Manu Vallejo: "Tengo mucho aún que demostrar y enseñar, quiero dar mi mejor versión desde ya"

Marcó ante el Espanyol y no había pasado ni un minuto desde que había salido al campo. ¿Le había pasado alguna vez algo así?

No sé si tan rápido, al menos no lo recuerdo, pero sí hubo una temporada en el Valencia que salía del banquillo, en la 20-21, y casi cada vez marcaba; fui el jugador con mejor coeficiente de minutos por gol.

Lo celebró con mucha pasión. ¿Salió rabia de dentro?

Salió felicidad ante todo, ver ese pequeño premio al trabajo de cada día. Fue una gran alegría, pero tengo ganas de que lleguen muchos goles más.

Lleva dos y en su mejor año en el fútbol profesional hizo entre Liga y Copa 10, en el Cádiz, en la 18-19. ¿Se marca alguna cifra en este curso?

Interiormente tengo esa cifra con la que me quedaría contento de mi aportación al equipo en esa faceta, pero no la voy a decir para que no haya esa presión. Hay que ser exigente con uno mismo y yo lo soy, espero lograrla y cuando lo haga ya diré que lo he conseguido.

¿Ese gol en Cornellá-El Prat tenía sabor a reivindicación? Las cosas en los últimos tiempos no le estaban saliendo en demasía.

A reivindicación no sabía. Sinceramente me encuentro bastante bien, estoy en un buen momento porque me conozco mucho, estoy trabajando y esforzándome muy duro y quizá esas buenas sensaciones internas no se están viendo en los partidos. O al menos no se han terminado de ver. Más que reivindicación creo que es un premio al día a día y comprobar sobre el césped que me encuentro bien conmigo mismo.

Vino cedido del Girona, con un rol importante y no está jugando lo que esperaba, ha tenido una continuidad muy irregular.

No he tenido la regularidad que esperaba, eso es evidente. También el equipo ha pasado por diferentes dinámicas, por cambios, pero yo tengo confianza en mí mismo, aunque eso hay que demostrarlo después en los partidos y me ha faltado una continuidad en el juego que se corresponda con los buenos síntomas que siento yo.

¿Qué porcentaje ha visto el zaragocismo de usted? ¿A qué nivel se está viendo?

Pues no se ha visto mucho de mí, creo que ese porcentaje no es muy elevado. Manu Vallejo tiene mucho que enseñar y demostrar y, encontrándome como me encuentro, creo que más pronto que tarde llegará mi mejor versión. También el equipo está mucho mejor, sumando buenos partidos y eso repercute a favor de todos. Trabajo mucho y quiero dar mi mejor versión desde ya.

¿Tiene la impresión de que la gente que se entusiasmó con su fichaje se está quedando con hambre de usted, con ganas de más?

Seguramente sí, pero es que esa misma sensación también la tengo yo. Es que veo a un Manu Vallejo entrenando a un nivel muy bueno y que después no se refleja en la competición. No me pregunten por qué, ya que si lo supiese le habría puesto ya un remedio. Son rachas, no es lo mismo entrenar que jugar, vengo de unos años en los que me faltó continuidad, tampoco la tuve en los entrenamientos, pero en esta temporada ya digo que siento que me encuentro bien y al final estoy convencido de estar muy cerca de llegar al Manu Vallejo que todos queremos ver. Yo el primero.

Cuando usted da el salto al Valencia desde su explosión en el Cádiz le ha faltado siempre esa continuidad, tanto en Mestalla, como en el Alavés o en el Girona, aunque tuvo algo más en Oviedo. En todo caso, parece que no logró dar ese paso de la regularidad en el rendimiento, de la aportación que tuvo en aquel Cádiz.

Es así, en el Cádiz tuve esa continuidad y en Valencia los dos primeros años fueron bastante aceptables teniendo en cuenta que llegaba a Primera, ya que tuve minutos de calidad. A partir de ahí me ha faltado esa continuidad, la idea de confiar en mí para hacer lo que venía haciendo en años anteriores. Eso me ha llevado a la irregularidad, pero el que me conoce bien sabe que ahora hablo desde la seguridad de que mis sensaciones están volviendo a ser buenas.

El que le conocía ya era Julio Velázquez, que lo tuvo en el Alavés en ocho partidos en el tramo final de la 21-22. Fue titular en el primero y ya no volvió a serlo, jugando muy poco después. ¿Ese pasado le marca ahora, cuando vino este entrenador al Zaragoza?

Los datos son esos, está claro, pero las circunstancias son muy diferentes, también las categorías y el contexto, pero sobre todo Manu Vallejo es diferente al que estuvo en Vitoria en cuanto a confianza, ilusión y alegría en mi juego. He tenido charlas con el míster desde que llegó y coincidimos en eso, en ver a un jugador diferente y también a una persona distinta, en la alegría y en la confianza que me venía faltando, también en Vitoria, y que ahora sí tengo.

¿A su fútbol le viene bien la apuesta de Velázquez de jugar con la presión tan adelantada, tan en campo contrario y con tanta intensidad?

Y creo que sí, porque al presionar arriba llegamos con mucha gente al área y somos más protagonistas. La mejor versión mía es cuando estoy cerca de la portería rival. A mí me viene muy bien esta apuesta, estoy convencido.

¿Hasta qué punto estaba el equipo hundido tras ganar solo un partido de trece? Es una racha demoledora y puede tocar mucho el ánimo.

Para nada estaba hundido. Recuerdo muchos partidos donde no se ganó, pero se compitió bien y haciendo encuentros bastante aptos para lo que es la categoría. No tuvimos esa suerte en varios días, donde merecimos más. Cuando los resultados no llegan todo va mermando y se va acumulando en el ánimo, pero siempre vi al equipo con alma.

