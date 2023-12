En su normalmente extenso mensaje Julio Velázquez repite como un mantra algunas ideas y la de la satisfacción por el trabajo del equipo, de la plantilla del Real Zaragoza, es de las más habituales, una labor que se ha visto reflejada en dos buenos partidos, en la victoria ante el Leganés y en el empate en el difícil feudo del Espanyol tras un mal inicio en Albacete, lo que equivale a cuatro puntos de nueve desde su llegada para sustituir a Fran Escribá. "El fútbol lo sustentan los resultados, pero estos no llegan por ciencia infusa, sino a través de un trabajo coherente y del sentido común. La estadística es manejable, pero me voy a las sensaciones y el Zaragoza está en línea ascendente y evoluciona bien", aseguró el entrenador, que insiste en que le gusta "pensar en positivo" y que califica la cita ante el Amorebieta de "un partido trampa, que nos va a exigir y con la incertidumbre del cambio de propuesta del rival", sentencia, por la llegada de Jandro Castro al banquillo del enemigo, además de mirar solo a esa cita sin pensar en el duelo ante el Levante del miércoles, cuya cercanía "no nos condiciona absolutamente nada" y sin hacer cábalas con la llegada del parón navideño después.

Se queda Velázquez con una semana muy buena de trabajo tras "un resultado bueno en Barcelona, ya que aunque merecimos ganar valoramos el punto ante un gran rival porque refuerza la propuesta y la idea de manera positiva", afirmó antes de jugar ante el Amorebieta el domingo (18.30 horas), un enemigo en descenso, con solo 14 puntos en 19 citas y que no tiene nada que ver con los dos anteriores rivales, un Leganés y un Espanyol que compiten en la zona alta. "Para nosotros que el rival esté arriba o abajo no nos lleva a proceder de otra manera. Ponemos el foco en nosotros y por donde está clasificado el Amorebieta nos debe llevar a activar la concentración y a estar más alerta. Mínimo tenemos que dar el mismo nivel de concentración y compromiso que en los anteriores partidos y probablemente no nos valga. Hay que afrontar el choque con humildad, aunque también con ambición y personalidad, porque de fácil no tiene nada", reflejó Velázquez, que confesó esa incertidumbre por no conocer el plan del nuevo entrenador tras la salida de Haritz Mujika y la búsqueda de información en los anteriores equipos de Jandro Castro, el Acero y el Villarreal C.

"Si pensamos en el miércoles estaremos empezando a perder el choque del domingo. Dependerá de los momentos y de las sensaciones, pero no estoy pensando en hacer rotaciones porque sí"

Con 26 puntos en la tabla y con dos partidos, ante Amorebieta y Levante, para acabar la primera vuelta el técnico no piensa en llegar al parón con 32 ya que "por tener ojalá lleváramos 37", pero es que "tenemos que ser maduros competitivamente hablando y discernir cada encuentro. Si pensamos en el miércoles estaremos empezando a perder el choque del domingo", algo que aplica también en las rotaciones entre dos duelos que solo tendrán 72 horas de diferencia: "Esto es fútbol de alto rendimiento y el jugador profesional tiene que estar preparado para competir miércoles y domingo. A lo mejor cambiamos todo de un encuentro a otro, a cinco jugadores o a ninguno. Dependerá de los momentos y de las sensaciones, pero no estoy pensando en hacer rotaciones porque sí", reflejó, insistiendo en "estar muy alerta ante el Amorebieta para hacer todo para ganar, ya que lograrlo sería algo maravilloso".

"¿Jugar en una ciudad deportiva? Les he dicho que los puntos valen lo mismo, hay que competir y darle normalidad desde la responsabilidad permanente de lo que implica este escudo y de darlo todo por él. El escenario no debe marcar la diferencia, no ganaremos o perderemos por jugar ahí"

El enemigo de este domingo juega en una ciudad deportiva, en Lezama, la del Athletic Club, y no lo hace en un estadio de gran tamaño, lo que ha sido parte de la mentalización de esta semana, del mensaje que Julio Velázquez ha dado a sus jugadores, ya que "les he dicho que los puntos valen lo mismo, hay que competir y darle normalidad desde la responsabilidad permanente de lo que implica este escudo y de darlo todo por él. El escenario no debe marcar la diferencia, no ganaremos o perderemos por jugar ahí, ya que este grupo es maduro y emana positivismo racional y eso es lo más importante para este partido", dijo Velázquez, que volvió a alabar el trabajo de la cantera, de la academia como a él le gusta llamarla, ya que los jugadores que suben del Deportivo Aragón lo hacen "con unos niveles de compromiso, esfuerzo diario y valores que son el primer paso y no están subiendo solo por las lesiones. Obramos de manera responsable con ellos, nuestra obligación es verlos in situ y todo tiene un sentido y un porqué, sin confundir al futbolista".

El momento de Manu Vallejo

Por último y en la línea habitual de no dar ni la más mínima pista de sus intenciones, que en teoría pasan por mantener el esquema de tres centrales y repetir el once, no quiso valorar si el buen tramo final de Manu Vallejo, con gol incluido, le abre las puertas del once en Lezama este domingo. "Con él y con todos estoy muy contento. Manu trabaja muy bien y ante el Espanyol salió y rindió, nos dio algo muy positivo. Me gusta hablar siempre de colectivo, él está en condiciones de ser titular y aquí son igual de importantes los que salen de inicio que los que lo hacen después con el partido ya comenzado" .