La cineasta zaragozana, Paula Ortiz, ha señalado respecto a su nueva película, ‘Al otro lado del río y entre los árboles’, basada en una novela de Ernest Hemingway, que “es importante acercarse a lo opuesto y mirar dónde no hubieras mirado nunca”.

La directora, que ha abierto esta tarde una nueva edición del ciclo ‘La buena estrella’ de la Universidad de Zaragoza, ha reconocido que tuvo “serias dudas” de llevar a cabo esta película y trasladar su temática a la gran pantalla por ser “muy opuesta” a sus ideales.

Sin embargo, Paula Ortiz ha destacado que compartir su ética y no sus pensamientos y hablar sobre un mundo tan lejano a ella y a su generación le hizo finalmente decidirse para rodarla a finales de 2020 y principios de 2021 en Venecia. “Querían probar con un perfil de directora joven y se acercaron a mí por Lorca (autor de Bodas de Sangre, en la que Ortiz se basó para hacer 'La novia')", ha explicado.

Lorca y Hemingway

Aunque Lorca, ha dicho, "no tiene nada que ver con Ernest Hemingway". "Sí me siento representada con la sensibilidad de Lorca y con él no. Pero me fascina por sus contradicciones porque es el hombre que representa el arquetipo del macho del siglo XX”, ha explicado.

En cuanto a otros retos que le han supuesto este rodaje, la cineasta, para quien ha sido un “viaje muy interesante y fuerte”, ha nombrado el “luchar con esa vocación tan clásica” y “ponerse de acuerdo para trabajar en blanco y negro”, aunque “sin esta película no hubiera rodado ‘Teresa’ o ‘Hildegart’.

“El blanco y negro puede ser menos comercial, pero esta película solo tiene este sentido porque es distinta. Es una adaptación con muchos cambios de la novela original, pero que mantiene los diálogos tal y como los expresó él”, ha indicado, al también hacer referencia a la forma de hablar y de preguntarse los personajes.

Del mismo modo, Ortiz ha agregado que “había que conservar esa técnica del iceberg y esos diálogos que van al centro sin eludir”. “La mejor manera de honrar esta historia y acercarla a un reflejo contemporánea es hacerlo así”, ha compartido.

Melancolía y reflexión

“Esta novela tiene menos equilibrio técnico y electricidad, es más melancólica y reflexiva. Su objetivo era acercarnos al héroe masculino 'hemingwayano' en el momento que se desmorona y apaga, cuando se pregunta muchas cosas y mira desde otro lugar”, ha añadido.

Paula Ortiz ha mantenido un encuentro con el público en el Aula Magna del Edificio Paraninfo y ha estado acompañada por el escritor Luis Alegre, quien ha puesto en valor los “casi 28 años del ciclo” y celebra “un momento esplendoroso del cine de Aragón con la directora como propulsora”.