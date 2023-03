Cruzar el Ebro y, al mismo tiempo, darse un baño de cultura, tecnología y arte. Es la atractiva propuesta con que cuenta Zaragoza desde este viernes gracias a la reapertura del Pabellón Puente, un edificio icónico y seductor en sí mismo que llevaba cerrado a cal y canto más de 14 años, desde que finalizó la Expo de 2008. La joya diseñada por la célebre arquitecta de Zaha Hadid salió del letargo a las cuatro en punto de la tarde, cuando se abrió al publico reconvertida en el Mobility City, un museo de la movilidad del futuro impulsado por la Fundación Ibercaja con la colaboración del Gobierno de Aragón.

Había expectación por conocer los nuevos secretos que esconde esta infraestructura, de dos plantas y forma de gladiolo, así como por volver a cruzar de orilla a orilla –de La Almozara a Ranillas o viceversa– sus 270 metros de largo. «Tenía mucha ilusión por venir», afirma David Ortega, el primer visitante que entró ayer por el acceso de la Expo, que lo hizo acompañado de su madre Nieves y su sobrina Leire. En concreto, fueron 2.364 personas los que visitaron y pasearon por estas inmaculadas instalaciones en la jornada de estreno, un público muy variado y de todas las edades en el que abundaban las familias con niños y las parejas.

Unos optaron por dar un paseo por el recorrido gratuito, donde también pueden verse algunos portentos de la tecnología y la movilidad del futuro. Otros entraron también al museo, cuya entrada general vale 10 euros (5 con bonificaciones). Este espacio cuenta con la exposición temporal 'Marte. La conquista de un sueño', que podrá visitarse hasta el próximo 11 de junio.

«Me alegro de que por fin se haya abierto al público. La verdad es que es bastante chulo», afirma Samuel Roldán, un profesor de 29 años, que ha venido junto a su pareja, Pilar Velasco. «Es más grande de lo que recordaba», añade. «Hemos venido por la curiosidad de ver qué hay», señalan Daniel Langa y Carmen Gaudes, un matrimonio de jubilados de Épila, sorprendido con la «elegancia» del edificio.

«Salimos a pasear por el barrio y siempre nos preguntábamos cuándo lo iban a abrir. Al enterarnos de que era hoy, nos hemos animado a dar un paseo y conocerlo», explica Pilar Garín Villuendas, una alegra vecina del Actur, acompañada de su marido Antonio. Abundaba el público sénior y también los más jóvenes, aprovechando que era festivo para los estudiantes. «Está muy guay. Hay coches increíbles», comentan admirados Diego y Cristian, que cursan estudio en el IES Santiago Hernández de La Bombarda.

El principal gancho para la mayoría de los primeros visitantes del museo es la muestra de coches, denominada Los Superclase, donde pueden verse una espectacular selección de modelos clásicos y deportivos que han marcado los principales hitos de la historia del automóvil. Eduard Macovei, de 23 años, es uno de los amantes de las cuatro ruedas que no ha querido perderse el estreno del centro: «He visto en la prensa que hay un bugatti y me he venido. No quería morirme sin ver uno». «He venido con mi nieto, que le vuelven loco los coches», señala Antonio, junto al joven Hugo, que tiene 14 años, los mismos que lleva cerrado este singular puente, que ha recobrado la vida para deleite de zaragozanos, turistas y apasionados de la movilidad.