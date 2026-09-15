Jesús Bazán: «Las fiestas de Épila son el gran reencuentro de todo un pueblo»

-Épila inicia sus fiestas en honor a San Pedro Arbués y San Frontonio, que se prolongarán hasta el domingo. ¿Qué tienen de especial estas celebraciones para el municipio y para sus vecinos?

-Las fiestas de septiembre son uno de los momentos más esperados del año en Épila. Son días en los que nuestro pueblo cambia de ritmo, las calles se llenan de gente y volvemos a encontrarnos con familiares, amigos y con muchos epilenses que viven fuera y regresan para compartir estos días. Pero, sobre todo, son unas fiestas con un enorme componente sentimental. Celebramos nuestras tradiciones y honramos a nuestros patronos, San Pedro Arbués y San Frontonio, pero también celebramos el hecho de volver a estar juntos. Creo que eso es precisamente lo que las hace especiales: ese sentimiento de pertenencia y de orgullo por nuestro pueblo. Durante unos días Épila sale a la calle y se convierte en un gran espacio de convivencia.

-De todos los actos previstos, ¿cuáles destaca especialmente y cuáles recomienda no perderse?

-Es difícil elegir porque cada acto tiene su público y, sobre todo, porque detrás de cada uno hay una tradición o muchos recuerdos personales. El inicio de las fiestas tiene una emoción especial: el pregón, el volteo de campanas, el cohete anunciador y una plaza de España llena esperando ese momento. También destacaría los actos religiosos en honor a nuestros patronos, los festejos taurinos, la ronda jotera, los gigantes y cabezudos y todos aquellos actos en los que participan nuestras Reinas de Fiestas. Y, por supuesto, el desfile y Concurso de Carrozas, que es uno de los momentos más esperados. Detrás de cada carroza hay muchísimo trabajo, imaginación y muchas horas compartidas por los grupos participantes. Mi recomendación es sencilla: salir a la calle y participar. Las fiestas de Épila se entienden mucho mejor cuando se viven desde dentro.

-¿Cómo es la labor de los voluntarios y de todas aquellas personas que trabajan, muchas veces de manera poco visible, para que la programación pueda salir adelante?

-Es una labor imprescindible y creo que merece todo nuestro reconocimiento. Cuando vemos un acto desarrollado con normalidad, pocas veces pensamos en todo el trabajo que ha sido necesario realizar previamente. Hay muchas personas detrás: trabajadores municipales, Policía Local, Comisión Taurina, asociaciones, peñas, voluntarios, personal técnico, servicios de limpieza y montaje y muchas otras personas que colaboran antes, durante y después de cada actividad. Como alcalde quiero agradecerles especialmente ese trabajo que, como bien dice la pregunta, muchas veces no se ve. Sin ellos sería imposible sacar adelante unas fiestas de estas características. El éxito de las fiestas es también suyo.

-A nivel personal, como alcalde pero también como vecino de Épila, ¿hay alguna cita del programa que espere con especial ilusión?

-Como alcalde vivo estos días de una manera muy intensa. Hay mucha responsabilidad y resulta difícil desconectar completamente porque siempre estás pendiente de que todo funcione bien. Pero también soy vecino de Épila y hay momentos que inevitablemente vivo desde el sentimiento. Para mí, uno de ellos es el comienzo de las fiestas. Ver la plaza de España llena, escuchar las campanas, el cohete anunciador y sentir que en ese instante comienza todo tiene algo muy especial. Mirar alrededor y ver juntas a distintas generaciones de epilenses, desde los más pequeños hasta nuestros mayores, es una imagen que emociona y que resume muy bien lo que significan estas fiestas.

-El pregonero de este año es Unai Gonzalvo Ripa, campeón de Europa con la selección española de rugby en silla de ruedas. ¿Qué supone para Épila y qué representa para los jóvenes de la localidad?

