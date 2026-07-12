Caja Rural de Aragón refuerza su posición como socio financiero del tejido empresarial

La cercanía, la especialización y el conocimiento del territorio se han convertido en elementos clave para acompañar el crecimiento del tejido empresarial aragonés. En un contexto marcado por la incertidumbre, los costes elevados, la necesidad de invertir y la creciente internacionalización de las compañías, Caja Rural de Aragón reivindica su papel como socio financiero próximo y especializado para empresas, pymes, autónomos y negocios familiares.

La entidad mantiene una vinculación histórica con Aragón y con su tejido productivo, pero ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo de atención más segmentado, profesionalizado y adaptado a las necesidades reales de cada compañía. Así lo explica José Luis Colmenero, director de Empresas de Caja Rural de Aragón, quien destaca que la entidad acompaña «los proyectos de todo tipo de compañías, con una especial cercanía a la empresa familiar, que forma parte esencial de nuestro tejido económico y social».

Sectores y servicios

Las empresas con las que trabaja Caja Rural de Aragón pertenecen a sectores muy diversos, desde la logística, la agroalimentación y la industria hasta los servicios o la distribución. Pese a esa variedad, Colmenero subraya que todas comparten una misma necesidad: contar con un socio financiero fiable, capaz de comprender su realidad y de acompañarlas en los momentos clave. «Nuestro valor está precisamente ahí: en el acompañamiento, en el asesoramiento especializado y en la mejora continua de la experiencia cliente», afirma.

El objetivo de la entidad no es ofrecer soluciones cerradas, sino adaptar cada operación a la situación concreta de la empresa, a su momento de desarrollo y a sus planes de futuro. Entre los servicios más demandados figuran las líneas de circulante, créditos, préstamos, leasing, renting, financiación de inversiones productivas, gestión de tesorería y operaciones de mayor complejidad que requieren un asesoramiento especializado.

Esa capacidad de adaptación se ha reforzado en el marco del Plan Estratégico Altair, con el que Caja Rural de Aragón ha avanzado hacia un modelo de relación más próximo y especializado con sus clientes empresa. La entidad aragonesa trabaja con una segmentación basada en facturación, sector y necesidades reales, lo que permite ofrecer respuestas más precisas a cada compañía.

Para Colmenero, la proximidad continúa siendo uno de los principales elementos diferenciales de Caja Rural de Aragón. No solo por su presencia en grandes núcleos urbanos, sino también por su implantación en municipios pequeños, donde autónomos, comercios y pequeñas empresas desempeñan un papel esencial en la actividad económica local. «Cercanía significa estar al lado de nuestros clientes también en los municipios pequeños», señala el director de Empresas.

La entidad combina esa presencia física con una oferta multicanal, de manera que cada cliente pueda relacionarse con el banco del modo que prefiera. Esta estrategia responde a una realidad empresarial en la que la digitalización ya forma parte del día a día, pero en la que el acompañamiento personal sigue siendo un valor muy apreciado.

Caja Rural de Aragón considera que su papel durante los últimos años ha sido clave en la vertebración económica del territorio. La entidad comparte con muchas empresas familiares valores como la apuesta por el talento, la pasión por el trabajo bien hecho, la generación de empleo y el compromiso con el entorno. «Estar cerca del tejido empresarial no es solo financiar proyectos: es contribuir al desarrollo económico y social de Aragón», sostiene Colmenero.

La internacionalización como valor diferencial

En la actualidad, la entidad observa un tejido empresarial aragonés sólido, resiliente y con capacidad de adaptación. Muchas compañías siguen invirtiendo en nuevas instalaciones, maquinaria más eficiente, sostenibilidad, productividad y mejora de la rentabilidad. Según Colmenero, Aragón cuenta con empresas que «siguen creciendo, invirtiendo y mirando al mercado internacional con ambición, pero sin perder su identidad ni su compromiso con Aragón».

La internacionalización es, precisamente, una de las áreas en las que Caja Rural de Aragón quiere aportar un valor diferencial. La entidad cuenta con un departamento de Comercio Exterior y equipos especializados por segmento de empresa, que acompañan tanto a compañías que inician su salida al exterior como a aquellas que ya operan en mercados internacionales. Su experiencia procede, en parte, de su vinculación histórica con la exportación de productos agroalimentarios, uno de los motores tradicionales de la economía aragonesa.

Además, el respaldo del Grupo Caja Rural y del Banco Cooperativo Español permite a la entidad participar en operaciones de mayor volumen y complejidad, así como colaborar con bancos internacionales y entidades multilaterales. «Cuando una empresa siente que tiene a su lado un partner financiero fiable, se atreve a dar pasos más ambiciosos», destaca.

Entre los sectores llamados a impulsar el crecimiento de Aragón en los próximos años, Caja Rural de Aragón apunta a la logística y el transporte, tecnología, inteligencia artificial, centros de datos, agroalimentación, industria verde, energías renovables y movilidad sostenible. Todos ellos, señala, requerirán financiación, talento, colaboración público-privada y asesoramiento especializado.

No obstante, las empresas también trasladan preocupaciones. Una de las más frecuentes es la falta de personal especializado, que limita la capacidad de crecimiento de algunas compañías. A ello se suman el exceso de regulación, la burocracia, la presión fiscal y los retos vinculados al relevo generacional en la empresa familiar. En cambio, Colmenero no aprecia un problema generalizado de acceso a la financiación para empresas solventes. «El reto está en entender bien cada proyecto y estructurar la operación adecuada».

La sostenibilidad se ha convertido también en una prioridad creciente. Aunque la estructura financiera de estas inversiones puede ser similar a la de otros proyectos, Caja Rural de Aragón busca incentivar actuaciones vinculadas a la eficiencia energética, la descarbonización y el impacto positivo en el entorno. «La sostenibilidad no es una moda: forma parte de la evolución natural de las empresas y de nuestro propio compromiso con el territorio», defiende Colmenero.