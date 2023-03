El PAR proclama candidatos a Izquierdo y Sánchez-Garnica para la DGA y Zaragoza

La comisión organizadora de las primarias del PAR ha proclamado a los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas después de que no haya habido más que un candidato válido para cada proceso. Alberto Izquierdo, secretario general del partido y vicepresidente de la DPT, será el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Por su parte, el actual presidente, Clemente Sánchez-Garnica, será el candidato que intentará recuperar la representación del PAR en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, Eva Fortea, la directora general de Comercio del Gobierno de Aragón, será la candidata del PAR al Ayuntamiento de Teruel. Y la concejala del PAR en el Ayuntamiento de Calatayud, Ana Belén Ballano, será la candidata a la alcaldía bilbilitana.

La comisión organizadora de las primarias, reunida este lunes, tomó la decisión al no presentarse más candidaturas válidas que una por cada circunscripción. En dicha reunión, la candidatura sin avales presentada por el vocal de la Ejecutiva Ignacio Serrano fue rechazada. Así, aunque en las previsiones del partido estaba también contar con un candidato para el Ayuntamiento de Huesca, no se presentaron candidatos y, por lo tanto, por ahora no hay aspirante del PAR a la alcaldía de Huesca.

La comisión, formada por Marta Sancho Blasco, María Jesús Guajardo Castejón, Sergio Clavero Miguel, Maite Villanueva Báez y Luis Estaún García, asistidos por el Defensor del Militante, José Luis Arambillet Durán, examinaron las candidaturas presentadas en el periodo hábil para ello, determinado el cumplimiento de los requisitos de orden formal de cada una de ellas, y procedido a la proclamación de las candidaturas existentes, en los términos de lo establecido en el Reglamento de Primarias aprobado por la Comisión Ejecutiva el pasado 23 de febrero de 2023.

Por acuerdo unánime de sus miembros, ha acordado excluir del procedimiento al militante Ignacio Serrano al no haber dado cumplimiento a las exigencias establecidas en el Reglamento.