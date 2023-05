Pensando ya en el futuro pero sin descuidar el presente. En ese punto se encuentra el Real Zaragoza según ha explicado este miércoles su director general, Raúl Sanllehí. El ejecutivo ha dibujado unas ligeras pinceladas de lo que viene pero ha insistido mucho en una cuestión, la importancia del puesto final en la clasificación porque de eso depende una cuantía significativa de ingresos por televisión. Para el futuro, Sanllehí no olvida la carta de presentación de la nueva propiedad. «Desde que llegamos dijimos que nuestro proyecto era de ascenso y en ese sentido hemos empezado a trabajar desde el primer minuto que llegamos aquí», ha asegurado en el acto de la Peña Zaragocista Arde París en el Museo del Fuego conmemorando el aniversario de la Recopa.

El proyecto es de ascenso y para eso el Real Zaragoza ya cuenta con un importante punto de partida. «Ahora tenemos dos pilares en nuestro proyecto deportivo que son nuestro entrenador y nuestro director deportivo. Estamos trabajando ya en la nueva temporada desde que se cerró la ventana de invierno y tengo mucha confianza. Tenemos unas bases de la plantilla con las que estamos muy satisfechos y la planificación empezó, como digo, cuando se cerró la ventana de enero y en eso estamos», ha indicado Sanllehí. Juan Carlos Cordero asumió oficialmente la dirección deportiva del club aragonés el pasado mes de enero con un contrato hasta 2025. Por su parte, Fran Escribá firmó hasta 2024.

Sin embargo, aunque estén trabajando ya en ello, Sanllehí ha reiterado que esta temporada no ha terminado y que lo que suceda en los tres partidos que restan de temporada porque está por definir la clasificación final del equipo, por lo que el ejecutivo no quiere hacer todavía un balance del curso. «Vamos a esperar a terminar la campaña y entonces le pondremos nota. Quedan tres partidos y cada puesto es muy importante. Para poder valorarlo todo hay que esperar», indicó. De los 198 millones, aproximadamente, que se reparten entre los clubs de Segunda División por los derechos televisivos, el 15% de la cantidad final depende de la posición final en la tabla, por lo que hay unos cuantos cientos de miles de euros en juego.

Una de las cuestiones que el club tendrá que abordar de cara al próximo curso será la continuidad o no de Alberto Zapater, algo que también tendrá que esperar al final de la temporada. «Ahora mismo la prioridad es sacar los máximos puntos posibles esta temporada y no quiero distraer a ningún miembro del equipo y menos a nuestro capitán, una leyenda del club y a la que tenemos máximo respeto y máxima admiración personal y profesional. Llegará el momento de hablar con él y por supuesto será público para todo el mundo», ha explicado.

Los abonos

Otra de las decisiones que deberá tomar el club es el aumento o no de los precios de los abonos y, en caso afirmativo, en qué medida lo hacen. De momento, el Real Zaragoza ha ofrecido a sus socios renovar el carnet al mismo precio de este curso hasta final de mes. «Tendremos que tener un consejo al final de temporada para terminar de verlo. Sí quisimos tener esta deferencia para premiar la lealtad, la fidelidad, y quisimos tener ese guiño. Tendremos una conversación al final de temporada para valorarlo, un poco también relacionado con el límite salarial. Todo suma. Una de las grandes fuentes de ingresos es la que viene de abonados y entradas», ha dicho Sanllehí.

Y es que el límite salarial es uno de los grandes caballos de batalla de cada verano. Para la próxima temporada se prevé un aumento pero los márgenes son estrechos, según el director general, y no tienen que ver con la inversión que pueda hacer la nueva propiedad sino con los ingresos que sea capaz de generar el club. «La inversión de la propiedad no va directamente relacionada con el límite salarial, esa es la gran limitación, valga la redundancia. Vamos a trabajar con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para tener la máxima disponibilidad de límite salarial para poder reforzar al máximo la plantilla. Pero esto no es la foto que nos den el primer día sino la que trabajemos durante el verano», ha indicado Sanllehí.

La liquidación de la deuda con Hacienda el verano pasado fue un alivio para el Real Zaragoza. «Eso fue fundamental para el verano pasado, crucial para poder cambiar la manera del cálculo. Para simplificarlo mucho, el límite salarial es que no puedes gastar más de lo que ingresas. Y los ingresos que tenemos básicamente están marcados, estamos en los topes de todo, en esponsorización, ticketing, abonados y televisión, con lo cual no hay mucho margen de movimiento. Luego son los movimientos que nosotros podamos ir haciendo internamente dentro de los gastos diarios del club. Pero estamos muy limitados», ha concluido.