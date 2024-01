El gris partido del Real Zaragoza en el Municipal de Santo Domingo no lo fue tanto para Julio Velázquez, que quiso reflejar más sensaciones positivas del choque que negativas. "El equipo ha sabido dar respuesta a lo que demandaba el partido. En la segunda parte estuvimos mejor, más ajustados, mejor estructurados y viviendo más en campo rival, buscando el objetivo de ganar y de lograr los tres puntos y hemos estado muy cerca”, reflejó el entrenador zaragocista, que admitió que el encuentro “no había sido de fútbol atractivo y vistoso” y que lo peor era no poder sumar de seis en seis tras ganar al Andorra, pero puso en valor el trabajo de los suyos: “Hemos estado siempre en el encuentro nunca en disposición de perderlo y sí de poderlo ganar. Nos ha faltado el hacer una y lograrlo”.

Eso sí, el entrenador zaragocista admitió que hasta el descanso se pudieron mejorar muchas cosas, porque “el partido había que saberlo jugar y hemos ido de menos a más. En la primera parte no hemos acabado de entrar, concedimos demasiado y no estábamos lúcidos con balón, pero el equipo ha sabido dar respuesta a lo que demandaba el encuentro”, aseveró el técnico pucelano de un Zaragoza que suma siete jornadas sin perder, aunque 5 de ellas con empates: “Somos muy ambiciosos porque queremos ir a cualquier campo a ganar, pero nuestro foco es el partido a partido. Tenemos que ser capaces de ganar para restar puntos a los de arriba. Hoy hemos sido un equipo maduro y hemos intentado vencer, pero nos hemos tenido que sobreponer a problemas físicos. El equipo se ha sabido adaptar a los ajustes y eso nos ha permitido en todo momento en disposición de ganar. Empatas y no es lo que quieres, pero hay que ser conscientes de las dificultades de diversos contextos que te encuentras en esta Liga”, espetó.

"Francés ha alternado el central y el lateral, eso habla de un compromiso excepcional. Lluis ha tenido que alternar de posición (acabó en el medio), Mollejo y Francho han cambiado también... Este grupo tiene un alto compromiso y demuestran día a día que quieren. Estoy muy orgulloso”

Valoró en el partido la respuesta de algunos jugadores, por ejemplo de Francés, que “ha alternado el central y el lateral, eso habla de un compromiso excepcional. Lluis ha tenido que alternar al final de posición (acabó en el medio), Mollejo y Francho han cambiado también... Este grupo tiene un alto compromiso y demuestran día a día que quieren. Estoy muy orgulloso”, dijo Velázquez, que se fue por las ramas cuando se le preguntó si el actual ritmo de competición con él, con 11 puntos de 24 posibles, da para pensar en recortar a los de arriba, que obviamente no da. “Es una pregunta muy genérica y la respuesta tiene que ser específica. Hay que hablar del hoy, que es una situación general que no nos valdrá para el partido ante el Sporting de Gijón. El fútbol actual te demanda ser versátil y saber adaptarte en los planteamientos y las estructuras. Hay que intentar ser competitivos, ser reconocibles y ser un equipo difícil de ganar que esté más cerca de la victoria que de la derrota. Tenemos que seguir dando pasos adelante y evolucionar”.

"Esto no es dar un botón y ya está. Hay que seguir todos juntos y aprovecho para agradecer a los aficionados que han viajado y que nos han apoyado. Se han notado desde el inicio"

Con en torno a 1.000 zaragocistas en las gradas, el técnico vallisoletano no ve que la propuesta que pareció tan tímida de este Zaragoza no se corresponda con la fe de su gente. “No se ha visto un partido atractivo, pero se ha visto uno de esta categoría. El equipo ha intentado ser competitivo. Yo quiero ganar todos los días, pero tenemos que ser conscientes del momento en que se ha cogido al equipo, cuál es la dinámica... Esto no es dar un botón y ya está. Hay que seguir todos juntos y aprovecho para agradecer a los aficionados que han viajado y que nos han apoyado. Se han notado desde el inicio", finalizó.