Carlos Cantero: "Si nos tienen que ganar, que nos ganen tres veces"

El Casademont Zaragoza afronta este miércoles uno de los retos más complejos de la temporada con la visita del Cukurova Mersin en los cuartos de final de la Euroliga. Es un partido a todo o nada, porque perder significará decir adiós a la competición, y el equipo aragonés no quiere que eso ocurra. Para eso, Carlos Cantero pide a su equipo "ser nosotras mismas", controlar las pérdidas y el rebote y hacer valer el factor cancha. "En casa en Europa solo nos ha ganado el Fenerbahce, intentaremos que, si nos tienen que ganar, nos ganen tres veces a lo largo del partido", señala el técnico.

Cantero tiene claro dónde estarán las claves, pero eso a veces no es suficiente ante un rival de la talla del Cukurova. "Es un equipo tan completo que hay que intentar que hagan un mal partido, conseguir que sus estrellas no brillen y controlar nuestras pérdidas y el rebote. Tenemos un vídeo donde se ve claro lo que hay que hacer, pero el rival lo va a poner difícil y aunque lo sepamos no es fácil la ejecución".

El técnico del Casademont Zaragoza podrá contar con todas sus jugadoras, aunque algunas llegan entre algodones. "Ayer hicimos un plan individual y repartimos cargas. Después del partido ante Perfumerías Avenida, Leo se sometió a un tratamiento para los vértigos más agresivo que le impide hacer actividad deportiva en 48 horas, así que veremos cómo se encuentra esta tarde. A Vega se le subieron los gemelos en el partido y ayer recibió tratamiento", relató Cantero. Aún así, todas estarán disponibles. "Es un partido que está en la cabeza de todas jugarloLlevamos. meses haciendo esfuerzos para llegar hasta aquí y es una cita que nadie quiere perderse", apunta el madrileño.

El margen de sorpresa

Además, Cantero considera que el Casademont tien "más margen que ellas para sorprender" en el partido. "Sabemos que lo que hacen bien lo hacen muy bien y es muy difícil pero tenemos más margen y todo pasa por solucionar los problemas con el rebote y las pérdidas, que nos perjudicaron bastante en Turquía. No es que seamos malas en eso, al contrario, somos de las mejores en esas facetas y si lo perdimos es porque el rival es muy potente en eso", analiza.

Pase lo que pase, Cantero está más que contento con el equipo y, cómo no, con la respuesta de la afición. "Es un triunfo que es tremendo. Es un partido que ya no entra en el abono pero la gente entiende la importancia del partido y la importancia del factor campo en Euroliga. Necesitamos ese apoyo y serán nuestra sexta jugadora en la pista", apuntó sobre el ambiente, que será como el de las mejores ocasiones.

Y está contento con el equipo porque, más allá de los resultados, de las derrotas frente a Valencia o Perfumerías Avenida, ha visto una evolución muy positiva y una gran respuesta de sus jugadoras. "Yo estoy tranquilo. Ha habido momentos de la temporada donde he estado más nervioso o disgustado y se ha ganado y ahora parece que estoy tranquilo y contento. Estoy contento con el esfuerzo que está haciendo el equipo y tanto yo como las jugadoras tenemos los pies en el suelo y sabemos contra los rivales que nos estamos enfrentando. Sabemos que podemos ganar o perder, pero lo importante son las sensaciones que me estoy llevando tras estos partidos, que son muy positivas", valora.

Para Cantero es un hándicap contar con una plantilla joven porque la inexperiencia se nota en este tipo de encuentros y también disputar una Liga tan competitiva como la española, porque el Cukurova ha podido dar descanso a sus jugadoras en los partidos de la competición doméstica, mientras que el Casademont ha tenido que exprimirse al máximo. Eso sí, el técnico valora mucho el camino. "Hay que darle valor a esto, hace dos años no estábamos ni en la Eurocup. Eso supone un crecimiento a pasos agigantados. Debutar en Eurocup y en Euroliga es dar pasos de gigante en la planificación y en el crecimiento de las jugadoras", concluye.