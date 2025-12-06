Una de las pistas de esquí más largas de España está en Aragón: 9 kilómetros de descenso a través de bosques y caminos serpenteantes

Aragón puede presumir de ser un actor de primera en el panorama de los deportes de nieve en España. Las 7 estaciones que la comunidad tiene en sus cordilleras, sumado el grupo Aramón y el binomio Astún-Candanchú, atrae cada temporada a centenares de miles de amantes del esquí. Ya solo con los primeros, que engloban Formigal, Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares, se superó el millón de visitantes en los 129 días que estuvieron abiertas.

Más allá de los números, Aragón también puede sacar pecho por aspectos cualitativos muy apreciados entre los esquiadores. Y es una pista aragonesa está en el podio de las más largas de toda España y, por si fuera poco, discurre por un paraje de ensueño, típico de una postal navideña.

Se trata de Cerler, que puede presumir de ser la segunda pista con más kilómetros esquiables, solo por detrás de la K-12 de Sierra Nevada (Granada), gracias a los 9 kilómetros que ofrece a través de bosques y caminos serpenteantes.

Una ruta serpenteante

El descenso de 1.130 metros es adecuado para cualquier esquiador que tenga un nivel medio y cierta habilidad "y muy adecuado para el público familiar", según la propia Aramón. El inicio parte del punto más alto de la estación, a más de 2.630 metros de altura, donde llega el telesilla Gallinero. El trayecto se inicia con la pista Perdiz Blanca (azul), que permite enlazar con La Colladeta, para enganchar con la pista sinuosa de Camino de Sarrau (roja), la que exigirá más pericia del deportista.

En este punto de la bajada el esquiador habrá llegado a una cota de 2.000 metros, donde deberá proseguir por la pista Robellóns (verde), atravesando en su parte final la Skity Área de Puentet, ya más relajada, que atraviera una preciosa zona de bosque.

A continuación, el recorrido se adentra por el Camino de Les Planes (azul) para concluir el recorrido en una cota de 1.500 metros junto a la cafetería Remáscaro de Molino.