-Para Épila es un verdadero orgullo que Unai sea nuestro pregonero. Es un joven vinculado a nuestro pueblo que ha conseguido alcanzar importantes metas deportivas y que, además, lo ha hecho transmitiendo valores que consideramos especialmente importantes. Su esfuerzo, su constancia, su humildad y su manera de afrontar las dificultades constituyen un magnífico ejemplo, especialmente para nuestros jóvenes. Unai demuestra que detrás de cualquier logro hay trabajo, perseverancia y capacidad para seguir adelante. Por eso entendíamos que reunía todos los valores para ser pregonero. Durante unos minutos tendrá el privilegio de convertirse en la voz de todo un pueblo y de anunciar que comienzan nuestros días grandes. Estoy convencido de que será un momento especialmente emotivo para él, para su familia y para todos los epilenses. Y creo que su presencia en el balcón del ayuntamiento transmite también un mensaje muy bonito a nuestros jóvenes: merece la pena esforzarse, perseguir aquello en lo que uno cree y afrontar cada etapa de la vida con ilusión.

-Durante estos días se multiplica la presencia de personas en las calles y la asistencia a los diferentes actos. ¿Qué dispositivo especial pone en marcha el ayuntamiento para garantizar que las fiestas se desarrollen con normalidad y seguridad?

-La seguridad es una prioridad absoluta para el ayuntamiento. Queremos unas fiestas alegres, participativas y con mucha gente en nuestras calles, pero también queremos que se desarrollen con tranquilidad y normalidad. Para ello hemos trabajado previamente en la Junta Local de Seguridad, conjuntamente con la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y nuestra Policía Local, planificando los servicios necesarios en función de los actos, horarios y lugares donde se prevé una mayor concentración de personas. A ese dispositivo hay que sumar el trabajo de los servicios municipales y de todas las personas implicadas en la organización. También me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad individual. La seguridad es una tarea compartida. Disfrutar, respetar a los demás, cuidar los espacios públicos y actuar con civismo es la mejor manera de contribuir a que todos podamos vivir unas buenas fiestas.

-Desde el punto de vista organizativo, ¿qué es lo más complejo de preparar unas fiestas de estas características?

-Probablemente, coordinar todo. Un programa de fiestas puede parecer una sucesión de actos, pero detrás existe un trabajo que comienza muchos meses antes. Hay que coordinar contrataciones, horarios, espacios, seguridad, limpieza, festejos taurinos, actividades musicales y culturales, tráfico, montajes, servicios municipales y multitud de cuestiones administrativas y técnicas. Además, durante las fiestas pueden surgir imprevistos y hay que tener capacidad para responder rápidamente. Por eso, siempre digo que las fiestas son un trabajo de equipo. Desde la Concejalía de Festejos hasta los empleados municipales, Policía Local, asociaciones, peñas, colaboradores y todas las personas que intervienen, cada uno aporta una parte necesaria para que finalmente los vecinos puedan salir a la calle y disfrutar.

-En su saludo de fiestas pone en valor la historia y el patrimonio de Épila, pero también reconoce la labor esencial de agricultores y ganaderos. ¿Hasta qué punto siguen estando el campo y el sector primario ligados a la identidad y al futuro económico y social de Épila?

-El campo forma parte de nuestra historia y también de nuestro presente. Épila no se puede entender sin generaciones de agricultores y ganaderos que han trabajado nuestra tierra y que han contribuido al desarrollo económico y social del municipio. Estamos viviendo una etapa de transformación y de crecimiento industrial que abre nuevas oportunidades para Épila, pero eso no significa que debamos olvidarnos de nuestras raíces. Al contrario, debemos ser capaces de avanzar incorporando nuevas actividades económicas y, al mismo tiempo, apoyar y reconocer a nuestro sector primario. Nuestros agricultores y ganaderos afrontan dificultades importantes y realizan un trabajo que no siempre recibe la visibilidad que merece. Desde el Ayuntamiento conocemos esa realidad y procuramos estar cerca de ellos en aquellas cuestiones en las que podemos colaborar. El futuro de Épila debe construirse sumando: agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios. Crecer sin perder aquello que somos.

