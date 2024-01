Finalmente, Braian Cufré no recalará en el Real Zaragoza salvo sorpresa mayúscula. El lateral argentino rescindirá en las próximas horas el contrato que le vincula al Mallorca hasta el final de la presente temporada pero, a pesar del interés del club aragonés y de que en la isla se daba casi por segura su llegada a La Romareda, Juan Carlos Cordero, director deportivo de la entidad blanquilla, ha decidido, finalmente, rechazar su incorporación y centrarse en la de Juan Cruz, extremo del Betis, que es, en estos momentos, el objetivo principal del Zaragoza.

El atacante argentino del Betis cuenta con cinco ofertas para salir cedido, pero la del Zaragoza es la que más le seduce y así se lo ha trasladado tanto a su entorno como al propio club andaluz. Juan Cruz quiere jugar en La Romareda y Cordero, que hace tiempo que trasladó al jugador su deseo de que juegue en el Zaragoza el resto de la temporada, se ha lanzado decididamente a por él.

La salida de Cruz, con contrato en el Betis hasta 2025, forma parte de la gran cantidad de movimientos que está llevando a cabo el Betis durante un mercado en el que ya ha dado salida a Borja Iglesias (Bayern Leverkusen) mientras que Luiz Henrique podría recalar pronto en el Botafogo. Además, pretende el fichaje del Chimy Ávila y Fornals, además del extremo del Alavés Rioja.

Juan Cruz es muy del gusto de Juan Carlos Cordero, ya que fue objetivo en el pasado verano y siempre ha estado sobre la mesa para este invierno. Su salida rumbo a Leganés estaba pactada pero Pellegrini no ha autorizado su salida hasta esta semana y el interés del cuadro pepinero se ha diluido a la vez que aumentaba el del Zaragoza, tal y como avanzó la pasada semana este diario. Tenerife y Elche también han pedido su préstamo.

Por su parte, el interés por Cufré respondía al objetivo de reforzar un lateral izquierdo en el que Carlos Nieto, lesionado a comienzos del curso, apunta a perderse toda la temporada. En su ausencia, Lecoueche, Borge, Francés o Gámez han ocupado esa demarcación, si bien la llegada de Velázquez y el cambio de sistema para jugar con tres centrales también llevó a Mollejo a actuar de carrilero. Cufré, que ha regresado al club balear tras su cesión al New York City de la MLS, no cuenta para Javier Aguirre. Con contrato hasta junio y de 27 años, maneja propuestas de su país, de Talleres y Belgrano, y su prioridad es seguir en España, pero, a pesar de que todo parecía encauzado, finalmente no llegará al Zaragoza.