Una de las pistas de esquí más largas de España está en Aragón: 9 kilómetros de descenso a través de bosques y caminos serpenteantes
Es un descenso de 1.130 metros de desnivel apto para esquiadores de nivel medio y "muy adecuado para el público familiar"
Aragón puede presumir de ser un actor de primera en el panorama de los deportes de nieve en España. Las 7 estaciones que la comunidad tiene en sus cordilleras, sumado el grupo Aramón y el binomio Astún-Candanchú, atrae cada temporada a centenares de miles de amantes del esquí. Ya solo con los primeros, que engloban Formigal, Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares, se superó el millón de visitantes en los 129 días que estuvieron abiertas.
Más allá de los números, Aragón también puede sacar pecho por aspectos cualitativos muy apreciados entre los esquiadores. Y es una pista aragonesa está en el podio de las más largas de toda España y, por si fuera poco, discurre por un paraje de ensueño, típico de una postal navideña.
Se trata de Cerler, que puede presumir de ser la segunda pista con más kilómetros esquiables, solo por detrás de la K-12 de Sierra Nevada (Granada), gracias a los 9 kilómetros que ofrece a través de bosques y caminos serpenteantes.
Una ruta serpenteante
El descenso de 1.130 metros es adecuado para cualquier esquiador que tenga un nivel medio y cierta habilidad "y muy adecuado para el público familiar", según la propia Aramón. El inicio parte del punto más alto de la estación, a más de 2.630 metros de altura, donde llega el telesilla Gallinero. El trayecto se inicia con la pista Perdiz Blanca (azul), que permite enlazar con La Colladeta, para enganchar con la pista sinuosa de Camino de Sarrau (roja), la que exigirá más pericia del deportista.
En este punto de la bajada el esquiador habrá llegado a una cota de 2.000 metros, donde deberá proseguir por la pista Robellóns (verde), atravesando en su parte final la Skity Área de Puentet, ya más relajada, que atraviera una preciosa zona de bosque.
A continuación, el recorrido se adentra por el Camino de Les Planes (azul) para concluir el recorrido en una cota de 1.500 metros junto a la cafetería Remáscaro de Molino.
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Estos son los días de apertura de los centros comerciales de Zaragoza durante el puente de la Constitución