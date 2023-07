El PSOE y Podemos (que esta legislatura ha perdido su representación en el Ayuntamiento de Zaragoza pese a tener dos ediles en la anterior) solicitaron este martes la dimisión del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) haya paralizado La Romareda.

La portavoz de los socialistas en la casa consistorial, Lola Ranera, justificó esta medida a "haber tomado el pelo a toda la ciudad, en medio de una campaña electoral del nuevo estadio de La Romareda e intentar que a otros se nos culpabilice de sus chapuzas" y "de sus incapacidades". Ranera se pronunció así en rueda de prensa, después de que Serrano haya calificado de "zancadilla de la izquierda" las alegaciones presentadas contra los pliegos del nuevo estadio de La Romareda. La resolución del TACPA viene a estimar la alegaciones del recurso que presentó el pasado 2 de mayo el portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza en el anterior mandato, Fernando Rivarés, y que ya no tiene representación en esta nueva corporación municipal.

La resolución del TACPA es sobre las alegaciones de Podemos que cuestionaba la legalidad sobre los usos de derecho de superficie y que a juicio de Serrano "atañe más a un aspecto de formas que de fondo". En concreto se refiere a la consideración de si es un contrato de naturaleza de Derecho administrativo o no, ha precisado. Esta decisión paraliza el proceso de licitación de los pliegos del nuevo estadio y el Gobierno de Zaragoza dispone de dos meses para decidir si interpone un recurso por la vía contencioso-administrativa.

Ranera también consideró que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, debe dar explicaciones "a la mayor brevedad" para garantizar que la ciudad "tenga ese campo de fútbol para el Mundial de 2030". La portavoz socialista incidió en que Zaragoza "necesita un campo de fútbol", algo que su partido ya decía en 2005, "cuando lo judicializó el PP". Asimismo, ha remarcado que su partido ha repetido en numerosas ocasiones que "nunca" judicializaría este proyecto "por responsabilidad con la ciudad" y ha pedido que el nuevo que se deba redactar ahora cuente con el "consenso" de los grupos municipales.

"Habrá que iniciar una nueva contratación y Chueca debe dar las explicaciones oportunas para no perder este tren de oportunidades para la ciudad", remachó.

Contrato nulo

La portavoz del PSOE comentó, sobre la resolución del TACPA, fruto del recurso que, en su "legítimo derecho", presentó Podemos, en defensa de la legalidad, que este tribunal "ha venido a decir que el contrato es nulo" y "que no se ajusta a la legalidad, es decir, que el contrato del campo de fútbol y su procedimiento es ilegal y por tanto hay que tramitar un nuevo pliego y un nuevo procedimiento desde el Ayuntamiento de Zaragoza". Ranera esgrimió que, como ya dijeron, "el mayor enemigo que tenía este campo de fútbol" era el hasta hace poco alcalde, Jorge Azcón, y su gobierno "y sobre todo sus prisas y urgencia electoral, que ha llevado a hacer esta chapuza".

Asimismo, recordó que Azcón "no quiso que el Partido Socialista tuviera cabida en este procedimiento", a pesar de ser "uno de los proyectos más importantes para la ciudad". "El señor Azcón me llamó un día y estuvimos hablando una hora", pero "no hemos participado en la elaboración de pliegos, tampoco en la modificación de Plan General de Ordenación Urbana", y fueron el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, "los que decidieron sacar ese tipo de procedimiento".

A través de un comunicado, desde Podemos se señaló que "tanto en plenos, comisiones y ruedas de prensa como en privado, se advirtió en numerosas ocasiones que el procedimiento de privatización del campo no se estaba haciendo conforme a la legalidad vigente, lo que ponía en riesgo tanto la construcción del mismo como la candidatura de Zaragoza como sede para el Mundial y que si eso llegaba a suceder sólo habría dos culpables: Jorge Azcón y Víctor Serrano".

"El Gobierno de Zaragoza hizo caso omiso de las propuestas y alternativas que Podemos presentó, como la constitución de una sociedad mixta como la opción que mejor podía conjugar los intereses de la ciudad y de la propiedad, que permitía llegar a tiempo para el Mundial de 2030 y que facilitaba la construcción de la Ciudad del Deporte sin coste para la ciudad", señalaron desde la formación morada que destacó que, por contra, "Azcón y Serrano insistieron en esta privatización del estadio, estableciendo un canon de 36 millones, algo que muy inferior al precio de las obras, que según el Zaragoza era de unos 140 millones de euros, lo que en la práctica supondría un canon de más de 280 millones para que el derecho de superficie fuera de aplicación fuera conforme al artículo 9 de la Ley de Contratos".