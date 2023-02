La falta de candidatos para presentarse a las primarias municipales y autonómicas se ha convertido en un inesperado problema para Ciudadanos. Pese a cerrar su refundación en enero, es evidente que la mayoría de las heridas no se han cerrado. De hecho, tras formarse la nueva dirección nacional se abrió una cascada de anuncios de distintos cargos institucionales informando de que su tiempo en naranja estaba agotado y en Aragón no aparecieron voluntarios hasta la semana pasada. Ramón Fuertes y Jara Bernués se han postulado para liderar la lista para las Cortes de Aragón «si hay primarias». Va en condicional su candidatura en ambos casos debido a que la dirección nacional no ha puesto ni fechas ni garantías sobre las primarias en la comunidad. No obstante, se espera que el Comité Permanente se pronuncie este lunes. Y que lo haga para confirmar que Aragón tendrá unas primarias en breve.

No ha sido el caso de Zaragoza, donde Pérez-Nievas afirmó hace diez días, después de reunirse con los seis concejales del consistorio, que no se iban a convocar las primarias en la capital debido a que, en su opinión, la situación «no garantiza una elección libre», que es como venir a decir que el proceso no estará tan controlado como al nuevo Comité Permanente le gustaría. Las normas de Ciudadanos obligan a realizar primarias municipales en aquellas localidades con más de 150 afiliados y los aspirantes deben reunir el aval de un mínimo del 15% del censo. Sin embargo, solo se recurrirá a la votación en Barcelona y no habrá primarias ni en Madrid ni en las once autonomías porque ninguno de los aspirantes han alcanzado el mínimo de avales exigido para disputar unas primarias. En Zaragoza, según distintas fuentes, se supera ampliamente esa cifra de 150 militantes. Aun así, la dirección nacional no ha propuesto abrir ni siquiera el proceso de primarias. Ni siquiera se han escudado en que no se llega al número suficiente en la capital. Y tampoco ha protestado nadie. Otro gallo cantaría si eso sucede con las autonómicas, cuyo trámite se suspendió temporalmente debido a la falta de candidatos, según fuentes nacionales del partido. Dado que ya hay dos aspirantes, se espera que este lunes, tras la reunión del Comité Permanente, la portavoz nacional, Patricia Guasp, anuncie sobre la una del mediodía la decisión definitiva sobre la convocatoria de las primarias también en Aragón. Pérez-Nievas afirmó en su última visita a Zaragoza que la situación para las elecciones internas en la comunidad no era la misma que en Zaragoza. En el caso de Aragón «no hay las mismas dudas», dijo antes de afirmar que se analizaría la opción en la dirección del partido para hacer «el anuncio más adelante» y así abrir el proceso. No tienen tan claro sus militantes en Aragón que eso se vaya a producir. Ramón Fuertes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel y coordinador nacional de Comunicación, hizo público el jueves que se presentaría a las primarias «si hay». Lo mismo hizo unas horas después la oscense Jara Bernués. La portavoz adjunta de Cs en las Cortes de Aragón anunció su intención de presentarse para ser la candidata del partido a la presidencia del Gobierno de Aragón y líder de la formación liberal en la comunidad «cuando el partido las convoque». Y eso esperan ambos que suceda hoy. Los militantes de la comunidad están muy atentos a la decisión de la dirección nacional. Entienden que puede estar tentada de hacer una designación «a dedo» como parece que ocurrirá en el Ayuntamiento de Zaragoza. Las fugas al PP En España, el 80% de los cabezas de lista de Cs para las autonómicas son distintos a los compitieron en los comicios de 2019, una renovación que es consecuencia de la sucesión de crisis producida tras la marcha de Albert Rivera, además del permanente goteo de bajas en las filas de la formación y la política de fichajes desplegada por el PP ante la grave situación que atraviesa el partido. Según dijo Alberto Núñez Feijóo, 166 cargos orgánicos naranjas se han pasado voluntariamente al PP, una cifra que Génova calcula que puede llegar a los 250. De hecho, la dirección nacional ha dado libertad a los cargos territoriales para fichar a la gente «válida» de Cs que ellos consideren. Tanto es así que la formación naranja ha estado a punto de perder incluso a uno de los pocos activos políticos que aún mantiene, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. No hay casi certezas hoy en día en Ciudadanos. Casi todo son incógnitas, mucho más en Aragón, donde se entra en la semana definitiva, con votaciones, constatación y presentación de candidatos.