Hay que ser valiente para sentarse en una terraza en Zaragoza en un día de verano. Los veladores de la ciudad permanecen vacíos durante gran parte del día, por lo que la falta de clientela y la correspondiente caída en la facturación ha provocado un aumento en el número de hosteleros que deciden tomarse el mes entero de agosto de vacaciones, algo poco frecuente en este sector.

«Siempre decimos que el covid ha cambiado los hábitos, pues este año hemos detectado que un número elevado de bares va a cerrar durante todo el mes de agosto», explica Luis Femia, de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza. «Esto no es lo normal y está afectando a todos los barrios por igual», añade Femia, que recuerda que es un gremio que suele tomarse «pocos días» de vacaciones.

El Tobazo cierra por primera vez en verano

El éxodo vacacional que experimenta Zaragoza durante la época estival, sumado a las altas temperaturas, ha reducido notablemente los beneficios de los empresarios. Es el caso de Javier Carreras, que por primera vez desde hace 51 años ha decidido echar las persiana del mítico bar El Tobazo, en Tenor Fleta. «El trabajo baja mucho y como el resto del año no nos ha ido mal he tomado la decisión de que este año nos vamos todos el mes entero de vacaciones y así no tenemos que estar haciendo turnos, que siempre lo complican todo», explica Carreras.

En su caso, y siendo que sus clientes son fieles, apenas tiene consumidores a los que satisfacer en toda la tarde. «Durante las mañana, que aún aguanta el fresco de la noche, la gente sí que se sienta en la terraza, pero hasta la noche está vacía, no hay quien aguante este calor», explica. Cuantifica en un 70% la caída de clientes durante las horas centrales del día. «Desde las 3 de la tarde por aquí no ves a nadie», puntualiza Carreras, que recuerda que desde el año 76 no se había cerrado el bar durante todo un mes. «Lo hizo mi anterior jefe y cuando lo adquirí yo me pasé tres años seguidos sin vacaciones. Ahora que la situación ha mejorado tenemos que aprovechar», justifica.

Femia explica que esta situación se reproduce por igual en todos los barrios de la ciudad. «Tendemos a pensar que el Centro es inmune a todo porque concentra el turismo, pero con este calor, aunque instalen sombrillas y nebulizadores, no hay quién aguante», señala el representante de Cafés y Bares, que admite que, a la espera de hacer balance, agosto no será un buen mes. Por suerte, el mes de julio ha sido mejor de lo esperado. «En la primera quincena hemos tenido más afluencia, creo que por las elecciones. Se notaba más gente de la habitual en la ciudad», explica Carreras, que admite que tras el 23J el descenso fue notable. «De un día para otro», apunta.

1.800 terrazas

Actualmente hay unos 1.800 bares y restaurantes en la capital con terraza. Llegó a haber más de 2.000 durante la época covid de los 3.800 establecimientos registrados en la capital. Del total, alrededor de 400 están ubicadas en plataformas en calzada. Hace dos años que entró en vigor la nueva ordenanza de Veladores y Terrazas que además de unificar los criterios estéticos de las terrazas, modificó su horario, adelantando su cierre a las 12 de la noche de domingo a jueves y a la 1.30 de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos para garantizar el derecho al descanso.