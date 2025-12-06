Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "La realidad pura y dura es que seguimos últimos"

A pesar de la polémica eliminación copera a manos del Burgos, Rubén Sellés sigue siendo el hombre de moda en Zaragoza. No obstante, el técnico de los blanquillos varía un ápice ni su discurso ni su gestualidad. Queda mucho, prácticamente todo, por hacer y el valenciano mostró un alto nivel de exigencia hacia sus jugadores en sala de prensa en la previa del duelo ante el Málaga. "Nadie tiene garantizado nada. Tenemos todavía mucho que mejorar y demostrar", apuntó el entrenador.

Sin embargo, dado que existe la posibilidad y que el encuentro ante el Leganés fue el mejor de los últimos tiempos, tampoco descartó repetir el once del pasado domingo. "Cuando uno va obteniendo victorias, la tendencia es ajustar lo que uno ya tiene. No entramos en hacer revoluciones, intentamos ver el oponente y los jugadores que tenemos. Los que son titulares tienen que seguir apretando y los que no deben pugnar por entrar en el once", analizó.

Y es que Sellés rechaza tajantemente el estado de euforia que parece haberse instalado en el entorno del Real Zaragoza. "Da igual el estado del resto, yo voy a repetir la idea. A cualquiera que piense que podemos relajarnos, la realidad pura y dura es que seguimos últimos. Debemos seguir trabajando para ser mejores cada día y ser dominantes dentro de los partidos. Las especulaciones no me interesan para nada", subrayó el valenciano.

Bazdar, Paul, Kodro...

Varios son los nombres propios a los que se refirió el entrenador zaragocista. Sebas Moyano volverá a la convocatoria tras superar un proceso gástrico, pero el que no estará en Málaga será Saidu, aunque Sellés aseguró que su lesión "no es grave". El entrenador también tuvo palabras, como es habitual, para Bazdar, Dani Gómez y, esta vez, en ese sacó entró Akouokou. "Cada uno tiene un proceso diferente. No pudimos contar con Bazdar en la Copa por decisiones dentro del partido. Está entrenando al nivel de los compañeros, como Dani Gómez. Paul podía reivindicar que estaba para ser titular. Veo a los 3 trabajando para entrar en convocatoria y jugar", apuntó. Habrá que ver si lo hacen.

De lo que funciona, Sellés destacó a Kodro. "Le conozco desde su época en Copenhague. Estando bien, es un jugador difícil de defender. Puede ser un delantero referencia, venir entre líneas, ir a ruptura porque no es lento y llegar a los espacios. Maneja varios registros y estamos intentando sacarle provecho", valoró.

El lunes estará enfrente el Málaga, que para el zaragocista "es un rival siempre difícil, que acumula jugadores buenos técnicamente. Funes tiene un estilo diferente al de Pellicer y debemos ajustar bien. Han sacado cuatro de seis puntos con el nuevo entrenador, son competitivos y tienen una identidad muy marcada. Va a ser un desafío con un buen rival enfrente", analizó un Sellés que aseguró que ahora su Real Zaragoza es otro del que se encontró: "Hemos demostrado que somos tan buenos o malos como el resto y podemos competir a cualquiera. Tenemos que seguir creciendo, trabajar duro cada día. Hemos encontrado la manera de ganar partidos".