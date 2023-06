Jorge Pueyo (Fonz, Huesca, 1995) se presenta derrapando sobre su patinete eléctrico. Así, quemando rueda, ha desembarcado este abogado veinteañero en la primera línea de la política como el candidato de Sumar (la plataforma de Yolanda Díaz) al Congreso por Zaragoza. Asiduo a las redes sociales y presentador del primer 'late night' en aragonés, Pueyo se ha convertido de la noche a la mañana en el hombre llamado a unir el tablero político a la izquierda del PSOE en Aragón en la elecciones generales del próximo 23 de julio.

¿Fue CHA quien le llamó?

La propuesta fue mía. Me puse en contacto con Chunta y cuando Sumar vio mi candidatura hubo mucho apoyo de Izquierda Unida, Podemos y también de dentro de Sumar. Vengo a representar a todo Sumar, no solo a Chunta Aragonesista.

¿Por qué ha dado el paso?

Me lo pedía el corazón. Creo que viene un momento de retroceso para los derechos de los aragoneses, he visto que tenía una responsabilidad, me he visto fuerte y, de verdad, me lo pedía el corazón.

Lleva ya varios años dentro de CHA. Fue coordinador del Rolde de Política Lingüística.

Sí, y también estuve en el Consello Nazional un tiempo en representación de los jóvenes. Estuve ligado de una forma u otra al partido, pero como militante. He estado más en movimientos que en el partido. He trabajado en el asociacionismo aragonés, incluso en el 15M, cuando montamos una asamblea de estudiantes en el instituto de Monzón junto a compañeros como Belén Soláns, así que llevo dando mal desde los 16 años. Hacemos festivales como el Ixufrina Rock, en Fonz, y hemos estado al pie del cañón en la movilización contra la unión de estaciones por Canal Roya.

Si las elecciones se hubiesen celebrado en noviembre, ¿se hubiera presentado?

En mi cabeza se estaba gestando la idea de presentarme en noviembre. Lo que pasa es que ha sido todo muy acelerado, no me he visto con el tiempo suficiente como para hacerme a la idea. Pero me apetecía, sí.

Siempre se habla de padrinos cuando una candidatura joven triunfa. ¿Los tiene?

Sé que tengo mucho apoyo interno. Es verdad que el sector más histórico podía tirar más hacia otra candidatura o entender las dinámicas de otra manera, pero creo que es la gente joven del partido y el nuevo aperturismo de CHA el que me ha permitido entrar y recibir apoyos. Y a partir de ahí, que todo el partido entienda que es una necesidad hacer este cambio.

¿Hacía falta un cambio de caras?

Después de la debacle generalizada en las elecciones, aunque CHA ha mejorado resultados en algunos sitios, el resultado de la izquierda ha sido malo. Independientemente de los resultados, los partidos deben renovarse. El que empieza en política no tiene que planteárselo como una forma de vivir. Es una etapa, y después, a otra cosa.

"No estoy enterado de los líos entre Podemos y Sumar. Yo estoy a los problemas de Aragón"

Pues entra por la puerta grande: a Madrid.

Entramos a saco, sí (ríe).

¿Le hubiera gustado pasar primero por las Cortes de Aragón o por el Ayuntamiento de Fonz?

Entiendo que en estos tiempos que vivimos lo más fácil era dar este paso a nivel general de todo Aragón. Para mí, era lo mejor en este caso.

¿Qué le ofrece su candidatura a la parte de Sumar Aragón que no es CHA?

Lo mismo que le ofrezco a la Chunta. Un perfil joven, dinámico, defensor de Canal Roya, en contra de los macroparques de renovables, a favor de los derechos LGBTI y del feminismo, en defensa de los derechos de los trabajadores. Me posiciono a favor de toda la clase trabajadora aragonesa.

"Nuestra lucha es conjunta: ya vale de debates entre nosotros por unas disquisiciones del 1%. Tenemos que estar juntos y si estoy en este proyecto es porque me lo creo profundamente"

¿Qué opina del lío interno entre el núcleo duro de Podemos y la dirección de Sumar?

Sinceramente, no lo estoy siguiendo mucho. Me es un poco indiferente: estoy más por los problemas de Aragón.

¿Cómo se conjuga el aragonesismo dentro del proyecto de Yolanda Díaz?

