Las reservas fantasma se han convertido en un problema diario para los restaurantes de toda España. Grupos de personas que no acuden a su cita con un establecimiento hostelero sin previo aviso ocasionando pérdidas, a veces muy importantes, para el negocio. Después de más de 50 años dando servicio en Zaragoza, el restaurante La Rinconada de Lorenzo tuvo que recurrir a su perfil en redes sociales para desahogarse después de vivir una estampa habitual en la hostelería a la que todavía no se le ha encontrado solución: nueve comensales no se presentaron a comer el día de Año Nuevo tras haber reservado.

Tras el jarro de agua fría en una fecha tan especial como el comienzo de 2024, clientes y compañeros hosteleros de toda Zaragoza han mandado su apoyo a La Rinconada de Lorenzo. "Nos pasa a todos muy a menudo. Fue una forma de desahogarnos porque se siguen viviendo estas tristes situaciones incluso con la digitalización", afirma Elisa Navascués de la gerencia del establecimiento con capacidad para aproximadamente 150 personas entre comedor y terraza. Clamor de un restaurante de Zaragoza contra una familia que no se presentó a comer en Año Nuevo La comida de Año Nuevo en el restaurante estaba formada por un menú especial con un valor de 60 euros por lo que perdieron 540 euros ante la ausencia de los comensales. "Son fechas señaladas que tienen costes extra. Hay que pensar el menú, contratar personal externo para atender a los clientes. Fue culpa nuestra por no pedir una fianza. Teníamos una lista de espera tremenda para comer desde hace varios meses", explica Elisa después de detallar que los comensales "fantasma" fueron avisados de que tenían la reserva para el 1 de enero de 2024 a través de diferentes formas -SMS, llamadas telefónicas- y ellos la confirmaron 48 horas antes. La Rinconada de Lorenzo se prepara ahora para la última comida especial de las navidades y esperan no tener ningún sobresalto para el día de Reyes. Frente común en la hostelería Para evitar que este tipo de desplantes se repitan, el restaurante situado a escasos metros de la plaza San Francisco está meditando imponer un sistema de prereserva a partir de 2 personas. Este método funciona habitualmente de la siguiente forma. Las personas deben abonar una especie de fianza previa antes de acudir al restaurante a comer o cenar que se cobrará en el caso de no acudir a la reserva o avisar con muy poco tiempo de antelación. "La hostelería debe trabajar unida para solucionar este problema usual de las ausencias sin previo aviso. Debemos todos imponer un método común y eficaz. La digitalización ayuda para recordar a los clientes que tienen una reserva en un restaurante", analiza Elisa Navascués pidiendo un frente común de la hostelería contra este tipo de comensales. Encuesta | ¿Te parece correcto que los restaurantes impongan la reserva prepago? Actualmente, para reservas a partir de 10 personas, La Rinconada de Lorenzo pide una señal de 10 euros por comensal, que se descuenta de la factura final. Este adelanto puede realizarse o bien presencialmente, o bien con pago por tarjeta de crédito o bizum desde un enlace enviado previamente indicando el nombre y fecha de la reserva. "Queremos implementar una prereserva que sea cómoda para nuestros clientes de todas las edades. No sabemos todavía si será a través de pasarela de pago, transferencia o en el local", concluye Navascués.