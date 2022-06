Un grupo de padres de los colegios públicos de La Romareda en Zaragoza (CP Doctor Azúa, CEIP César Augusto, CEIP Cesáreo Alierta y CEIP Margarita Salas) están molestos por la "súbita propuesta" de cambio de horarios en la Escuela Pública. Por eso se han unido bajo el nombre de Plataforma de Madres y Padres por la educación, conciliación e igualdad de oportunidades – colegios públicos de la Romareda y han redactado un comunicado en el que le mostrarán este malestar al consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci y piden que "la Escuela Pública necesita paz, reclama ética y requiere gobierno”.

Lo han hecho, sintiéndose “defraudados y muy molestos” ante los últimos acontecimientos, ya que “el pasado 23 de febrero se realizó la consulta para cambiar a jornada continua y en ninguno de los 4 centros fue aprobada. Ahora, apenas tres meses después se propone un repentino cambio de reducción de horario y adelantar la salida a las 16.00 horas”.

Esta votación para modificar la jornada actual de horario partido a jornada continua se lleva realizando cada dos años desde hace varios años en los colegios públicos que tienen la primera modalidad, “con las tensiones que esto produce entre la Comunidad Educativa”. En los cuatro colegios públicos de la Romareda, el horario sigue siendo en formato de jornada partida y, ante esta última propuesta de adelantar la salida de las 17.00 a las 16.00 horas, el CEIP César Augusto "ha decidido rechazar la propuesta, el claustro del CEIP Cesáreo Alierta la ha aprobado y la llevará a votación al Consejo Escolar, mientras que el CEIP Margarita Salas y el CP Doctor Azúa condicionan llevar la propuesta al Consejo Escolar según sean los resultados de una próxima votación en forma de sondeo”.

Según denuncia esta plataforma, “se ha dado muy poca información sobre los efectos que este cambio de horario puede tener en la calidad, viabilidad y precio de las actividades extraescolares o trabajadores de otros servicios complementarios, entre otros”. Además, consideran que “a pesar de que este procedimiento es legal y la propuesta de reducción del tiempo inter-sesiones no requiere de una votación vinculante de la Comunidad Educativa, no resulta ético ampararse en un proceso tan precipitado y poco transparente, más si cabe cuando hace tan solo tres meses la propuesta fue otra, el cambio al horario de jornada continua”.

Por eso, añaden, el CEIP César Augusto "ha rechazado acogiéndose al resultado de la votación del pasado 23 de febrero, de modo que evitan la crispación y confrontación que sí se está viviendo en los otros centros”, añaden los padres y madres de la plataforma. Según denuncian, en otros centros de la zona “hay profesores que aseguran que si no hay modificación de jornada muchos buenos docentes se irán, o se escucha a alumnos de muy corta edad por influencia (entendemos) de algunos profesores reivindicar la jornada continua (sin entender sus implicaciones) o el equipo directivo de alguno de estos colegios ha desacreditado al AMPA a través de un comunicado por simplemente informar de las dificultades que este cambio repentino de horario supondría para la viabilidad del comedor y de actividades extraescolares”. Además, explican, “la dirección no se ha reunido con el AMPA de alguno de los centros para dar respuesta a estas inquietudes”.

“Las modificaciones en los horarios son relevantes y si se meditan con calma se puede apreciar que afectan a la igualdad de oportunidades (no todos pueden costearse actividades extra) y a la igualdad de género (son las madres las que suelen reducir la jornada laboral), caminando en dirección contraria al espíritu de la LOMLOE”, aseguran desde la plataforma. Y añaden que los niños, "además de la educación curricular, necesitan educación social y, además de estar con sus familias, por supuesto, necesitan estar en sociedad con otros niños y es en los recreos donde pueden socializarse como es necesario para construir una sociedad con personas que se saben relacionar”.

Sin embargo, adelantando el horario de salida, han explicado, “diversos estudios reflejan que acaban pasando más tiempo en casa expuestos a las pantallas”. “Son cuestiones que, además de afectar a la calidad de la Escuela Pública, trascienden a temas tan importantes, como la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar”, añade la plataforma, y solicita al Gobierno de Aragón que “es una cuestión de ética y moral social en la que la DGA debiera dejar de lavarse las manos y de ampararse en la “autonomía de los centros” y por el contrario preguntarse: ¿Qué modelo de Escuela Pública quiere?”.

Por todo ello, esta plataforma ha redactado un comunicado que dirigirá al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, para trasladarle que “muchos apostamos por la Escuela Pública porque nos importa que nuestros hijos se eduquen en la inclusión y con unos valores y una ética de comunidad y no es coherente que una modificación horaria no requiera de unas directrices y de un consenso más allá que el del Consejo Escolar”. También lamentan en el escrito a Felipe Faci la “falta de ética” de que un centro vote cada dos años el cambio a jornada continua pero que, una vez aprobada, no se vuelva a votar una modificación. “Si solo depende del Consejo Escolar, desde luego no se hará, y gran parte de la Comunidad Educativa quedará silenciada”.