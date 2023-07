“El voto turolense no se regala a nadie”. Esta es una de las consignas que Teruel Existe en un vídeo versionando la canción 'Despechá' de Rosalía para sensibilizar a los más jóvenes. Transmiten que los "reiterados incumplimientos" de los compromisos con Teruel por los distintos gobiernos, la falta de inversión y comunicaciones, las promesas que durante años se han hecho en campaña electoral, dicen, pero después "no se han materializado" han inspirado parte de la letra de la canción: “Teruel aguanta, aunque les duela, no se perdona, llevamos la cuenta”.

Aseguran que esta provincia turolense “no va a reblar” y que con Teruel Existe se va a “resistir”, invitando a todos a unirse en su defensa para mantenerla viva: “La lucha es larga pero sobran fuerzas, sumémonos todos y fin del problema”. Desde Teruel Existe defienden que la formación es la herramienta política para cambiar el destino de una de las provincia y que sólo estando Teruel Existe en las instituciones se consigue avanzar para afrontar y tomar medidas frente a la despoblación y los problemas de desequilibrio territorial que sufre el país, como consecuencia de que “desde las instituciones se ha potenciado el desarrollo de unos territorios en detrimento de otros, que han sido olvidados y abandonados por los distintos gobiernos”. Por eso, Teruel Existe exige un Pacto de Estado frente a la despoblación y para afrontar el reto demográfico, con una financiación estable que permita desarrollar medidas para afrontar “de verdad” este problema. "Me vuelvo a Teruel" El vídeo musical lleva por título “Me vuelvo a Teruel” en alusión a todos aquellos turolenses que han tenido que salir de la provincia en busca de oportunidades y trabajo, y que estarían dispuestos a regresar ya mismo si tuvieran oportunidades “porque mañana será tarde”, por la urgente necesidad de acometer los problemas que acucian la supervivencia de buena parte de los pueblos de la provincia. “Los jóvenes tienen que emigrar”, traslada Teruel Existe, “porque no tienen recursos ni alternativas para desarrollar su talento en las provincias de la España vaciada, como Teruel, una de las más despobladas de la Unión Europea, con una densidad de población de sólo 9 habitantes por kilómetro cuadrado”, afirman. Aseguran que las áreas urbanas “tienen una fuerte capacidad de atracción de los más jóvenes porque allí se localizan los trabajos de mayor cualificación, lo que provoca la emigración continuada de la población con mayores niveles de formación y también con más talento y capacidad de emprendimiento”. Teruel Existe defiende que el talento es “palanca clave para impulsar el desarrollo en áreas despobladas, y con población envejecida, donde la actividad económica se ve limitada” y ante esta situación plantea medidas en su programa electoral para cambiar esta tendencia. Ayudas que fomenten la atracción de empresas y la creación de empleo, investigación, planes de vivienda pública en alquiler en el medio rural, extensión de la conectividad a todos los pueblos, fomento de la oferta cultural y de ocio, impulsar el teletrabajo, extensión de la oferta universitaria en el territorio, conciliación… son algunos de los aspectos que Teruel Existe lleva a su programa para su provincia y el medio rural porque, como nos aseguran a ritmo de reggaeton, “en esta provincia se va resistir; mi casa, mi tierra no se va a rendir”. Recuerdan que durante la pasada legislatura, Teruel Existe logró el respaldo en el Congreso para aprobar una Proposición No de Ley sobre la creación de un “plan de retorno joven inclusivo y la retención y captación de talento para las áreas poco pobladas y con población envejecida”. Junto a la propuesta, detallaron un listado de medidas concretas que deberían ser impulsadas desde diferentes ministerios. Por eso, insisten, piden que a la hora de votar el domingo próximo en las elecciones generales, los turolenses “piensen en Teruel” y voten a Teruel Existe.