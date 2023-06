Zaragoza Logistics Center (ZLC), centro de formación e investigación de referencia internacional, cumple en 2023 veinte años desde que fuese impulsado por el Gobierno de Aragón en su apuesta por la promoción de la logística y la creación de Plaza, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Boston y la Universidad de Zaragoza, instituciones a las que está adscrito.

ZLC es un centro de excelencia que durante este tiempo ha formado a profesionales que en la actualidad ocupan puestos de referencia en empresas nacionales y corporaciones multinacionales. Uno de sus principales programas es el Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC), que el próximo curso hará su edición número 23. Se trata de una formación innovadora en su orientación, de carácter práctico y multidisciplinar de nueve meses de duración, impartida en castellano tres tardes a la semana, por lo que es compatible con la actividad laboral. «Buena parte de nuestros alumnos son trabajadores en activo ya que esta formación da respuesta a las nuevas demandas de las empresas y a los retos que impone un contexto cambiante y global para las áreas de logística», explica Miguel Ángel García, director del MDSC, quien subraya la estrecha colaboración que los estudiantes tienen con empresas, bien a través de visitas o con el desarrollo de sus tesis de fin de master sobre casos reales.

El MDSC combina contenidos técnicos con habilidades directivas, desarrolla las denominadas soft skills, y aporta un enfoque hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social en la cadena de suministro. La tasa de empleabilidad de los estudiantes del MDSC es del 95%.

Se puede optar a becas a este programa tanto para recién titulados universitarios, profesionales en activo o a las becas que ofrece la empresa Toyota.

MIT Zaragoza ZLOG

También se puede optar a becas para cursar el prestigioso MIT Zaragoza Máster of Engineering in Logistics and Supply Chain Management, también denominado ZLOG, que en el curso 2023-2024 celebrará su vigésima edición. Es un programa full-time en inglés de diez meses de duración, que incluye una estancia de tres semanas en el MIT en Boston. Existe la posibilidad de realizar una modalidad blended, por la que se cursa online la primera parte del programa y los seis meses restantes en presencial. El ZLOG ha sido reconocido como el mejor máster en logística de España por el ránking del diario El Mundo, y como el mejor del mundo por el ránking de Eduniversal.

Para cursar el ZLOG se ofrecen ayudas para candidatos de nacionalidad española que pueden llegar al 80% de la matrícula, de nacionalidades africanas, europeas, así como una beca general para estudiantes admitidos de cualquier nacionalidad.

La alta especialización de ZLC –es el único centro español dedicado exclusivamente a la investigación y formación en logística y cadena de suministro–, su orientación internacional, el profesorado de prestigio, su innovadora metodología y la colaboración con empresas y multinacionales es lo que hace únicos los perfiles profesionales formados en este centro. «El sector logístico está en auge no solo en Aragón y en España, es una tendencia mundial, y en ese proceso de búsqueda de talento hay una alta demanda de perfiles altamente cualificados y ejecutivos», concluye por su parte Susana Val, directora de ZLC.

Para más información pueden consultar en la página web de ZLC o ponerse en contacto a través del email admisiones@zlc.edu.es o en el teléfono 976 077 600.