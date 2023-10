Con la investigación todavía abierta porque no se ha encontrado el foco en Castilla y León, el Ejecutivo aragonés, junto a los ayuntamientos de Tarazona, Torrellas, Los Fayos y Novallas, ya tiene sobre la mesa dos posibilidades para atajar la situación y esquivar un brote de gastroenteritis como el que ya deja más de 500 afectados.

Tras la reunión técnica que se ha mantenido este miércoles entre representantes del Gobierno de Aragón y los alcaldes afectados, los dos escenarios que se estudian son "fáctibles y compatibles", aunque tienen un coste económico y unos plazos.

El primero de ellos sería la toma del agua del Queiles desde el nacimiento del río (donde las muestras han dado negativo al protozoo Cryptosporidium) hasta la captación de Tarazona (y el resto de los pueblos) mediante la instalación de una gran tubería de 7,2 kilómetros de longitud. "Es algo fáctible y creemos que la solución definitiva", dicho el alcalde de Tarazona, Toro Jaray. "Hacer esta modificación en la captación nos evitaría el riesgo de esos 7 kilómetros donde ahora las muestras dan positivo al protozoo. Además, si más adelante sucede algo parecido nos evitaría un problema similar", ha explicado Jaray.

La colocación de esta tubería tendría un coste de 3 millones de euros, según ha matizado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. "Su construcción podría conllevar una demora de 4 meses, porque es una actuación más compleja, pero en todo caso se actuaría por la vía de urgencia", ha matizado.

La tubería ocuparía un paraje "razonablemente accesible, en un camino de propiedad pública, por lo que no habría afecciones por expropiaciones y demás, y es una zona con fácil acceso para la maquinaria", ha añadido Jaray.

La segunda opción que está sobre la mesa es la instalación en todos los pueblos de potabilizadoras que utilicen la técnica de los rayos ultravioleta, que son capaces de combatir este protozoo. Este escenario sería "más ágil" en cuanto a los tiempos y su coste no llegaría al medio millón de euros. "Sería más rápida, pero todo depende de la llegada de los materiales para levantar estas intalaciones. En el momento en el que se tuvieran todos, el plazo sería de un mes", ha dicho Bancalero.

En este sentido, el Ayuntamiento de Tarazona está elaborando un anteproyecto para instalar esta tecnología en la potabilizadora. "Técnicamente también es viable. Tendríamos que modificar las tuberías y algo más en la instalación, pero es factible", ha dicho Jaray.

Ambas soluciones (la tubería y las potabilizadoras) podrían desarrollarse "de forma paralela", según ha recalcado Bancalero, quien ha matizado que los proyectos serían financiados por el Gobieron de Aragón, a través de los fondos disponibles. De hecho, desde el Instituto Aragonés del Agua ya se ha contactado con empresas que instalan este tipo de estructuras.

A lo largo de los 7 kilómetros de "riesgo" que se evitarían con la instalación de la tubería se encuentra la piscifactoria de Soria de la localidad de Vozmediano, donde los análisis tomados en el río han dado positivo a la presencia del protozoo y donde se han puesto todas las miradas como posible origen del brote.

En este sentido, el consejero de Sanidad ha afirmado que ya ha propuesto a la Junta de Castilla y León que tomen muestras en la empresa, "incluso a los peces", ha dicho. En todo caso, este tipo de actuaciones y de decisiones ha insistido que ya dependen de la comunidad vecina, a quien ayer "de forma oficial" se les trasladó toda la información completa sobre la situación del brote, tal y como habían reclamado.

Mientras tanto, el consumo de agua del grifo sigue prohibido en Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fayos. "Se han realizado nuevos análisis y esperamos los resultados para el próximo lunes. Hasta que no tengamos la confirmación y la certeza de que no hay ooquistes en el agua, el consumo será prohibido", ha señalado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán.

"Trabajamos con el escenario más pesimista, con la opción de que pueda reaperecer, con el fin de buscar soluciones permanentes", ha reiterado Gayán. Además, ha adelantado que se va a poner en marcha un protocolo de vigilancia en el río Queiles "que permanecerá durante un tiempo" una vez que termine el brote. "El objetivo es que ante una situación similar, actuemos cuanto antes. Es un sistema a futuro", ha dicho.

Los alcaldes de Los Fayos, Torrellas y Novallas mostraron su malestar en los primeros días del brote de gastroenteritis detectado en Tarazona por la «falta de información» cuando los casos iban al alza y también por no ser citados a la reunión que tuvo lugar en el ayuntamiento turiasonense el pasado 25 de octubre. Una semana después, la situación ha cambiado y la comunicación parece ser más fluida entre instituciones. «Hoy sí nos han dado información a todos a la vez y es de agradecer. Mi sensación es que, al ser una situación nueva y que se encontraban perdidos, no pensaron en cómo nos podíamos sentir los demás», explicó a este diario María Pilar Pérez, alcaldesa de Torrellas. «Yo tuve que dar el primer paso para contactar con Sanidad y tener algo de información diez después de que el brote ya estuviera en Tarazona», recordó. «La gente en el pueblo está tranquila y esperamos que las medidas que se barajan a medio plazo sean la solución para que esto no vuelva a pasar», apuntó Pérez.

Por su parte, el alcalde de Los Fayos, José Ángel Alonso, también reconoció que se quedó «muy sorprendido» cuando se desató el brote y él no tuvo comunicación alguna por parte del Gobierno de Aragón hasta casi 15 días después. «No tuve desinformación como tal porque cuando he tenido dudas siempre he preguntado, pero es cierto que fue una sorpresa total cuando el día 21 me llamaron para decirme que se tenía que prohibir el consumo de agua», dijo Alonso, quien calificó de «muy productiva» la reunión de este miércoles en Sanidad.

Por su parte, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, garantizó que los pueblos afectados tienen «línea directa» con el departamento ante cualquier información que quieran saber. «Quiero trasladar a los alcaldes serenidad y tranquilidad. Ante cualquier inquietud y preocupación saben que pueden descolgar el teléfono», reiteró el consejero.