Pero esa caída tan terrible tras empezar tan bien la temporada tiene que tener alguna explicación. ¿Cuál daría usted a un aficionado del Zaragoza?

La verdad es que no sabría explicarlo, sinceramente. Hubo partido que pudimos merecer no ganar, pero hasta en esos en la mayoría del juego tuvimos nuestras opciones. Se nos escaparon por detalles.

La Copa ante un rival de Tercera RFEF hizo también un daño terrible…

Dolió, claro, pero también creo que el Zaragoza compitió bien, sabiendo y teniendo claro que ese partido no se nos puede escapar nunca, eso lo sabemos. Hemos visto a otros equipos que han sido eliminados por rivales inferiores y es evidente que la motivación no es la misma que en la Liga, pero no fue nuestro caso. La eliminatoria la afrontamos bien y no se vio falta de motivación, pero por la racha, por de donde veníamos, pues llegó esa eliminación y fue un gran dolor sí.

Mala racha, cambio de entrenador, muchos partidos sin tener buenas sensaciones…¿Eso afecta al ambiente del vestuario?

Creo que para nada ha afectado al grupo en ese sentido. Este vestuario tiene la palabra equipo en mayúsculas. Evidentemente había dolor y tristeza por la situación que se vivía, pero siempre hemos tenido claro que esto lo sacábamos los que estábamos aquí. La racha de ahora, esos dos partidos con buenas sensaciones, tiene su explicación también en eso, en la unidad del grupo y en la mucha fuerza que tiene.

Viene al Zaragoza a un proyecto que, aunque no se diga con esa claridad por parte del club, solo puede tener el objetivo del ascenso. ¿Ve mimbres objetivamente para eso en la plantilla?

Sin ninguna duda. Creo que hay plantilla para competir por ese ascenso, yo me pongo a mirar a los compañeros, al grupo que hay, y veo otros equipos y no veo mucha diferencia. Y lo hemos demostrado, al principio de Liga dejamos claro que podíamos estar ahí. El Leganés, el Espanyol, el Elche, el Levante… Yo veo plantillas muy parejas y cualquiera se puede enchufar en ese grupo. Nosotros nos debemos quedar con las referencias del inicio de la Liga para motivarnos aún más para tener claro que le podemos ganar a cualquiera.

¿Cree hacen falta refuerzos en el mercado de enero?

Cualquier plantilla se puede mejorar y si se hace bienvenido sea, aunque hay un grupo amplio y fuerte en el que nos ayudamos en todo. Las aspiraciones del club son las de mirar para arriba y hacer en el mercado en función de eso, pero mis compañeros y yo estamos más que capacitados y con esa idea fija en la cabeza de sacar esto adelante y cumplir el objetivo.

El equipo lleva 18 goles en 19 jornadas y usted también ha venido a aportar en esa faceta. ¿Falta pólvora?

El Zaragoza tiene, con total seguridad, pólvora suficiente. Los números están ahí y está claro que nos está faltando gol, pero también hay que tener en cuenta la igualdad que hay en Segunda, lo que cuesta ganar partidos. Ahora, intentando apretar y robar más arriba, estando cerca del área, estoy convencido de que tanto yo como mis compañeros sumaremos más goles y que llegarán más victorias.

¿Ha habido algún compañero que le ha sorprendido por el nivel de forma más especial?

Veo mucho fútbol y conocía bien a los futbolistas que había, también por haberme enfrentado a ellos. Maikel Mesa por ejemplo me gusta mucho, Germán (Valera) es muy buen jugador, Marc Aguado, Francho… Es que por plantilla no tenemos nada que envidiar a ningún equipo de Segunda, con total seguridad.

Ha estado en clubs con aficiones muy fieles, como en el Cádiz o el Valencia. ¿Qué le está pareciendo el zaragocismo, su respuesta en las buenas y en las malas?

--No diría que sorpresa, porque ya se le ve claramente desde fuera, pero tengo claro que es una afición grandísima y con mucha ilusión, que exige, pero que lo hace porque este club es grande, tiene una historia importante detrás. Ellos están en todo su derecho de mostrar esa exigencia, este club lleva mucho tiempo sin estar en Primera y con la plantilla que se hizo y el inicio de Liga la gente vio que había mimbres y con qué nutrir esa ilusión. Es una afición espectacular, en casa por supuesto y también en los desplazamientos, y La Romareda tiene que ser una base, porque nos tenemos que volver a hacer fuertes ahí, con el plus tan grande que supone su apoyo.

Hablaba antes del ascenso, que en su caso contempla una opción de compra obligatoria (1,6 millones). ¿Cómo viviría eso?

Lo hablo mucho con mi familia, mi novia y mi entorno, porque estoy muy feliz aquí, se me ve alegre, recuperando lo que había perdido. Peleo por eso, por subir a Primera, porque es donde el club se merece estar, y claro que me encantaría que llegara ese caso, que se ejecutara esa opción, porque el proyecto del club me gusta y estoy feliz en la ciudad y con todas las personas que trabajan en este Zaragoza. Ojalá tengamos esa suerte de lograrlo.

Entre esas personas que trabajan en el club está Juan Carlos Cordero. Le dio plaza en el primer equipo del Cádiz, le quiso traer aquí en enero, le esperó todo el verano… Es obvio que es alguien muy importante en su carrera.

--Lo es y mucho. Ha vivido conmigo esa irrupción en el Cádiz y siempre me ha demostrado cariño y afecto, le estoy agradecido.Sobre todo le ha mostrado confianza.