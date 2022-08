Aragón solicitará ayudas europeas para ejecutar el plan de ahorro energético

El Gobierno de Aragón deberá remitir este miércoles una batería de propuestas al ministerio de Transición Ecológica con sus aportaciones al plan de contingencia que Moncloa ya diseña para combatir distintos escenarios de la crisis energética y que debe llevar a Europa a finales de septiembre. Aunque aún no está redactado, los contactos con organizaciones empresariales y sindicatos son estrechos y la DGA pedirá a Ribera una línea de ayudas para hacer cumplir la ley con más inspectores de Industria y ayudas a las reformas en el comercio.

Además, según apuntó ayer el presidente aragonés, Javier Lambán, acordará con los agentes sociales las ideas que enviará al Ejecutivo de Sánchez para la elaboración del programa con el fin de recoger las características «concretas» de la comunidad para conseguir que algunas de las medidas se planteen «de forma más o menos intensa» y siempre «dentro de la lealtad» con el Ejecutivo de Sánchez.

Lambán reconoció ayer en una visita a Mequinenza que las medidas aprobadas en el primer decreto de ahorro energético –regulación de temperaturas y cierre de puertas en establecimientos comerciales– «son pocas» y que «seguramente habrá que tomar más y de más calado».

Esas futuras medidas se integrarán dentro del plan de contingencia del Gobierno central, con distintas escalas según el grado de riesgo. Lambán afirmó que ahora mismo se está «en la fase de recogida de ideas», con el vicepresidente Arturo Aliaga a la cabeza para que el programa vele por los intereses de Aragón.

De momento, ayer no existía una propuesta en firme que remitir al Gobierno central sobre el plan de contingencia, aunque fuentes de la DGA manifestaron que «estará basada en las singularidades de Aragón, se destinará al ahorro energético» y estará lista para este miércoles. No obstante, algunas organizaciones empresariales afirman que remitieron sus propuestas durante la segunda semana de agosto y que no ha habido más contactos hasta ayer.

Plan de contingencia y decreto de ahorro energético

Y es que cosas distintas son el plan de contingencia, por el que el Ejecutivo autonómico ya preguntó a mitad de agosto a patronales empresariales y sindicatos, y el decreto de ahorro energético, en vigor desde el 10 de agosto y convalidado la semana pasada en el Congreso. Es para el segundo para el que la DGA ha ido deslizando las solicitudes que enviará al ministerio, sobre todo de carácter económico.

Reclamarán una partida para contratar más inspectores de Industria que se encarguen de hacer cumplir el decreto (mantener el aire acondicionado por encima de 27 grados y la calefacción por debajo de 19 y apagar las luces ornamentales de los escaparates y negocios a las 22.00 horas).

"Seguramente, las medidas dictadas serán pocas. Habrá que tomar más y de mayor calado" Javier Lambán - Presidente del Gobierno de Aragón

Además, solicitará una línea de ayudas para que los comercios adopten las reformas pertinentes para cerrar sus establecimientos al exterior creando islas térmicas y evitando así la pérdida de frío y calor artificial. El Gobierno de Aragón quiere que estas actuaciones se sufraguen con fondos europeos.

De hecho, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ya afirmó al conocerse el decreto de ahorro energético que solicitó al ministerio una «mayor flexibilidad» en la aplicación de las medidas y ayudas económicas para los locales que deberán adaptar sus instalaciones.

El primer eslabón de este plan de ahorro en un contexto de crisis energética está en consonancia con las sirenas que anuncian en Europa el viraje de los sistemas hacia una economía de guerra. El listado de medidas pretende responder a la exigencia de la Unión Europea de reducir el consumo un 7% –frente al 15% en el resto de países europeos–. Arturo Aliaga defendió que se trata de medidas «asumibles» que, en todo caso en Aragón, ahondan en una política de ahorro energético que ya se estaba aplicando desde hace años en la comunidad.

En Aragón, la preocupación por el invierno invade desde hace días al tejido productivo. La industria, el motor económico de la comunidad, se halla renegociando sus contratos de gas y luz ante un inminente incremento de precios aún mayor que el registrado hasta ahora. Dicen desde los sectores más fuertes que «se están firmando condiciones que jamás se hubieran aceptado». En cualquier caso, los ministros españoles han repetido por activa y por pasiva que no se contempla la posibilidad de que existan cortes de suministro en la industria, algo para lo que ya se están preparando en Europa.