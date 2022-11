Dudas e incertidumbres a solo un mes del puente de la Constitución

Tras un puente de noviembre positivo para las zonas turísticas de Aragón, con gran afluencia de público, y con expectativas buenas para el de la Constitución y la Inmaculada, la incertidumbre es la nota común en los establecimientos de la comunidad. Subir o no los precios, ¿cuánto?, ¿habrá nieve? ¿será demasiada? ¿merece la pena abrir toda la temporada? Estas son algunas de las preguntas que se hacen asociaciones turísticas y empresariales tanto de Huesca, como de Teruel o Zaragoza. Y a un mes vista todos son dudas, tanto por el tiempo –este viernes las estaciones de esquí de Aramón Formigal y Candanchú aparecieron nevadas–, ya que algunas zonas se beneficiarán con la llegada de esquiadores mientras que otros viajeros evitarán salir de casa si se esperan ventiscas o lluvias; como por los precios, ya que los del combustible, la alimentación, etc, harán que levantar una persiana sea más caro y no todo se puede repercutir en lo que paga finalmente el consumidor.

Los empresarios creen que será bueno porque están teniendo muchas llamadas pidiendo información tanto en alojamientos rurales como en hoteles en las tres provincias. En Teruel se prevé «semejante al de noviembre», que hubo una alta ocupación, afirma Roche Murciano, presidente de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, a diferencia del del Pilar que «fue descafeinado por caer entre semana». También en Sos, donde «se van haciendo reservas» y sobre todo se pregunta, «por lo que ya ves una tendencia», asevera Felipe Díaz Cano, presidente de los Empresarios Turísticos de Sos del Rey Católico.

Aunque no todos lo harán, en lo que están de acuerdo es en que los precios deberían subir y alguno lo cifra entre un 10 o un 15% para compensar el alza de precios por poner la calefacción, los electrodomésticos o preparar un menú. «Habrá que subirlos un pelín pero con conocimiento porque todos lo estamos pasando mal, nosotros y también los clientes», reconoce Jesús Marco, presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), quien no se atrevió a estimar lo que sería una subida justa, pero sí aseguró que habrá establecimientos que decidirán «cerrar antes que subir los precios porque los clientes también lo están pasando mal y no es cuestión de clavar». Para Marco este es un problema que se viene arrastrando desde la pandemia porque desde entonces «no se han tocado» pero insiste en que «cómo estamos no nos podemos quedar. Hay que subir de forma equilibrada para no abusar».

Desde la asociación Turismo verde de Huesca tienen claro que «ahorrar no se puede porque las temperaturas en este tiempo son frías» y se trata de tener una estancia confortable y la única solución es «una subida lo más justa posible», señala su representante, antes de añadir que los precios en Huesca «no son desorbitados y hay para todo tipo de viajeros». Pone como ejemplo que un apartamento para cuatro personas que el año pasado costaba 80 euros la noche, «este serán 90, pero si se reserva una semana será menos», explica. En este sentido, señala que «se verá si había que subir más», porque reconoce que «dependerá de si con un nivel de ocupación es rentable subir poco o para otros no les compensa». Y es que hay alojamientos que «se mueven poquito o están en zonas más inaccesibles» a los que se acude para estar en casa «consumiendo combustible y ahí crecerá el gasto», señalan.

El presidente de los empresarios turísticos de Teruel cree que los precios habría que subirlos entre un 10 o un 15%, pero se pregunta «¿cuánto subiremos? entre un cinco y algo más», dice Murciano, ya que los gastos «se han doblado o triplicado y si «en restauración se han subido un poco, en los alojamientos no tanto como deberíamos». Asegura que llevan «dos años de sufrimiento y tenemos miedo a subir mucho» porque podría provocar una bajada de reservas. Esto hará que en los puntos más turísticos no, pero en apartamentos o casas rurales de zonas «sin turismo» haya muchos que «en enero y febrero cierren, ya que no compensa encender la calefacción para un día abierto», reconoce el empresario turolense.

También Díaz Cano se mueve en los parámetros de alza de precios del 10% pero «no nos lo podemos permitir, aunque también sabe que «hemos aguantado los precios desde hace años». Se subirá «pero poco», reconoce, ya que todo se ha encarecido, los combustibles, la alimentación, pero también las reformas o las averías, señala. «El consumidor es consciente porque lo ve en casa y en un establecimiento turístico se multiplica por todo» pero no toda esa subida se notará en el precio final.

En el Sobrarbe sin embargo, los precios se mantendrán este año, señala Paz Agraz, de la asociación Empresarial Turística de la zona, pero muchos establecimientos «se plantearán abrir o cerrar o los tiempos de apertura», señala.

Turismo de nieve

Pero no solo los precios generan incertidumbre. También la previsión del tiempo, de la nieve o de las lluvias, que puede invitar a salir de viaje o quedarse en casa. Tanto que mientras para el puente de diciembre hay consultas, ya ha habido reservas para Nochevieja. Desde Turismo Verde reconocen que «todas las casas rurales grandes ya están llenas».

Pero el perfil de viajero en el puente de diciembre, bien sea por la Constitución o la Inmaculada es diferente. «Sobre todo son amigos que quieren pasar unos días juntos», señalan desde Faratur. Si son esquiadores esperan «a ver el tiempo y si hay nieve y abren la temporada de esquí» y apuestan por el Pirineo; pero si no, por otras zonas. En Aramón se están preparando para abrir la temporada para principios de diciembre, aunque dependerá de si hay nieve o no para que sea «unos días antes o unos después». De momento, ya se pueden comprar los abonos de temporada con descuentos hasta el 23 de noviembre.

Desde Turismo Verde consideran que es un «puente muy largo, casi una semana», lo que propicia que vengan de lejos y aunque ya se están informando «hay que ver si abren las estaciones o si nieva mucho». Cree que son perfiles diferentes. «Los de invierno son viajeros más específicos que los de Todos los Santos, que es para todos los públicos», dice. En este caso, si nieva beneficiará a una parte del Pirineo y si no nieva «todo será más repartido y la demanda se divide en la provincia» porque habrá paseos y caminatas y a este perfil «no le viene bien que nieve». Por eso, señala que «habrá que esperar a que salga el avance del tiempo para saber si competimos con la playa o con las capitales».

Algo semejante señala Roche Murciano quien asegura que «el tiempo hará que aumenten o bajen las reservas, no tanto por el frío pero si nos respetan las lluvias...». En Sos del Rey Católico reconocen en que «el frío nunca es bueno para nosotros» porque aunque la gente está acostumbrada «al fresco», puntualiza Felipe Díaz, los turistas sobre todo vienen a pasear y a hacer excursiones, señala.