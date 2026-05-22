Pedir un deseo es el mejor anclaje emocional para cumplir años

Abrir las puertas de tu hogar es algo muy especial. Hogar es donde reina la tranquilidad. Hogar es ese lugar al que siempre quieres volver cuando has tenido un mal día para abrazar a esa persona especial que te espera con la cena hecha y una sonrisa en la cocina; es cruzar el umbral de la puerta y ver a tu mascota atravesar el pasillo a toda prisa para recibirte como si hubiesen pasado décadas sin verte. Hogar es respirar profundo al sentirte en casa. Porque al final, el hogar es, simplemente, llegar.

Mi Electro se ha convertido en un miembro más de la familia desde entonces, y, es por ello, por lo que lo celebramos por todo lo alto.

La mejor forma de darte las gracias

La compañía sopla las velas de su noveno aniversario con una celebración inigualable. Para festejarlo, han diseñado promociones y descuentos pensados para facilitar esa renovación pendiente en la cocina o para dar el salto a un hogar más conectado. La compañía destaca que estas ofertas no son simples rebajas, sino una forma directa de agradecer la confianza que los clientes han depositado en la marca durante estos años. Desde la marca señalan que estas ventajas no son meras rebajas de temporada, sino su manera directa de agradecer la confianza depositada en ellos durante todo este tiempo.

¡FELIZ 9º ANIVERSARIO! 🎉Celebración en los puntos de venta 🫂Asesoramiento personalizado, servicio profesional, instalación en 24 horas 💥Ofertas exclusivas y envío en 24h ❤️Sorteos en Instagram 🔥Cupones descuento ⚡9 tarjetas regalo de 90€ por registrar la compra

Un miembro más de tu familia

Mi Electro equipa las casas con los mejores electrodomésticos. Sin embargo, con el tiempo la marca ha logrado ir mucho más lejos, convirtiéndose en un aliado que simplifica la rutina diaria de las familias y responde cuando más falta hace. Tras ganarse un hueco y la total confianza de los consumidores en sus espacios más íntimos, la compañía se prepara ahora para celebrar este largo camino. Y como este éxito es gracias a sus clientes, Mi Electro ha decidido celebrarlo junto a toda su comunidad a través de su red de más de 500 tiendas de proximidad, donde su equipo de especialistas ofrece un asesoramiento a medida.

Diseñados para tu tranquilidad y bienestar

Cada uno de los productos que selecciona Mi Electro persigue un fin muy claro: que, al cruzar la puerta de casa, la única tarea de cada cliente sea relajarse y disfrutar de los suyos. La firma apuesta firmemente por la practicidad, las respuestas ágiles y esos pequeños alivios cotidianos que devuelven a las personas el bien más valioso: su tiempo. Para Mi Electro, el servicio no consiste simplemente en despachar un equipo tecnológico, sino en asegurar paz mental en la rutina diaria de cada cliente.

Mi Electro equipa las casas con los mejores electrodomésticos / archivo

Respuestas rápidas ante cualquier imprevisto

Los problemas en el hogar aparecen sin avisar: una lavadora que se avería de repente junto al lavavajillas que se rompe dos días después, porque las desgracias, nunca vienen solas; por no hablar de una ola de calor que pilla a cualquiera desprevenido. En Mi Electro entienden perfectamente que hay situaciones que requieren atención inmediata. Por ello, su compromiso es absoluto, ofreciendo soporte tanto a través del teléfono como en los comercios de barrio de toda la vida. Su equipo está preparado para atender con la mejor actitud y garantizar una solución en un plazo máximo de 24 horas, permitiendo al cliente respirar tranquilo ante cualquier urgencia.

Nueve años creciendo a tu lado

Alcanzar su noveno aniversario invita a Mi Electro a echar la vista atrás con orgullo por todo lo construido junto a sus clientes. Detrás de esta cifra se esconden más de 500 tiendas físicas y el bienestar de miles de hogares que hoy funcionan mejor gracias a sus servicios. Para la empresa, cumplir un año más solo cobra sentido gracias a las vivencias compartidas con el público; una trayectoria que demuestra que sumar años es un proceso natural, pero hacerlo con una comunidad fiel es lo que realmente los hace grandes y lo convierten en un verdadero hogar.