Mientras Sumar defienda las ideas del federalismo, la república y la defensa de los derechos y libertades de quienes habitamos el Estado español creo que no habrá ningún problema. Tenemos que hacer precisamente eso: sumar, unir fuerzas para combatir a esa ultraderecha que se nos viene encima y que quiere destrozar las autonomías y los medios locales. Nuestra lucha es conjunta: ya vale de debates entre nosotros por unas disquisiciones del 1%. Tenemos que estar juntos y si estoy en este proyecto es porque me lo creo profundamente.

El PAR quería una coalición aragonesista junto a CHA y Teruel Existe para concurrir a las generales. ¿Se vería encabezando esa hipotética lista?

No. Un partido que apuesta por macroparques eólicos, por el recrecimiento de pantanos o que está en contra de proteger el río Aragón se puede denominar todo lo aragonesista que quiera, pero yo no tengo nada que ver con esos planteamientos. Antes que nada está el planeta, según lo veo yo. Antes que Aragón o que cualquier otra cosa está el planeta. De entrada somos ecologistas, después, todo lo demás. Por supuesto, hay que entender el aragonesismo como una lucha por los derechos sociales de todos los aragoneses y los trabajadores.

"Las comparaciones son odiosas. Yo soy Jorge Pueyo. No voy a mandar a nadie a la mierda, o al menos esa es mi idea"

¿Qué líneas centrales seguirá el programa de Sumar en Aragón?

Todavía tenemos que trazar todo con Sumar, es arriesgado posicionarse todavía y nos queda mucho trabajo por hacer. En Sumar Aragón habrá mucho de aragonés en el programa. Pero entiendo que es un proyecto estatal, por lo que habrá que respetar las líneas de Sumar. Nos tenemos que poner desde ya: yo estoy... desde ayer (por el martes).

¿Alguna línea maestra?

Vamos a proteger Canal Roya convirtiéndolo en parque natural, a luchar contra el colonialismo energético que sufre Aragón y para que el productor agrario tenga derecho a ganarse la vida dignamente apostando porque el precio en origen pueda subir intentando no importar productos de fuera que no cumplen las condiciones fitosanitarias en los sitios donde se producen. En cuanto a cultura: la turra con el aragonés está asegurada. Lucharemos y visibilizaremos la lengua, así como la cultura y la historia de Aragón. En cuanto a derechos sociales: lucharemos contra el machismo estructural y a favor de los derechos LGBTI+, por la vivienda digna, por la jornada laboral de 35 horas y por la protección de los derechos de los trabajadores haciendo que la reforma laboral profundice un poco más.

Jorge Pueyo se ha dado a conocer por el aragonés, tanto en las redes sociales como en la televisión. No podrá hablarlo en el Congreso, donde ni el uso de las lenguas cooficiales (el aragonés no lo es) están permitidas.

A ver... alguna cosica en aragonés va a caer (ríe). Yo tuve un momento de sensibilización lingüística en el instituto. Era directamente maltrato a la lengua, insultos y discriminaciones lingüísticas. Teníamos profesores de inglés que nos decían que utilizábamos expresiones que eran paletadas, pero no teníamos conciencia lingüística como para planteárnoslo en esos términos. Después he tenido sensibilidad hacia la izquierda, he sido muy cercano a sindicatos y por eso me ha felicitado gente de CNT, CGT, OSTA o CCOO, porque saben de mis posicionamientos.

¿Cómo se defiende el aragonés desde Madrid? Vox quiere suprimir la Academia Aragonesa de la Lengua.

Del mismo modo que se defiende la lucha contra el trasvase que quieren retomar PP y Vox. Lucharemos en el Congreso desde el primer momento contra el trasvase y contra ese asimilacionismo cultural que nos quieren imponer. Las competencias en educación dependen de la comunidad autónoma, así que lo que podemos hacer en Madrid es posicionarnos a favor de la cooficialidad de las lenguas del estado, como el asturiano o el aragonés. O garantizar el cumplimiento de la Carta Europea de los Derechos Humanos, donde se incluye la protección de todas las lenguas.

Si uno piensa en CHA y en el Congreso, cae pronto en Labordeta, en Chesús Yuste...

No puedo estar más de acuerdo con un tuit que leí el otro día, donde se decía venía a decir a modo de crítica: "Como vuelva a ver a alguien comparar a Jorge Pueyo con Labordeta...". Es que no hay color. Todo el respeto a José Antonio Labordeta y a Chesús Yuste, pero las comparaciones son odiosas. Yo soy Jorge Pueyo. No voy a mandar a nadie a la mierda, o al menos esa es mi idea (vuelve a reír). Eso sí, voy al Congreso a hacer lo que ellos: a ser los que más mociones presentan, los que más van a trabajar, con un claro compromiso.