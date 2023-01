Escribá: "Iván Azón está ya para competir desde el inicio"

Espera Fran Escribá que la victoria ante el Villarreal B sea un punto de inflexión, que tenga continuidad ante el Sporting en la segunda salida consecutiva para que llegue el despegue de este más que irregular Real Zaragoza y que eso le permita poner mucha tierra de por medio con el descenso y soñar con miras más altas, con la promoción. “Ojalá lo sea. Si hay un partido y un resultado que dan esa sensación deberían ser el de Villarreal. Hemos conseguido remontar un marcador adverso dos veces, porque también lo hicimos ante el Ibiza y hasta ahora no se había hecho, lo que es un motivo de orgullo. Demuestra que el equipo no va a dejarse nunca nada. Si enlazamos dos victorias seguidas en un campo tan difícil como El Molinón sería para nosotros, a nivel de clasificación y de moral, muy importante”, afirma.

Para el duelo en Gijón, ya cuenta con Azón a plenitud después de darle minutos ante el Mirandés y de una actuación pletórica en la segunda parte en La Cerámica. “Iván Azón está ya para competir desde el principio, ahora hay que ver el partido que nos conviene. Hasta ahora no diría miedo, pero sí creíamos que necesitaba esa reincorporación parcial, en este momento ya existe la certeza para jugar 90 minutos y depende más de mí que del chico”, certificó el entrenador, que también recupera a Giuliano Simeone tras el dolor lumbar que le hizo ser baja ante el Villarreal y arrastrar esas molestias desde principios de diciembre. “La molestia la tiene, pero va a estar disponible sin problemas y las sensaciones son buenas. Ha parado poquito y no ha perdido forma, tiene un gran físico, aunque parezca liviano. Mi sensación es que está disponible para jugar 90 minutos y ya depende de mí”.

"Bermejo es más explosivo, por lo que el peligro es que en alguna acción incontrolada pueda tener algún problema. Parece que está bien, pero vamos a ir con cuidado”

También vuelve Zapater, tras superar como Giuliano otras molestias en la espalda que le han dejado fuera dos partidos, y Escribá confirmó que va a ir con más cuidado con Bermejo, tras la lesión en el aductor en Leganés, donde sufrió una severa rotura en esa zona, por lo que en ningún caso será titular en El Molinón. “Zapater lo hecho fenomenal y no hay problema y a Bermejo les hemos quitado algunas cosas en los entrenamientos. Es más explosivo, por lo que el peligro es que en alguna acción incontrolada pueda tener algún problema. Parece que está bien pero vamos a ir con cuidado”, afirmó.

Vada y su disponibilidad

Vada sí volvió en la segunda mitad ante el Villarreal B tras una distensión en el aductor y esta semana “algunas cosas específicas, como remates por el esfuerzo que exigen, se las hemos quitado. Solo no ha hecho alguna parte puntual. Está para jugar 90 minutos, otra cosa es el plan de partido”, afirmó el entrenador valenciano sobre otros de sus jugadores clave y que apunta a regresar al once en la banda izquierda.

El que no estará será Gámez por una lesión muscular en el isquiotibial y a Escribá se le abre el abanico en las posibilidades en el lateral, aunque hasta ahora ha recurrido siempre a Larra si no ha estado el valenciano: “Fran es un jugador muy importante, porque siempre te cumple, ataca y defiende bien y es muy regular, comete pocos errores. En ese puesto tenemos más específicos como Vigaray o Luna y adaptar a otros como Larra y Francés. Nos molesta tener bajas, pero es una zona donde tenemos otras soluciones y no es especialmente preocupante”, aseguró.

El entrenador ha apostado en los últimos partidos por Francho y Alarcón como doble pivote, pero ahora regresa Zapater, titular hasta la llegada del chileno, y vuelve tras sanción Grau, descabalgado del once en las últimas semanas. “Los dos han jugado porque me gustan y porque hemos tenido bajas. Quiero que haya competencia, aunque sé que Francho y Alarcón no se van a relajar. El otro día salió Manu (Molina) y entendió muy bien el partido y Grau y Zapater nos dan más equilibrio. Son más soluciones”, dijo Escribá, que salvo sorpresa mantendrá la misma sala de máquinas y que ha alternado en el lateral zurdo en los últimos partidos, entre Gabi Fuentes y Nieto. “Los cambios en el lateral sí responden a ciertos patrones. No juego nunca en función del rival, pero mi obligación es ver lo que tengo enfrente. Puedes necesitar un corte más defensivo como Gabi y en casa en algún partido donde íbamos a ser más ofensivos Nieto nos da más profundidad. El hecho de que ninguno se sienta indiscutible los hace mejores a todos. Fuentes empezó muy bien la temporada, bajó el nivel y al aparecer Nieto ha repuntado”, añadió. Con todo, el colombiano parece que será la apuesta en Gijón en ese carril tras su buen partido en Villarreal, al ser decisivo en el tercer gol.

Allí, en El Molinón se miden a un Sporting que llega con un cambio de entrenador tras aterrizar el canario Miguel Ángel Ramírez, que firmó un mal debut en Copa ante el Valencia, con goleada y eliminación. “Vi ideas en ese partido, también de equipos anteriores donde ha estado Ramírez (Independiente del Valle, Internacional de Porto Alegre y Charlotte). El concepto de fútbol lo tenemos claro, hay información y creemos saber por dónde va a ir, pero no lo tienes tan controlado como si siguiera Abelardo, que sabes perfectamente cómo juegan sus equipos”, aventuró Escribá, que en todo caso espera un duelo muy complicado. “El rival está herido y dolido tras la Copa y el resultado abultado, además de por su situación. Van a venir a por nosotros desde el principio y tenemos que tener personalidad. Me imagino a un rival intenso, que quiere revertir su situación con una afición de las grandes. Habrá que entrar muy fuertes desde el minuto uno”.