El Real Zaragoza descartó al final del verano y tras el fichaje de Manu Vallejo la opción de repetir cesión con Thiago Bebé, una operación de muy elevado coste por la alta ficha del caboverdiano en el Rayo Vallecano y dejó ese deseo pendiente para enero, donde era más asumible, al ser solo la mitad del salario, que en todo el curso no está lejos de los 1,5 millones. Sin embargo, una nueva llegada al club aragonés tras su exitosa cesión del año pasado, donde desde febrero hasta junio jugó en 16 partidos y anotó 4 goles para ser decisivo en que el equipo no pasara apuros, parece una quimera. Y así lo admite su entorno, fuentes muy cercanas al extremo nacido en Portugal.

"No hay tema con Bebé, no va a salir", aseguran estas fuentes, que aluden a que es un jugador muy útil para Francisco, que lo ha utilizado en 14 partidos de Liga y en dos de Copa, aunque solo ha sido titular en los dos compromisos coperos, frente al Atlético Lugones y el Yeclano. Suma en el campeonato 14 apariciones desde el banquillo, nueve en los últimos 10 partidos, ya que Francisco lo usa o bien como revulsivo ofensivo para buscar el gol o para apostar para mantener el balón si tiene el marcador a favor. Acumula cuatro dianas, dos en Liga y las mismas en el torneo copero, y un total de 280 minutos.

"Su salida ni se ha planteado, el Rayo no nos ha dicho que saliera. Hace un año apenas jugaba y se pudo dar, pero ahora lo está haciendo. El Zaragoza no nos dijo nada de forma oficial y, si ha tanteado eso con el Rayo, lo normal es que le hayan dicho que no sale", añaden esas fuentes. Bebé, con contrato hasta 2025 y que aportaría al Zaragoza más capacidad ofensiva, no esconde que le gustaría tener más protagonismo en el once, pero tampoco quiere una nueva cesión, sino que solo se plantearía una desvinculación del club madrileño que, por su elevado salario, tampoco es sencilla. El extremo, que comparte agencia de representación con el entrenador rayista, Francisco Rodríguez, es uno de los capitanes del equipo y de los jugadores más queridos por la afición, teniendo en cuenta que en Vallecas lleva desde 2017.

"Con la edad que tengo ya, salir cedido, volver, otra vez salir... Ya no es lo que quiero", decía en diciembre en Relevo el caboverdiano, que solo buscaría, apoyado en su estrecha relación con Martín Presa, presidente del conjunto vallecano, una rescisión del club. Si sale en enero su apuesta a sus 33 años a buscar un último gran contrato, quizá en Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes, aunque es cierto que guarda excelentes recuerdos de su paso por el Real Zaragoza y que eso, en caso de esa salida con la carta de libertad, podría ser un factor desequilibrante, aunque queda dicho que los tiros no van por ahí ahora mismo.

En la Copa de África

En todo caso, el jugador, tras disputar unos minutos el martes ante el Getafe, se ha marchado con Cabo Verde a la Copa de África, torneo que acaba el 11 de febrero y en el que la selección caboverdiana estará como mínimo hasta el 22 de enero que acaba la primera fase. Antes de jugar ante el conjunto getafeño, Bebé y el senegalés Ciss pidieron poder disputar ese encuentro y marcharse después a la Copa de África, algo que agradeció el propio Francisco, "por su compromiso de querer jugar este encuentro y luego marcharse. Son jugadores importantes", dijo.

El Zaragoza busca reforzarse en este mercado de enero con un atacante, un extremo en principio, aunque las lesiones de Bakis y Azón (al canterano, con buena evolución, se le espera ante el Eldense) y la posible salida de Enrich no descartan que al final el perfil sea más el de un delantero con más polivalencia. Ha tanteado las opciones de Villalibre (Athletic) e Isaac Romero (Sevilla), delanteros ambos aunque con capacidad de jugar en varios puestos en ataque y que no van a salir en este mercado de enero, mientras que a Cordero le gusta mucho, y ya lo quiso en verano, Juan Cruz (Betis), pero el extremo verdiblanco apunta a quedarse en Heliópolis. "Cada jugador que salga debilita nuestra plantilla en la medida en que no seamos capaces de reemplazarle. Que no hayan jugado hasta la fecha no quiere decir que determinados futbolistas no sean útiles. En estos momentos, no hay nadie en disposición de salir del Betis", aseguró el martes Manuel Pellegrini, técnico del club andaluz.