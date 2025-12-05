Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibernex da un paso decisivo para su crecimiento tecnológico y productivo con la compra de Sonelco

Ibernex cuenta actualmente con más de 130.000 camas equipadas con sus soluciones tecnológicas y gestiona la interacción diaria de más de 650.000 usuarios en hospitales y residencias

Oficinas corporativas de Ibernex.

Oficinas corporativas de Ibernex. / SERVICIO ESPECIAL

ZARAGOZA

Ibernex, compañía internacional de origen aragonés especializada en soluciones tecnológicas aplicadas al sector sanitario y sociosanitario, ha adquirido la también aragonesa Sonelco, firma tecnológica y fabricante con más de 40 años de trayectoria en el ámbito de la comunicación asistencial, la señalización, los sistemas de alarma y evacuación, y las soluciones de comunicación para entornos tanto asistenciales como terciarios.

Con esta operación, Ibernex da un paso decisivo en su evolución como Grupo Empresarial, fortaleciendo su capacidad tecnológica y productiva y ampliando de forma significativa su porfolio de soluciones. La sociedad, actividad y la marca Sonelco se mantendrán con entidad propia, conservando su posicionamiento diferenciado dentro del sector.

Ibernex cuenta actualmente con más de 130.000 camas equipadas con sus soluciones tecnológicas y gestiona la interacción diaria de más de 650.000 usuarios en hospitales y residencias de todo el mundo. Esta sólida implantación refuerza su liderazgo como referente en tecnología aplicada al cuidado y la atención de personas.

La integración de Sonelco al Grupo Ibernex permite ampliar su cartera de productos, incorporando soluciones competitivas y versátiles en comunicación, alarmas asistenciales, evacuación y señalización y control. Su experiencia en desarrollos modulares y accesibles facilitará la penetración en nuevos segmentos de mercado y acelerará la expansión internacional de Ibernex.

La adquisición de Sonelco representa un impulso clave para Ibernex como grupo empresarial. Integramos una marca fabricante con tecnología propia, histórica y sólida, que complementa nuestras capacidades y nos permite ofrecer una propuesta aún más completa y competitiva”, destaca Tomás Prieto, Director General de Ibernex.

Ambas compañías comparten una cultura basada en la innovación, el control productivo, la calidad y la orientación al cliente. La integración generará sinergias industriales y tecnológicas desde Aragón, reforzando el dinamismo del tejido empresarial regional y consolidando la vocación internacional del Grupo.

