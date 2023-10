El brote de gastroenteritis que se desató hace más de tres semanas en Tarazona se ha colado este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón con una comparecencia, a petición propia, del consejero del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. El titular sanitario ha dado cuenta de las actuaciones realizadas hasta la fecha en una intervención en la que la oposición le ha afeado la "falta de liderazgo" en la gestión de esta crisis de salud pública que ya deja 508 afectados y la "inacción" en los primeros días.

Bancalero, que ha desgranado cronológicamente por fechas el brote, ha indicado que se siguen tomando muestras en diferentes puntos del río Queiles y hasta que varias secuencias no den negativo en la presencia del protozoo "no se podrá volver a bebe agua", ha indicado. El lunes se esperan los resultados de la recogida de muestras en la captación del agua, en la estación de Tarazona, en las cuatro redes de abastecimiento y en el punto del Queiles de captación para el llenado del embalse de la Dehesa, que da soporte a Malón y pueblos de la ribera Navarra, según ha explicado Bancalero.

Tras una intervención descriptiva por parte del consejero sobre lo acontecido hasta la fecha, en el turno de los partidos se ha entrado en un terreno más crítico sobre la gestión. Las quejas han llegado por parte del PSOE, Podemos, IU, Cha y Aragón-Teruel Existe, cuyos portavoces han hablado de "falta de liderazgo", "falta de información" y "poca transparencia" en el abordaje de esta crisis de salud pública. Por su parte, Alberto Izquierdo (PAR), Santiago Morón (VOX) y Jesús Fuertes (PP) han defendido la forma de actuar, hablando incluso de "rápida respuesta" y "buen funcionamiento" del sistema de vigilancia.

"Una crisis así nos podría pasar a todos, pero la gestión hubiera sido diferente. Han fallado en la parte política porque ha faltado liderazgo, empatía e información", ha indicado Iván Carpi, portavoz del PSOE. "Siempre han ido detrás de las iniciativas propuestas por el PSOE respecto al brote, de ahí la inacción. ¿Cómo puede ser que algún pueblo se enterara de todo mediante un bando?", ha dicho Carpi.

Al igual que ya hiciera esta semana la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Mayte Pérez, Carpi ha echado en cara al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que no haya visitado Tarazona en estas semanas. "El lado humano no ha estado presente y no se ha estado cerca del problema. Ha preferido un tour por Madrid o Barcelona", ha indicado.

Un protozoo que también afecta a los peces

Desde Izquierda Unida, Álvaro Sanz ha manifestado que el Gobierno de Aragón "se ha tomado con calma" el tema del brote de gastroenteritis. "Una cosa es alarmar y otra informar, y no es aceptable la falta de coordinación que ha habido. No hemos hecho ruido porque queríamos esperar a sus explicaciones, pero las cosas no se resuelven por teléfono y la coordinación que han tenido está entre mal y peor", ha dicho Sanz. "Menos mal que ya ha dicho que este protozoo puede estar en los peces, porque al principio solo dijo que en los mamíferos", ha matizado.

Andoni Corrales, de Podemos, ha considerado que "no se ha actuado rápido ni bien" y ha apreciado que "desde el primer día todos sabíamos de donde venía el problema", en referencia a que el posible foco de contaminación esté en la piscifactoria de Soria. "Más allá de este prozoo, llevamos 40 años bebiendo de un río Queiles muy maltratado. Esperamos que se tomen medidas eficaces", ha señalado Corrales.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha apuntado al "desconocimiento" e "incertidumbre" que sintieron los vecinos de los pueblos afectados y ha solicitado "medidas eficaces" de cara al futuro. "No es la primera vez que el Queiles está contaminado y se denuncia. ¿Qué hemos hecho para evitar esta contaminación? Poco o nada", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que debe primar la "transparencia" en la gestión.

Desde Teruel-Aragón Existe, Joaquín Moreno, se ha preguntado si Sanidad ha respondido "con suficiente rapidez" a la crisis y si se ha contado con los medios suficientes. "¿No deberían haberse realizado análisis simultáneos en Aragón y en Castilla y León?", ha sugerido.