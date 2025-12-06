Aínsa da la bienvenida a la Navidad: así fue el particular y dulce encendido de luces

La localidad altoaragonesa de Aínsa ya vive el ambiente navideño tras el acto de este viernes del encendido de luces decorativas y el reparto de torta y chocolate en la plaza Mayor en el inicio de un intenso puente de la Constitución que se espera sea muy animado por la llegada de visitantes.

El acontecimiento se desarrolló en un ambiente familiar y contó con la presencia de los estudiantes del instituto y la Escuela de Música y Danza Municipal José María Campo.

Precisamente el alumnado de 4º de la ESO se estrenaba con su participación vendiendo adornos navideños. Se trataba de recaudar fondos para el viaje de fin de estudios, un objetivo que esperan cumplir vendiendo todos los productos artesanos preparados para la ocasión hasta este sábado 6 de diciembre.

Por su parte, estudiantes de la Escuela de Música y Danza han repetido poniendo la banda sonora al acontecimiento. El Coro Infantil de Villancicos ya es una tradición irrenunciable que gana en vistosidad al realizarse en la Plaza Mayor, mientras que este año, como novedad, se han sumado el conjunto de viento y el combo de música moderna para amenizar la tarde.

"Es el segundo año que realizamos el encendido en la plaza Mayor. Abrimos la veda en la edición pasada al acoger la asamblea anual de los Pueblos Más Bonitos de España y vimos que era todo un acierto trasladarnos del cruce aquí", aseguró la concejala de Educación del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, Tatyana Lukashenko.

Con motivo de la asamblea, Aínsa estrenó luces en las cornisas de los edificios de la Villa Medieval, añadiendo otros elementos a modo de photocall en el entorno del Castillo. Todo ello se suma a las luces instaladas en otros puntos del pueblo, como las farolas y los puentes del Ara y el Cinca. La actividad se vio completada con el reparto de 350 raciones de torta y chocolate.

"La Escuela de Música y Danza ha contribuido este año de forma extraordinaria al acto que supone el inicio de la programación navideña en Aínsa. Ellos son protagonistas de un día tan especial, en el que además llevan varias semanas trabajando con profesorado de la escuela. Cada año hay nuevas incorporaciones, nuevas ideas, y la verdad es que no podemos estar más contentos con el resultado, que se ha ganado una calurosa ovación del numeroso público que nos ha acompañado", concluyó la concejala de educación.

Tras el encendido, que iluminará los lugares más emblemáticos del pueblo hasta el 6 de enero, las citas señaladas en el calendario ainsetano serán el Punchacubas y la concentración motera de Papá Noel el sábado 13 de diciembre, el mercadillo navideño los días 26, 27 y 28 de diciembre y 1,2 y 3 de enero, y el 4 por la mañana se añade 'La Magia de la Navidad en Guaso', que desde hace algunos años ha convertido la Navidad en una actividad itinerante por los pueblos del municipio.

Finalmente el 5 de enero se llevará a cabo la Cabalgata de Reyes, que comienza en el barrio del polígono y termina en la Iglesia, en la Villa Medieval, con la entrega de los primeros regalos de Sus Majestades a los pequeños del pueblo.