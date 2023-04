El alcalde de Zaragoza, y también candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado este miércoles al líder del Ejecutivo aragonés, el socialista Javier Lambán, de emitir "órdenes políticas" para "boicotear" el proyecto para levantar un nuevo campo de fútbol en la capital aragonesa. "Estamos hartos", ha dicho el regidor, quien ha asegurado que la propiedad del Real Zaragoza, interesados en la construcción y gestión de la nueva Romareda, "está muy preocupada" tras los requerimientos enviados, este martes, por parte de la DGA al consistorio solicitando información sobre la cesión del derecho de superficie de la parcela del estadio.

En una comparecencia en el Arco de Banderas del ayuntamiento, donde suelen realizarse grandes anuncios y se reciben las visitas oficiales, Azcón afirmó que "la miopía electoral del señor Lambán" está poniendo en un "gravísimo peligro" el proyecto de construcción del nuevo estadio y, por tanto también, la posibilidad de que Zaragoza sea sede en el Mundial de 2030 que España, Portugal y Marruecos aspiran a organizar.

La preocupación es "máxima", ha asegurado el alcalde. "Desde hace muchas semanas desde el Gobierno de Aragón se han dedicado a poner palos en las ruedas al proyecto. Hoy ya se están dedicando a boicotearlo directamente", ha dicho el alcalde con respecto al requerimiento enviado ayer por el Gobierno de Aragón, en el que solicitaba los pliegos que rigen el concurso para ceder la parcela del estadio ya que deben contar con su visto bueno. No obstante, desde el ayuntamiento recuerdan que solo deben "quedar enterados" del documento que, por otra parte, lleva dos semanas ya publicado en el perfil del contratante municipal.

El Ejecutivo aragonés justifica siempre que sus requerimientos solo buscan hacer cumplir la ley y que se trata de trámites preceptivos con los que el ayuntamiento no está cumpliendo. Pero Azcón no lo ve así. Para el político popular, estas solicitudes de información no son si no "órdenes políticas" que buscan socavar los cimientos del proyecto de construcción de un nuevo estadio.

"Ha llegado el momento de pedirle a Lambán, como alcalde de Zaragoza, que deje de boicotear los proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza. Lambán todavía es presidente de todos los aragoneses pero solo está actuando como secretario general del PSOE", ha declarado el regidor.

Requerimientos "sin fundamento"

Azcón ha asegurado que seguirán adelante con el proyecto, puesto que es el que "democráticamente" se ha votado por mayoría en el pleno del ayuntamiento. "Basta ya", ha recalcado el alcalde, quien ha reiterado que los requerimientos del Gobierno de Aragón, que no tienen "ningún tipo de fundamento", "no ayudan a la estabilidad del proyecto".

El líder del PP, un partido que, por otro lado, paralizó la construcción de un nuevo estadio en los tribunales en el año 2006, ha cerrado su comparecencia con un rotundo "ya vale", unas palabras que pronto han encontrado una respuesta del Gobierno de Aragón, y es que desde Pignatelli estaban siguiendo atentamente las declaraciones en directo de Azcón. Es él, según la DGA, quien está poniendo en riesgo el proyecto.