-Las fiestas también suponen días de mucha actividad para bares, comercios y otros negocios de Épila. ¿Qué impacto tienen estas celebraciones en la economía local?

-Es evidente que durante las fiestas aumenta considerablemente la actividad. Recibimos visitantes, regresan muchos epilenses que viven fuera y durante varios días nuestras calles tienen muchísimo movimiento. Eso repercute directamente en bares, establecimientos comerciales y negocios de la localidad. Y para nosotros es importante que esa actividad se quede, en la medida de lo posible, en Épila. Siempre animamos a vecinos y visitantes a consumir en nuestros establecimientos y a valorar el comercio y la hostelería local. Detrás de cada negocio hay personas, familias y puestos de trabajo. Cuando compramos o consumimos en Épila estamos contribuyendo también a mantener vivo nuestro municipio.

-Épila cuenta con unas fiestas de fuerte arraigo. ¿Cómo se trabaja para conservar las tradiciones y, al mismo tiempo, incorporar nuevas propuestas que atraigan a las generaciones más jóvenes?

-Creo que ambas cosas son perfectamente compatibles y, de hecho, necesarias. Tenemos tradiciones que forman parte de nuestra identidad y que debemos conservar porque han llegado hasta nosotros gracias a generaciones de epilenses. Pero las fiestas también tienen que evolucionar. Los jóvenes deben encontrar espacios y actividades con los que se identifiquen y, sobre todo, deben sentirse parte de ellas. Por eso intentamos elaborar un programa equilibrado, en el que convivan nuestros actos más tradicionales con propuestas musicales, actividades para las peñas, iniciativas infantiles y nuevas formas de participación. La mejor manera de conservar una tradición es conseguir que las nuevas generaciones la hagan suya. No se trata únicamente de repetir lo que siempre hemos hecho, sino de transmitirles su significado y permitir también que aporten su propia forma de vivir las fiestas.

-¿Qué les diría a quienes visitan Épila estos días por primera vez y a quienes regresan cada año para que disfruten y se sientan como en casa?

-A quienes vienen por primera vez les diría que se acerquen con ganas de participar, porque van a encontrar un pueblo abierto, acogedor y con muchas ganas de compartir sus fiestas. Que recorran nuestras calles, conozcan nuestro patrimonio, disfruten de nuestros actos y nuestras tradiciones y, sobre todo, que compartan estos días con nuestra gente. Y a quienes regresan cada año, muchos de ellos epilenses que por distintas circunstancias viven fuera, quiero decirles que esta sigue siendo su casa y que nos alegra volver a encontrarnos con ellos. Durante estos días queremos que nadie se sienta visitante. Las puertas de Épila están abiertas y todos son bienvenidos a compartir nuestra alegría.

-Para terminar, ¿qué deseo pediría para estas fiestas y qué mensaje quiere trasladar a todos los vecinos de Épila antes de que comiencen los días grandes?

-Mi principal deseo es que disfrutemos de unas fiestas felices y, sobre todo, que podamos hacerlo desde el respeto y la convivencia. Quiero invitar a todos los vecinos a salir a la calle, participar, reencontrarse, compartir y disfrutar de todo lo que se ha preparado con tanta ilusión. También quiero que tengamos presentes a quienes, por distintas circunstancias, no pueden acompañarnos estos días y recordar con especial cariño a quienes ya no están, pero siguen formando parte de nuestra memoria y de nuestras fiestas. Y, por último, agradecer a todos los que hacen posible estos días y a los vecinos de Épila por mantener vivas nuestras tradiciones generación tras generación. Como alcalde, pero sobre todo como un epilense más, deseo de corazón que vivamos unos días llenos de alegría, respeto y buenos momentos compartidos.