Una llamada a la solidaridad: el Banco de Sangre busca donantes en plena campaña navideña

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón va a llevar a cabo este mes de diciembre una campaña de promoción de la donación, con el lema “Para tu amigo invisible, el mejor regalo: dona sangre” y el objetivo de cubrir la necesidad de sangre durante las próximas semanas.

En colaboración con las seis hermandades de donantes de sangre de la comunidad autónoma, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón va a impulsar diferentes actividades, como sorteos de entradas entre sus donantes para las atracciones de la plaza del Pilar y el concierto de Cantajuegos, o la entrega de un llavero, como obsequio especial de estas fechas.

Además, se ha realizado un concurso entre los alumnos del colegio teresiano Enrique de Ossó de Zaragoza para confeccionar una felicitación navideña dirigida a los donantes de sangre y a toda la población aragonesa.

Por su parte, las unidades móviles de extracción estarán presentes durante estas fechas en más de 70 localidades, asociaciones y empresas de Zaragoza, Huesca y Teruel, con visitas especiales a siete hospitales de las tres capitales, así como a los centros comerciales Puerto Venecia y Grancasa.

Se realizarán jornadas de donación en la Cooperativa del Taxi de Zaragoza, en el centro de salud de Calatayud, en la Brigada Aragón del Ejército de Tierra y en colaboración con la Policía Local de Zaragoza.

Ya en enero, en la semana de Reyes, se contará con la colaboración de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, que ha ofrecido 130 sobres regalo para entregar a las personas que vayan a donar al Banco.

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón hace un llamamiento para que todas las personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud hagan su donación de sangre.

Asimismo, la entidad recuerda que se puede donar sangre cada dos meses y que las mujeres pueden hacerlo tres veces al año y los hombres, cuatro.