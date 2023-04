La Columna hace una copia de seguridad 3D de su titular

Allá por 1946 la cofradía de La Columna encargó al escultor José Bueno su paso titular, el que responde a la advocación de Jesús Atado a la Columna. Tardó tres años y cuando salió de su taller en Zaragoza no gustó a todo el mundo. Los expertos en arte dieron en su mayoría su aprobado, pero en la calle no gustó cuando se expuso en La Lonja. No se estaba acostumbrado a un paso de esa envergadura de tipo monumental. Pasó el tiempo y se ha convertido en una de las imágenes más representativas de la Semana Santa de Zaragoza, tan plural en lo artístico. Este año la cofradía propietaria de la imagen ha decidido, por su 75 aniversario, realizar una copia de seguridad gracias a la tecnología 3D.

«Queríamos preservar esta gran obra tanto a nivel patrimonial como lo que significa para los hermanos de la cofradía que lo llevan en el corazón», señala el hermano mayor de La Columna, Jesús Cortés, señalando que «ante cualquier adversidad o catástrofe, el poder realizar una copia exacta de la talla es algo importante». En Zaragoza es la primera cofradía que lo hace, aunque en Andalucía hay varias como el Cerro del Águila de Sevilla o La Piedad de Málaga ya lo ha hecho. Justo este 2023 se cumplen 40 años de que un incendio que afectó al popular Cristo de la Expiración del Cachorro de Sevilla y que carbonizó a la Virgen del Patrocionio. Cortés no espera algo así, pero como médico de profesión que es piensa que «siempre vale más prevenir que curar». «No hay que ponerse en un escenario así, pero hay que pensar que estas tallas de madera se enfrentan a muchos contratiempos, principalmente, climáticos que les afectan», añade. Con una 'spin-off' de la universidad Los hermanos de La Columna acordaron hacer una copia de seguridad hace un año y vieron dónde podían hacerlo. Apostaron por hacerlo en Aragón y en concreto en una spin-off de la Universidad de Zaragoza, Scanner Patrimonio e Industria. Jorge Miranda es uno de los técnicos que trabajan en esta empresa y encargado de los trabajos realizados con el Cristo Atado a la Columna. «Ha sido todo un reto porque lo más parecido que hemos hecho a esto ha sido alguna escultura de piedra, pero en este caso el hecho de ser también una obra pictórica los colores y los juegos de luces no han hecho trabajar un poco más», destaca, si bien asegura estar «muy satisfecho» porque su trabajo significa «conocimiento, pero también conservación del patrimonio». Explica que aplicaron tres técnicas diferentes. Realizaron un estudio fotométrico, otro de láser escáner 3D y otro topográfico cuyo resultado ha sido una nube de 60 millones de puntos y más de 2.000 fotografías de 60 megapixels cada una. Cada milímetro de la imagen está documentado. Miranda señala que decidieron hacer una combinación de las tres técnicas. Lo hicieron durante un día en el interior de la iglesia de Santiago, sede canónica de la cofradía. Lo primero que realizaron fue el uso de un equipo que permite realizar un millón de puntos por segundo y, por ende, realizar 40 millones de puntos en cada posición. «No solo coge geometría, sino que genera una imagen de 240 megapixeles y eso lo proyecta en los puntos del modelo 3D en color», destaca Miranda. Las carraclas de la Entrada abren el Domingo de Ramos en Zaragoza entre palmas y humildad Por otro lado realizaron fotografías con el uso de pértiga y un dron. «Tiene menos precisión que la otra técnica, puesto que no hablamos de milímetros, sino de centímetros pero nos interesaba esta técnica porque es la mejor para saber la textura». Para completar el análisis Scanner Patrimonio e Industria realizó una captura de datos con escáner de luz blanca para estructurar una medición por un patrón de luz. Un trabajo que gustó tanto a la cofradía que, mientras estaban realizándolo, encargaron hacer lo mismo con el conocido popularmente como Cristín, por su pequeño tamaño y que abre la procesión de esta hermandad. Era propiedad de las religiosas Dominicas, si bien de forma reciente fue cedido a esta cofradía, rindiéndose culto en la misma capilla en la que está el titular, la imagen de la Virgen de la Fraternidad y el Señor de la Flagelación. El paso del Cristo Atado a la Columna ha sufrido pocos cambios desde su estreno. Por su extraordinario peso, fue sobre una tanqueta Fiat, de las utilizadas en la guerra civil. Luego se modificó. Al año que viene estrenará una actualización de la actual greca realizada por Pablo Remacha y se añadirán unos elementos perdidos por el tiempo: cuatro águilas en cada esquina. Las realizará Manuel Martín Nieto.