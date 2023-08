Como una carrera de fondo y no de velocidad ve Gaetan Poussin su llegada al Real Zaragoza. El portero francés sabe a la perfección dónde ha llegado y lo complicado que va a tener para sumar minutos. Sin embargo, confía, como los demuestran sus tres años de contrato, en poder ir ganándose poco a poco el puesto que, por ahora, parece ocupado por Cristian. "Vengo de un club histórico como el Girondins de Burdeos y vengo a otro histórico como el Zaragoza. Sé que va a estar peleando por los puestos altos y por subir a Primera División pronto. Es un gran reto para mí", confesó el galo.

Precisamente su compañero y rival en la portería, Cristian, fue el que le dio ,la bienvenida al grupo en sus primeros días como zaragocista. "Las primeras impresiones han sido buenas. Ya he hablado con él, me ha presentado a todos los jugadores del equipo y puedo contar con él para cualquier información del club. He sido recibido con mucho amor", afirmó Poussin, que mostró mucho respeto y admiración por el rosarino: "Soy consciente de que es un pilar del equipo y es difícil de seguir en ese nivel varios años. Llego con la ambición de aportar todo lo que pueda y no me propongo de momento disputarle el primer puesto".

A pesar de la humildad mostrada, el francés aseguró que está acostumbrado a la competencia y no le da miedo. "En el Burdeos he competido con otro portero con proyección internacional y me siento listo para hacer lo mismo con Cristian", indicó Poussin, que reconoció sentirse atraído por el futbol español: "El fútbol francés es más físico y menos técnico, pero me gusta mucho jugar con el pie. Es un plus poder venir aquí y jugar de manera directa con el resto de los jugadores".

El nuevo arquero del Real Zaragoza, que aseguró estar "poniéndose las pilas" con el español, no tiene clara la posibilidad de debutar en los dos amistosos que le quedan al equipo antes de la competición oficial. "He hablado con Escriba aunque no hemos hablado de la opción de que juegue. Tengo que adaptarme, acabo de llegar y de momento no se trata de eso. Hay que ir paso a paso".

Poussin, al que Juan Carlos Cordero definió como como un portero "ágil, valiente y moderno", confesó la importancia del director deportivo para tomar la decisión de fichar por el Zaragoza: "Juan Carlos me convenció de que era buena idea", aseguró.