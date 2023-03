El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha reclamado esta mañana mayor financiación para la puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entrará en vigor el próximo 12 de abril, ya que, según ha explicado, la norma "se pactó con la Conferencia de Rectores con la promesa del 1%" pero ese acuerdo fue "lo primero que se cayó en sede parlamentaria. Es por eso que ha aseverado que los rectores y rectoras "nos sentimos defraudados porque una LOSU que va a costar dinero sale sin acuerdo de financiación que debería venir del estado a las Comunidades Autónomas". Además, ha insistido en que "es difícil pedir más esfuerzos" a las autonomías "cuando son leyes estatales las que están modificando las sendas y necesidades de las universidades".

Va a ser un camino lleno de "incertidumbre", ha manifestado el rector de la Universidad de Zaragoza justo antes de la celebración de San Braulio, patrón de la universidad, cuando ha comparecido ante los medios acompañado de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz.

Ambos han hecho hincapié en que se trata de un "fin de ciclo". La consejera ha dicho además que la celebración de San Braulio llega "en un momento bueno, después de años complicados" por la pandemia y por la declaración de una guerra en el seno de Europa.

Para la consejera, el trabajo conjunto ha dado frutos porque "la universidad tiene puertas más grandes, escalones más accesibles, más becas y menos tasas", ha señalado Díaz con respecto a los alumnos; en cuanto a los trabajadores, se "ha dignificado sus trabajos"; y respecto a las instalaciones, próximamente se entregarán las llaves de Filosofía, que estará operativo al 100% para principios del año próximo.

El rector, en este sentido, ha reconocido que universidad y gobierno autonómico "hemos sido capaces de llegar a acuerdo y de acordar incluso los desacuerdos", y de trabajar juntos logrando que la universidad sea "un auténtico ascensor social", como demuestran los datos de empleabilidad presentados recientemente, que señalan que el 88% de los graduados en el curso 2016-2017 están trabajando en la actualidad.

Personal de Administración

El Personal de Administración y Servicios (PAS) ha aprovechado la convocatoria para mostrar su malestar por la paralización de Premio de Jubilación a los profesionales desde este mismo mes, tras la sentencia del Tribunal Supremo, que señalaba que se trataba de una retribución. Esta compensación se recoge en el convenio firmado por las universidades públicas desde hace dos décadas y formaba parte de la estructura normativa, por la que era una cantidad proporcional, por cada 5 o 10 años trabajados, que hasta ahora recibían los administrativos al poner fin a su vida laboral.

Mayoral ha insistido es que ese premio es "ilegal" en estos momentos por lo que ha reconocido que un gestor público no puede destinar fondos a incumplir una sentencia del supremo porque se trataría de "malversación". El rector ha señalado que lleva meses la institución presentando propuestas a los representantes sindicales pero una parte (en referencia a estos) "pita pero no acuerda". Además, ha repetido que "no ha sido por falta de voluntad de la universidad" ya que "se tenía que haber negociado antes"; y se ha mostrado preocupado "por las personas que se jubilan y que por falta de acuerdo se van a quedar sin nada".

Patrón de la universidad

El acto oficial de San Braulio ha comenzado con la formación de la comitiva académica y de autoridades que, precedida de los maceros, se ha dirigido a la sala Paraninfo. La ceremonia se ha iniciado con el homenaje a los miembros de la comunidad universitaria que han pasado a la situación de jubilación, en reconocimiento a su dedicación y entrega generosa en el trabajo.

Tras una actuación musical a cargo de profesores del Conservatorio Municipal y del Conservatorio Profesional de Zaragoza, la catedrática de Historia del Arte, Concepción Lomba Serrano, ha impartido la alocución Emergiendo del eclipse. Las artistas en la España contemporánea, 1800-1940 en la que ha expuesto cómo en un tiempo en el que la ideología dominante tan solo aceptaba una mínima formación para que las mujeres pudieran desempeñar su papel como madres y esposas despreciando su capacidad para desempeñar cualquier otra tarea, aquellas osadas mujeres, haciendo caso omiso de los preceptos sociales establecidos, se inclinaron por la creación artística e incluso planteársela como su profesión, debiéndose enfrentar a un doble reto, pues a su condición subsidiaria como mujeres se sumaban los muchos y graves obstáculos que, como creadoras, tuvieron que sortear hasta alcanzar la deseada consideración en la escena artística.