alternativa que Cordero también trabajó, pero el arquero brasileño tiene un salario que supera el medio millón de euros que hacía inviable su fichaje, hay desde semanas otros nombres sobre la mesa como Amir (Ponferradina) o Axel Werner (Elche), ambos con la carta de libertad, aunque sobre ellos no ha habido más que una petición de información sobre su situación, lo mismo que con Belman, también con la carta de libertad tras salir del Leganés.

Además, Andoni Zubiaurre, que va a salir de la Real Sociedad y al que Torrecilla quiso el curso pasado, ha sido ofrecido y tiene muchas opciones de salir rescindido del club vasco, donde Unai Marrero y Ayesa apuntan a completar el trío de arqueros con Remiro. Es un portero sobrio y puede encajar, pero no está entre los favoritos ahora mismo para Cordero. Mientras, Álex Domínguez, al que le queda un año de contrato en Las Palmas, supone una candidatura más firme que las de Zubiaurre, Amir, Belman o Werner, pero el interés del Zaragoza no se ha materializado en una propuesta concreta, lo que le aleja de La Romareda, teniendo en cuenta que va a salir de Las Palmas, y allí le queda un año más, sobre todo si se materializa el fichaje, muy avanzado, pero no cerrado, de Aarón Escandell (Cartagena).