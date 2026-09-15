Cinco días en Épila llenos de tradición en honor a San Pedro Arabués y San Frontonino

Épila se prepara para vivir unos de los días más esperados del año, sus fiestas en honor a San Pedro Arbués y San Frontonino. Del 16 al 20 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación con actividades para todas las edades, desde festejos taurinos y actuaciones musicales hasta concursos y comidas populares.

El arranque tendrá lugar este miércoles 16 por la tarde con la lectura del pregón desde el balcón del ayuntamiento, que este año correrá a cargo de Unai Gonzalvo, campeón de Europa con la selección española de rugby en silla de ruedas. Por otro lado, los más pequeños también serán los protagonistas del primer día de fiestas con la celebración del día del niño, una iniciativa que les permitirá disfrutar de las diferentes atracciones de la feria con un 50% de descuento. Además, de 17.00 a 18.00 horas, se bajará el volumen de la música para que los niños con sensibilidad auditiva o necesidades sensoriales puedan disfrutar de esta jornada. Sin duda, una iniciativa pensada para impulsar unas fiestas más inclusivas y pensadas para todos.

Athena, Clara, Marina, Lucía, Gracia, Candela, María, Valentina, Vega y Andrea, reinas infantiles 2026. / Ayuntamiento de Épila

Las carrozas y los pasacalles volverán a ser las protagonistas durante el desfile del 19 de septiembre. El color, el buen ambiente y la música inundarán las calles de la localidad. Por su parte, los ganadores recibirán un premio por su esfuerzo y dedicación. En el concurso de carrozas el primer clasificado recibirá 800 euros; el segundo, 500; y el tercero, 200. Mientras que en el de pasacalles; el primero, 200 euros; el segundo, 150; y el tercero, 100.

Por último, las comidas populares volverán a tener un papel fundamental durante estos días. Los vecinos podrán disfrutar de la comida de peñas y la comida popular, que reunirá a todo el pueblo en uno de los actos más esperados.

Unai Gonzalvo Ripa, la voz de una generación que mira al futuro

Las fiestas patronales de Épila 2026 tienen pregonero. El honor de abrir oficialmente las celebraciones en honor a San Pedro Arbués y San Frontonio recaerá este año en Unai Gonzalvo Ripa, que se ha proclamado este año campeón de Europa con la selección española de rugby en silla de ruedas. Una designación especialmente ilusionante para el municipio porque reconoce la trayectoria de una persona joven que representa valores tan importantes como el esfuerzo, la constancia, el compromiso y el afán de superación.

El epilense Unai Gonzalvo se proclamó campeón de Europa de rugby en sillas de ruedas. / Ayuntamiento de Épila

La designación del pregonero siempre es una decisión especial y en esta ocasión, la elección de Unai Gonzalvo Ripa quiere reconocer el talento de las nuevas generaciones y celebrar que los jóvenes de Épila también son referentes capaces de inspirar a todo un pueblo. Desde el Ayuntamiento de Épila explican que Unai encarna los valores que mejor representan a las nuevas generaciones. Su trayectoria es un ejemplo de cómo, allí donde otros podrían ver dificultades, él ha sabido encontrar oportunidades para crecer y convertir cada reto en una nueva conquista sin bajar nunca los brazos y siempre con una motivación extra. Sus brillantes resultados académicos y deportivos son el reflejo de una extraordinaria capacidad de trabajo, perseverancia y determinación.

Además, desde el consistorio añaden que detrás de cada paso adelante también hay una familia que ha sabido creer en él, sostenerle y acompañarle siempre con humildad, sencillez y discreción. Esa unión es, sin duda, una parte esencial del camino recorrido. Cuando una persona de Épila alcanza sus metas, es todo el pueblo quien se siente orgulloso. Porque cada logro individual también habla del talento, los valores y la fuerza de nuestra sociedad. Desde el Ayuntamiento de Épila quieren felicitar de corazón a toda su familia por haber sido ese apoyo silencioso y constante que ha contribuido a que hoy Unai sea un referente para todos.

Épila contará con una atractiva programación de festejos populares con la presencia de diferentes ganaderías. / Comisión de Fiestas de Épila

Los festejos taurinos y la música encabezan el cartel festivo

Un año más los festejos taurinos y las actuaciones musicales volverán a protagonizar la programación de las fiestas de Épila con varios actos. En primer lugar, la feria taurina arrancará el jueves 17 de septiembre, a las 17.30 horas, con el especial plaza limpia con la ganadería de José Irriazu, un espectáculo con entrada gratuita para todos los públicos. La participación es totalmente libre con premios a los ganadores. El viernes 18 de septiembre a las 17.00 horas, será el turno de una de las citas más divertidas y esperadas por los vecinos, el Grand Prix, a cargo de la ganadería de Javier Soria. Más tarde, a las 22.30 horas, se celebrará el toro de ronda con la ganadería de Francisco Murillo. Tras ello, continuará la fiesta con la discovaca con los emboladores de Épila.

Ya el sábado 19, comenzará la jornada con las becerradas matutinas a las 8.30, protagonizadas por la ganadería Oro Vela. Después, a las 17.30 horas, habrá un espectáculo taurino con las reses de Iván López. Por la noche, a las 23.00 horas, tendrá lugar una de las novedades de este año: el concurso nacional de recortes con toros embolados, donde participarán los 12 mejores recortadores del panorama nacional, entre ellos los emboladores de Nuestra Señora de Rodanas de Épila, Murbiter, Borja y Amposta.

Finalmente, el domingo 20 se bajará el telón a la programación taurina con una nueva suelta de becerras por la mañana, y el concurso de anillas, a las 17.30 horas.

Por otro lado, las noches también serán protagonistas de las fiestas con un repertorio musical variado con grupos de diferentes estilos y conocidos dentro del panorama musical nacional. Despistaos destaca entre los principales artistas que se subirán al escenario durante las fiestas. El grupo de pop rock español, autor de algunas canciones como Física o química, estará el sábado 19 de septiembre a partir de la 1.00 horas en la Sala Multiusos.

Dos días antes, el jueves 17, los asistentes podrán bailar algunas de las canciones más míticas de las verbenas de pueblo con el grupo Zapato Veloz, a las 23.30 horas, en la Sala Multiusos. La fiesta continuará con los Djs Steve Lagato y Jorge Bernal.

Y el viernes 18, el rock cogerá protagonismo con la actuación de Benito Kamelas a las 23.30 horas. Tras ello, será el turno de Enygma, uno de los Djs más virales del panorama urbano actual; y de los artistas locales Adri Dj y Erik Romero.