Ibernex da un paso decisivo para su crecimiento tecnológico y productivo con la compra de Sonelco
Ibernex cuenta actualmente con más de 130.000 camas equipadas con sus soluciones tecnológicas y gestiona la interacción diaria de más de 650.000 usuarios en hospitales y residencias
Ibernex, compañía internacional de origen aragonés especializada en soluciones tecnológicas aplicadas al sector sanitario y sociosanitario, ha adquirido la también aragonesa Sonelco, firma tecnológica y fabricante con más de 40 años de trayectoria en el ámbito de la comunicación asistencial, la señalización, los sistemas de alarma y evacuación, y las soluciones de comunicación para entornos tanto asistenciales como terciarios.
Con esta operación, Ibernex da un paso decisivo en su evolución como Grupo Empresarial, fortaleciendo su capacidad tecnológica y productiva y ampliando de forma significativa su porfolio de soluciones. La sociedad, actividad y la marca Sonelco se mantendrán con entidad propia, conservando su posicionamiento diferenciado dentro del sector.
Ibernex cuenta actualmente con más de 130.000 camas equipadas con sus soluciones tecnológicas y gestiona la interacción diaria de más de 650.000 usuarios en hospitales y residencias de todo el mundo. Esta sólida implantación refuerza su liderazgo como referente en tecnología aplicada al cuidado y la atención de personas.
La integración de Sonelco al Grupo Ibernex permite ampliar su cartera de productos, incorporando soluciones competitivas y versátiles en comunicación, alarmas asistenciales, evacuación y señalización y control. Su experiencia en desarrollos modulares y accesibles facilitará la penetración en nuevos segmentos de mercado y acelerará la expansión internacional de Ibernex.
“La adquisición de Sonelco representa un impulso clave para Ibernex como grupo empresarial. Integramos una marca fabricante con tecnología propia, histórica y sólida, que complementa nuestras capacidades y nos permite ofrecer una propuesta aún más completa y competitiva”, destaca Tomás Prieto, Director General de Ibernex.
Ambas compañías comparten una cultura basada en la innovación, el control productivo, la calidad y la orientación al cliente. La integración generará sinergias industriales y tecnológicas desde Aragón, reforzando el dinamismo del tejido empresarial regional y consolidando la vocación internacional del Grupo.
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día