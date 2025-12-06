El rifirrafe entre Jorge Pueyo y Bermúdez de Castro: "Te ridiculizo a ti"

Presentó este viernes el proyecto de presupuestos el Gobierno de Aragón y a Jorge Pueyo, diputado aragonés por Sumar en el Congreso, no le gustaron las inversiones en el Pirineo. Así lo hizo saber en X... y Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda y encargado de presentar los presupuestos, contestó (eso sí, con su cuenta personal).

"El PP de Aragón llama a quienes nos movilizamos por la Dignidad de la Montaña: Agoreros de Pirineo de hogueras, mermelada y queso. Y no dice la verdad cuando dice que la mayoría de la inversión no es para la nieve. Lo que queremos es vivienda, sanidad, trabajo, cultura y dignidad", escribió Pueyo con un corte de vídeo del momento en el que Bermúdez de Castro explicaba dichas inversiones.

"No lo digo ahora, lo llevo diciendo desde hace años, solo subes al Pirineo a la manifestación. Ponte a hacer listas en el Pirineo (del valle y que les voten) y cuando las tengas hablamos", le respondió el consejero.

Después, Pueyo le responde con varias imágenes con reivindicaciones de "servicios dignos" en el Alto Aragón: "Aquí le dejo las reclamaciones de sus 'agoreros de las hogueras, mermeladas y quesos'. Léaselas y déjese de intentar ridiculizar a las gentes de Pirineo. O luego no se sorprendan, si pierden, entre otras las alcaldías de Chaca (Jaca), Pandicosa (Panticosa) y Benás (Benasque)".

Bermúdez le vuelve a contestar que "te ridiculizo a ti, no a ellos", refiriéndose a la gente del Pirineo. Pueyo le responde con un refrán ("lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Te ridiculizas solico") y el rifirrafe termina con el consejero diciéndole que más le valdría hablar de Paco Salazar, "que de eso ni mú".