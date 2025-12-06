Muere Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza, a los 83 años

Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza, exportero del club, exentrenador del primer equipo y también de la cantera, además de extrabajador de la Secretaría Técnica, ha muerto a primera hora de la tarde de este sábado a los 83 años en la residencia en la que vivía por su delicado estado de salud por el Alzhéimer. El funeral tendrá lugar este lunes 8 de diciembre.

En el primer partido de la temporada en el Ibercaja Estadio, frente al Andorra, recibió la tan merecida insignia de oro del Real Zaragoza, club al que dedicó gran parte de su carrera deportiva de casi todas las facetas posibles, por su contribución a la entidad. Su enfermedad no le permitió acudir y recibir el cariño de todo el zaragocismo.

Se ha marchado un zaragocista de corazón. Manuel Villanova siempre será una referencia para el fútbol aragonés, tanto como futbolista y entrenador como en la labor formativa desarrollada en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y en los despachos del club. Su ingente tarea deja un surco permanente en todo el fútbol aragonés, una labor que ha conformado también a través de su personalidad la forma de ser de generaciones de futbolistas. Con Manolo Villanova se va un gran formador de futbolistas y también de personas, con su enorme bondad como aspecto más destacado de su personalidad.

Inició su trayectoria deportiva en el Logroñés y el Deportivo Aragón antes de recalar en el Nàstic de Tarragona, el Mallorca y el Real Betis. Desde la capital sevillana fichó por el Zaragoza, en donde militó entre las temporadas 1971-75. A partir de entonces inicia su labor de entrenador. Ha dirigido en diversas ocasiones al Deportivo Aragón - en tarea gran parte formativa y vinculada a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza- y ha desarrollado labores de segundo entrenador y dirigido al primer equipo cuando ha sido necesario, la última vez en la temporada 07-08, en la recta final de ese curso, que acabó en descenso.

A lo largo de su dilatada carrera, ha tomado las riendas de escuadras como el Salamanca, el Mallorca, el Hércules o el Recreativo de Huelva. En el ámbito del fútbol aragonés, dejó su impronta en la Sociedad Deportiva Huesca y dirigió también al Sariñena. A ello hay que sumar su labor en la Secretaría Técnica zaragocista.

El Real Zaragoza trasladó sus condolencias a través de sus perfiles oficiales de redes sociales: "Manolo Villanova, leyenda blanquilla y todo un referente del fútbol aragonés, nos ha dejado a los 83 años. Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Gracias por todo lo que le has dado a tu Real Zaragoza. D.E.P.".