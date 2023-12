Las calles de Zaragoza se han teñido de rojo, negro, blanco y verde este sábado en solidaridad con el pueblo palestino. Unos colores que, para muchos, representan algo más que una bandera. Son su esperanza. Su forma de afrontar lo que sucede a miles de kilómetros de distancia, en la que, para muchos, un día fue su casa. "Gaza, no llores, volverán tus colores", pregonaban a voz en grito los más de mil ciudadanos que abarrotaron una marcha, convocada por la Casa Palestina, que ha ido desde Plaza Huesca hasta la Calle Santander.

Uno de ellos es Nasser, un palestino que lleva 22 años residiendo en la capital aragonesa, donde asegura recibir muestras de afecto casi a diario. "Aragón está con Palestina. Todo el mundo que te encuentras te abraza y te quiere", decía emocionado. "Están siendo momentos muy malos, en cualquier momento esperas malas noticias. Tenemos familiares, amigos... Pero no vamos a dejar nuestra tierra vacía para que la ocupen con colonos, que es lo que quiere Israel". Algo similar a lo que le sucede a Ajmad, quien aún conserva ocho hermanos en Cisjordania: "Esperamos que todo esto pase pronto. Mi familia tiene ahí sus casas, sus trabajos, sus amigos. Todo. Esto no es una guerra, es un genocidio".

Tampoco fallaron a la cita ciudadanos árabes, que acompañaban a un pueblo al que consideran como el suyo propio. Fadi es un chaval de 15 años de origen marroquí que ha acudido a la marcha junto a su amigo Sebastián, de la misma edad. "Me parece muy bien que la gente se preocupe por personas de otros países, de otras religiones. Me sorprendió mucho ver a tantos españoles involucrándose y haciendo manifestaciones. No me lo esperaba, la verdad", comentaba.

En esa línea se mostraban también Iman y Laila, dos jóvenes de origen magrebí que aseguran que "la Historia y la diversidad de Aragón y de Zaragoza" provocan que la sociedad aragonesa, "desde siempre", haya estado del lado de causas como la palestina. "Nunca es suficiente pero, al fin y al cabo, esto no va de religión o de razas, sino de sentido común, de luchar por los derechos de cualquier ser humano".

"No podemos quedarnos en casa tan tranquilos"

Por su parte, zaragozanos como Elena o Carlos acudieron a la manifestación movidos por un sentimiento de repulsión frente a lo que consideran una "masacre". "La sociedad está muy concienciada, pero lo que falta es acción política. Hechos, no palabras", decía Carlos, mientras que Elena incidía en la necesidad de "seguir presionando". "Estamos viendo un genocidio delante de nuestros ojos, y Occidente mira hacia otro lado. No podemos quedarnos en casa tan tranquilos celebrando las navidades", añadía al respecto.

En cuanto a la representación política, pudieron verse caras conocidas como la de Suso Domínguez, edil de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, que aseguraba que estaba ahí "como ciudadano". "Si no fuera concejal también estaría aquí, con toda la responsabilidad que requiere esta situación, ante el genocidio que se está viviendo en Palestina", señalaba a este diario, a la par que reivindicaba que "la respuesta de la ciudadanía está siendo bastante potente. Llevamos muchos meses y se está manteniendo el pulso".

Un pulso que, en cualquier caso, sigue latente para con los palestinos, y que se resume muy bien en una de las proclamas más repetidas a lo largo de la mañana: "¡Gaza, aguanta, el mundo se levanta!".