Tres partidos y tres porterías a cero muestra la estadística de Cristian Álvarez, imbatido hasta ahora en esta Liga, ante Villarreal B, Valladolid y Tenerife, y que ya acumula 77 encuentros en el Real Zaragoza con el marco impoluto del total de 236 que ha jugado desde que arribó al club en el verano de 2017 y después de un año de retiro en su carrera deportiva. El guardameta argentino, que cumplirá 38 años el próximo 13 de noviembre y que acaba contrato a final de temporada, acumula ya en su currículum muchas muescas que hablan de su innegable nivel desde que viste la elástica zaragocista y una de ellas es que deja su marco a cero cada poco más de tres partidos (3,06 de promedio en concreto), un dato espléndido y que nadie mejora entre los porteros que más tiempo han jugado en el conjunto zaragocista.

El que más porterías a cero ha dejado en la historia de la entidad es Andoni Cedrún, con 122, pero para eso necesitó jugar 421 partidos, mientras que Enrique Yarza supera también a Cristian en términos globales, con 88, pero disputó hasta 478 encuentros en sus 16 temporadas en el Zaragoza. Cedrún dejó su marco cerrado cada 3,45 partidos, un promedio superior al de Cristian, pero que es el más cercano al del argentino entre los porteros con más partidos en la historia zaragocista. Yarza se va a un promedio de 5,43, mucho más elevado que el de Álvarez.

En todo caso, Cedrún, el portero de los Héroes de París, y Yarza, que vivió la época dorada de los Magníficos, son los únicos que superan en el número de porterías a cero al actual capitán zaragocista, que con las tres de esta temporada ha rebasado ya a Juanmi, que se quedó en 76 en un total de 318 partidos (cada 4,18 citas). Manolo Nieves, con 56 en 284 encuentros (5,07), Irazusta, con 55 en 236 (4,29), Andrés Lerín, con 54 en 218 (4,03), y Lasheras, con 47 en 230 (4,89) componen el ranking de honor, conformado por porteros históricos del Zaragoza y en el que está por razones obvas un Cristian Álvarez que ha entrado en la leyenda a golpe de buenas actuaciones en sus siete temporadas que lleva como zaragocista.

En seis de ellas tuvo la competencia de Álvaro Ratón, pero la salida del gallego al acabar contrato y el deseo de Juan Carlos Cordero de incrementar la competencia bajo palos llevaron a la apuesta por Gaetan Poussin, después de que se cayera alguna principal como la de Rubén Yáñez, que no quiso venir por el rol tan indiscutible de Cristian, una duda que también tuvieron otros porteros cuando fueron tanteados, y a la renovación de Rebollo dándole rol exclusivo del primer equipo. El cambio de guardia global bajo palos no ha traído por el momento otro inquilino al marco zaragocista, donde Cristian Álvarez ha empezado a un nivel excelso que ratifica que no está dispuesto a ceder su trono ni en el once ni en el corazón de la afición zaragocista.

Ante el Villarreal B una estupenda parada a tiro de Javi Ontiveros sostuvo el empate para que después llegaran los goles de Maikel Mesa y Francho, contra el Valladolid se mostró sobrio y ágil bajo palos y en Tenerife sacó una mano difícil a tiro de Roberto López que se envenenó tras dar en Jair y sobre todo fue un seguro de vida en cada balón aéreo y en las salidas. Al nivel de estos tres encuentros, el portero argentino no tiene competencia posible en este Zaragoza, se llame como se llame.

Temporada a temporada

Hasta el momento, la temporada con más porterías a cero de Cristian es la 20-21, con 16 y cuando la seguridad defensiva fue clave en la reacción para la salvación vivida con Juan Ignacio Martínez. En su primera campaña, la 17-18, y en la pasada se quedó en 13 y hasta 12 firmó en la 19-20, en el curso de la pandemia, por las 11 de la 21-22 y las 9 en la 18-19, el año en que menos veces fue capaz de cerrar su marco desde que llegó a la plantilla zaragocista.

La salida de Zapater le ha dado, además, el brazalete de capitán y es la primera referencia en el vestuario, algo que tiene más que ganado, ya que es el que más tiempo lleva en el primer equipo en la plantilla actual, porque Nieto debutó en la 14-15, pero su estreno contractual con esa consideración fue en el verano de 2018.

Con 236 choques oficiales con el Zaragoza, solo le superan el también argentino Leo Ponzio, que se quedó en 246 en sus dos etapas en el club, y los 294 de Gustavo Poyet

Esas siete temporadas, con la actual, a la espera de que club y meta decidan si prolongar ese vínculo, algo que será muy probable que se dé si hay ascenso, ya que el meta quiere jugar con el Zaragoza en Primera, tienen su reflejo numérico en esos 236 partidos oficiales que suma el portero, una cifra que le permite ser el tercer extranjero en la historia del club con más encuentros oficiales. Solo le superan el también argentino Leo Ponzio, que se quedó en 246 en sus dos etapas en el club, y los 294 de Gustavo Poyet, por lo que en condiciones normales el arquero va a superar en esta temporada al centrocampista rosarino para ser el segundo jugador no nacido en España con más partidos defendiendo el escudo del león.