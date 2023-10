Si Marc Aguado forma parte de la alineación inicial del Real Zaragoza, el equipo aragonés tiene la victoria prácticamente garantizada. La presencia del canterano en el once ha venido asociada casi siempre a un triunfo de los de Escribá, mientras que las tres derrotas sufridas hasta ahora comparten un mismo factor: Marc no había jugado de inicio o, directamente, no había participado.

