Azcón le exige a Lambán un debate "cara a cara" y el presidente no cierra la puerta

A pocas horas de que se cierre el plazo para registrar las candidaturas electorales, el líder del PP de Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón el próximo 28 de mayo, Jorge Azcón, ha reclamado al actual presidente y su principal rival político en las urnas, el socialista Javier Lambán, que acceda a celebrar un debate cara a cara entre ambos durante la próxima campaña electoral.

De hecho, ha anunciado Azcón, su jefe de campaña enviará hoy una carta al jefe de campaña del PSOE para acordar una reunión en la que poder tomar una decisión sobre este debate cara a cara y otros, como por ejemplo, el de las candidatas del PP y el PSOE a la alcaldía de Zaragoza.

Después de reunir al núcleo duro a primera hora de la mañana en la sede de la calle Ponzano, el líder del PP ha convocado a los medios para transmitir una demanda que lleva haciendo durante varias semanas de la precampaña.

Miembros destacados del partido, como el exconsejero Roberto Bermúdez de Castro, la portavoz parlamentaria Mar Vaquero y la diputada por Teruel Ana Marín, la candidata en Zaragoza, Natalia Chueca, los responsables de comunicación del partido y quienes juegan un destacado papel en la campaña electoral, como Octavio López, Pedro Navarro y Eloy Suárez, ultiman en la sede todos los flecos de la inminente campaña electoral.

Así, desde la sede, Jorge Azcón ha lamentado que el presidente aragonés "solo ha aceptado el debate a nueve de la televisión pública". En su opinión, "cuantos más debates se produzcan, tendremos unas elecciones de mayor calidad democrática. Si el candidato del PSOE no acude a los debates de los medios, serán debates descafeinados".

Además, el candidato popular ha abierto la puerta a regular por ley estos debates electorales y ha asegurado que el candidato socialista "se esconde" porque "no quiere contraponer modelos" y, ha asegurado, se dedica solo a "insultar" a los candidatos del PP.

Lambán no cierra la puerta al cara a cara con Azcón

No es Aragón el único territorio en el que el presidente actual se niega a protagonizar un debate cara a cara con sus principales contrincantes. Se ha encargado de recordarlo el líder socialista, Javier Lambán, que, por otro lado, no ha cerrado la puerta a participar en un enfrentamiento dialéctico con su rival Azcón.

"Ni Isabel Díaz Ayuso ni Emiliano García Page ni ningún otro candidato está planteando este tipo de cuestiones, lo cual es bastante revelador de qué candidatos tienen algo que decir y cuáles a lo único que fían su futuro es a la pura y dura confrontación", ha respondido Lambán a la demanda de Azcón.

Además, Lambán ha vuelto a asegurar que a Azcón "Aragón le viene grande y no me voy a entretener en ese tipo de cuestiones".

El presidente aragonés ha recordado que son los equipos de campaña electoral quienes deben acordar una decisión sobre el modelo de debates.

"Nosotros apostamos por una manera de entender los debates que sea compartida por el mayor número posible de partidos, que haya consenso y me da igual un debate a dos a tres o a cuatro. Hay que buscar fórmulas compartidas por todos si queremos realmente que la propia campaña electoral dé oportunidades a todos y sea democrática. A partir de ahí, me da igual una cuestión que otra y me voy a dedicar a hablar de Aragón", ha expresado Lambán.

"En una tierra que presume de ser pactista y pretende integrar a todo el mundo y apuesta por la transversalidad, este tipo de decisiones no se pueden tomar por parte exclusivamente de dos actores políticos", ha defendido.