Vanessa lanzó un mensaje de auxilio a través de Twitter el pasado miércoles: el bar que regenta su padre en el centro de Zaragoza se encuentra en una situación complicada después de dos años de convivencia con el covid. Y, en menos de 24 horas, los resultados han sido patentes.

“Esta mañana ya se ha visto a más gente y algunos han comentado que habían venido por el tuit. Una persona incluso ha subido una foto tomándose un café. Me ha hecho mucha ilusión porque no me esperaba esta respuesta”, explica a este periódico la joven. El mensaje que había subido horas antes a esta red social era conciso: “¡¡Urgente!! Soy la hija del dueño de un bar/restaurante alemán de Zaragoza en Puerta del Carmen, pleno centro. Necesitaríamos a gente más joven por aquí y un poquito de ayuda para movilizarlo. Con esto del COVID está siendo complicado. Si me ayudáis os lo agradezco mil. ¡Gracias!”. Y, al menos durante el día después, parece que ha dado sus frutos.

La historia del Lecker & Lecker, localizado en el paseo María Agustín de la capital aragonesa, es una historia más de entre los establecimientos de este tipo, que han sido unos de los que han sentido de forma más virulenta en sus cuentas los efectos de la pandemia. Para más inri, Jorge, el padre de Vanessa cogió el bar meses antes de aquel estallido mundial del virus.

Urgente!! Soy la hija del dueño de un bar/restaurante alemán de Zaragoza en Puerta del Carmen, pleno centro. Necesitaríamos a gente más joven por aquí y un poquito de ayuda para movilizarlo. Con esto del COVID está siendo complicado. Si me ayudáis os lo agradezco mil. Gracias! 🖤 pic.twitter.com/xJ89AQ8Bat — Nevermind. (@NessMayonessa) 16 de marzo de 2022

"Llevaba trabajando allí desde 2013. Cuando murió Alfonso, el exjefe de mi padre, Aurora, su esposa, le ofreció quedárselo porque estaba muy contento con él. Al principio se lo pensó, pero al final aceptó pensando en mi futuro y en el de mi hermano y porque tenía mucho aprecio a Alfonso", contextualiza Vanessa.

Gran impacto

La joven confiesa que es la primera vez que lanza una petición de ayuda de este tipo en Twitter. De hecho, cuenta que no es demasiado activa en la red social y si se decidió a hacerlo es porque "no tenía nada que perder". Y, con la ayuda de su "mejor amiga", que es influencer, el mensaje llegó a buen puerto.

El impacto no se ha hecho esperar. En un día ha alcanzado los más de 6.300 retuits y 7.600 "me gusta" mientras suben de manera constante. Ello ha posibilitado que la nota de auxilio haya llegado a los clientes, pero también a otros negocios de Zaragoza, que no han dudado en arrimar el hombro para que reflote. "Nos han ofrecido colaboraciones como hacer camisetas con el logo del bar o participar en sorteos. Creo que puede ser interesante", dice.