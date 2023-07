Teruel Existe no quiere al PAR en su equipo de gobierno para la Diputación de Teruel. El popular Joaquín Juste será investido este lunes presidente de la institución tras sellar ayer con los de Tomás Guitarte un acuerdo programático que le da la vicepresidencia primera a Beatriz Marín. Sin embargo, cabe todavía la posibilidad de activar una segunda vicepresidencia, con la que el PP deja la puerta abierta a un PAR que va a votar a favor de la investidura de Juste por si la vicepresidencia pudiera caer en sus manos como recompensa de ese pacto global que buscan para los ayuntamientos, las comarcas y el Gobierno de Aragón.

En cualquier caso, Tomás Guitarte ha sido meridianamente claro este lunes tras reunirse con la presidenta de las Cortes dentro de la ronda de contactos que Marta Fernández (Vox) mantiene para buscar candidato a la presidencia de la DGA. En el caso de que el PP ofreciese una vicepresidencia al PAR, Guitarte ha precisado: "No estaríamos de acuerdo, porque el acuerdo para la DPT es entre PP y Teruel Existe". Ha dicho el exdiputado en el Congreso que el PAR "está intentando incorporase a un acuerdo, algo con lo que ninguna de las partes estamos de acuerdo", y si alguien quiere "votar que sí, bienvenido sea, pero no supondrá sumarse al pacto troncal".

Guitarte ha defendido que las políticas que Teruel Existe pretende impulsar en la DPT se enmarcan en la "modernización, transparencia y honestidad" en la gestión de la institución, unas medidas que "creemos que no compatibilizan con lo que se ha hecho hasta ahora", de lo que el PAR "tiene una gran responsabilidad".

El pacto en solitario con el PP era una "de las muchas fórmulas de alcanzar la mayoría" para gobernar la DPT, pues sumaban 15 diputados de 25. Sin embargo, Tomás Guitarte ha aprovechado para desmentir las afirmaciones realizadas por el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, quien aseguró el viernes pasado que los socialistas no habían recibido respuesta sobre su ofrecimiento de un pacto a tres bandas que culminara con Teruel Existe en la presidencia de la DPT. "No es cierto, me reuní personalmente y tres veces con quien ha hecho esas declaraciones, una vez más que con el PP, y ha habido innumerables contactos telefónicos", ha apuntado, para añadir: "Otra cosa es que no tengan la respuesta que ellos esperan y de ahí venga su malestar". "Mover al PSOE de su postura respecto a las renovables es prácticamente imposible, y por tanto, no hay posibilidades reales de acuerdo programático", ha esgrimido Guitarte.

Próxima parada: las comarcas

El calendario de negociaciones tiene su próxima parada en la conformación de los gobiernos comarcales. Guitarte ha señalado que aspira a presidir las Cuencas Mineras, donde Teruel Existe ha sido la fuerza más votada gracias casi en exclusiva a la mayoría absoluta que ha cosechado Joaquín Moreno en la cabecera comarcal, Utrillas. Igualmente, ha remarcado que todo ello pasa por "la asunción de un organigrama de gobierno" por las partes implicadas. "Nosotros no somos partidarios de sumar y que cada uno haga lo que le da la gana como en el gobierno del cuatripartito, sino que apostamos por una línea de gobierno común entre quienes firman una coalición", ha expresado.

Sobre la comarca del Maestrazgo, Guitarte ha reconocido que la situación es "singular". La cuestión radica que tanto el PSOE como el PP defienden la política de implantación de energías eólicas, liderada por el macroproyecto de Forestalia. Los socialistas tiene siete consejeros, mientras que los populares suman seis, por lo que ambas formaciones pueden sumar con los cuatro de Teruel Existe para conseguir la mayoría de los 19 consejeros que se reparten (el PAR tiene dos).

La negociación de la Diputación de Teruel y las comarcas tiene un claro trasfondo en lo que ocurrirá en la sesión de investidura del futuro presidente de Aragón a la que salvo sorpresa mayúscula concurrirá como candidato el popular Jorge Azcón. Guitarte se ha reafirmado en la posible abstención de su partido en la sesión de investidura para favorecer un gobierno del PP en solitario, con el objetivo de dejar fuera de la gobernabilidad a Vox si estos también se abstuvieran. No obstante, ha abogado por "acordar políticas determinadas y objetivos concretos", puesto que "la política de bloques no aporta nada a la sociedad".

Entre esas medidas programáticas, Guitarte ha enfatizado dos puntos en concreto: el transporte sanitario y la ordenación de las renovables, con la consecuente creación de una comisión de seguimiento en las Cortes de Aragón o la aprobación de una moratoria que paralice los proyectos con dudas legales. Guitarte ha asegurado que ese tipo de cuestiones son "sustanciales para nosotros" y que con el PP "se ha hablado de prácticamente" todos los compromisos que llevan en su programa electoral".

Así, ha incidido en que Teruel Existe no es responsable de "hablar con terceros ni tomar la iniciativa" para la constitución del nuevo gobierno, aunque ha dejado clara su postura: "Hemos dicho que no compartimos que sea bueno que VOX tenga participación y ofrecemos nuestra predisposición a facilitar la gobernabilidad absteniéndonos".