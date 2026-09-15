Sara Cortés: "Queremos unas fiestas para todos, sin perder nuestras tradiciones"

-Desde la Concejalía de Festejos de Épila y la Comisión de Fiestas se ha preparado una intensa programación festiva. ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto?

-Al final son ya muchos años al frente de la Concejalía de Festejos y, con el tiempo, la Comisión de Fiestas y yo hemos ido creando una relación de plena confianza. Esto hace que las reuniones sean muy amenas y, sobre todo, muy productivas, porque todos llegamos con las ideas y propuestas bastante pensadas. A partir de ahí, las ponemos en común, las valoramos y vamos dando forma a una programación que creemos que puede gustar y hacer disfrutar a todos los vecinos.

-¿Qué tienen en cuenta a la hora de diseñar cinco días de fiestas?

-Hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de diseñar cinco días de fiesta. Hay que pensar cuándo va a haber más gente, cuándo tienen fiesta los niños y cómo organizar las actividades para que haya propuestas para todas las edades. También intentamos que cada día tenga su atractivo y que la programación esté lo más equilibrada posible. Y, por supuesto, siempre tenemos muy presentes nuestras tradiciones y los actos vinculados a nuestros patrones, que son una parte fundamental de nuestras fiestas.

-¿Qué actos cuentan con mayor seguimiento o participación?

-Los conciertos y los festejos populares son, sin duda, los actos que más gente mueven. Son actividades que tienen mucho seguimiento por parte de nuestros vecinos, pero que también hacen que venga mucha gente de fuera a disfrutar de las fiestas y, de paso, a conocer nuestro pueblo. Es algo que nos gusta especialmente, porque nuestras fiestas también son una buena oportunidad para dar a conocer Épila y todo lo que tiene que ofrecer.

-¿Hay alguna novedad en la programación de este año?

-Sí, este año tenemos alguna novedad importante. Por un lado, hemos preparado una exhibición de motociclismo en la que vamos a presentar a un joven piloto del municipio que está teniendo muy buenos resultados. Para mí es algo especial, porque fui motera y me gustaría aprovechar las fiestas para dar a conocer un poco más este deporte, que quizá no está tan visto por aquí, y apoyar también el talento que tenemos en nuestro propio municipio. Y otra de las novedades es un concurso nacional de recortes con toros embolados, un espectáculo que no es habitual y del que somos uno de los pocos pueblos de la provincia de Zaragoza que lo organiza. Creemos que va a ser una propuesta diferente y puede tener muy buena acogida.

-¿Qué no hay que perderse?

-Yo no me querría perder nada, porque cada acto tiene su público y depende mucho de la edad o de los gustos de cada persona. Hemos preparado una programación muy variada para que todo el mundo pueda encontrar actividades que le gusten. Si tuviera que destacar algunos de los actos más fuertes, el festejo del sábado por la noche es una apuesta muy importante este año. Y, por supuesto, los conciertos del viernes, con Benito Kamelas, y del sábado, con Despistaos, son también dos de las grandes citas de estas fiestas. Creo que son actos que van a tener mucho ambiente y que nadie debería perderse.

-En el saludo de fiestas habla de que deja atrás una etapa de ocho años. Suena a despedida…

-Sí, son mis últimas fiestas de septiembre al frente de la Concejalía de Festejos, ya que en mayo serán las elecciones. Es una etapa de ocho años que estoy disfrutando mucho y que, por supuesto, voy a vivir de una manera muy especial. Muchas veces se habla de la Concejalía de Festejos y de la Comisión de Fiestas, pero me gustaría que todo el mundo pudiera vivir por un día lo que hay detrás de organizar unas fiestas. Es un trabajo muy difícil, porque es imposible dar gusto a todo el mundo, y hay muchísimas horas de reuniones, organización y preocupaciones que no siempre se ven. Por eso, desde aquí, me gustaría felicitar y agradecer a todas las comisiones de fiestas y a todos los concejales de Festejos por el gran trabajo y la labor que realizan para que nuestros pueblos sigan teniendo fiestas. Sin ellos sería imposible. Y, por supuesto, quiero hacer una mención muy especial y agradecer a mi Comisión de Fiestas, que para mí es la mejor.