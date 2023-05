Llegó el cierre de la campaña electoral. A dos días de las votaciones, el camino a las municipales y a las autonómicas llega a su fin. Lejos de la frenética actividad de las grandes ciudades hay otra política más pausada, con poco movimiento y para poca gente. Maicas, en la comarca de las Cuencas Mineras, tendrá este domingo un nuevo alcalde, tras 16 años regidos por Pilar Aguilar.

«En todo este tiempo solo me he presentado yo y nadie quería sustituirme», explica la propia Aguilar, que se sorprendió al ver cómo en esta ocasión «se han presentado tres nuevos candidatos». El PP, el PSOE y el PAR presentan lista propia, con los dos primeros partidos convenciendo a vecinos del pueblo mientras que el tercero ha apuntado a «un paracaidista, de esos que aterrizan sin saber», bromea Aguilar.

«Me retiro porque he descubierto lo que es tener tiempo para mí y me he dado cuenta de que en los últimos años no lo he tenido», concreta la todavía alcaldesa, en una muestra de que el trabajo para el resto de los vecinos es muy sacrificado. A punto de cumplir los 80 años, Aguilar afronta esta nueva etapa de su vida como «una segunda jubilación, para disfrutar de las cosas que me gustan a mí y olvidarme un poco de un cargo con mucha responsabilidad y que quita mucho tiempo». No solo el reloj corre en contra cuando uno se sienta en el sillón principal de un consistorio: «También cuesta dinero, que como se sabe en estos pueblos siempre toca ponerlas».

Pese a que encara la recta final de su mandato con mucha tranquilidad, Aguilar sí que quiere «dejar todo más o menos cerrado y estoy terminando en estas últimas semanas un par de cosas, para que el resto de los proyectos queden encaminados». Esa visión de futuro a corto plazo le sirve para celebrar la presencia de dos candidatos «del pueblo», que pueden conseguir que Maicas «siga saliendo hacia delante y evitar que sea dependiente de otros municipios de alrededor».

En ese trabajo por conseguir que este pequeño municipio de Teruel siga existiendo y siga teniendo cierta independencia también participará Pilar Aguilar. La alcaldesa ha mantenido conversaciones con los candidatos del pueblo que tienen nuevos proyectos para el municipio: «Si lo necesitan seguiré en la sombra y haré lo que haga falta». Explica Aguilar, por ejemplo, que pondrá a su disposición «cualquier cosa con lo que pueda echar una mano, como el primer contacto con otras instituciones o una lista de teléfonos útiles para la tarea de alcalde».

Javier Rodrigo es uno de esos nuevos candidatos que ha hablado con Aguilar y que ha visto en la alcaldía una forma eficiente de ayudar al futuro de Maicas. Rodrigo se presenta como independiente dentro de la lista del Partido Popular, porque «esto de la política nunca ha sido para mí y es lo que menos me apetece hacer, porque yo quiero trabajar por Maicas».

A la espera de que el próximo 28 de mayo los vecinos del municipio confíen en él para tomar las riendas de la localidad durante los próximos cuatro años, Rodrigo se encuentra tranquilo, calmado. «Todo esto lo hago para ayudar al pueblo en lo que sea posible», detalla el alcaldable, que insiste en varias ocasiones en que «no tiene nada que ver con la política».

Preguntado por Maicas, su entorno y su futuro, el candidato popular tiene clara la descripción del lugar: «Es un pueblo pequeñito, en el que hay poca gente». El objetivo es, precisamente, conseguir frenar la despoblación que asola a la comarca: «Todo tiene que ir encaminado a que la gente pase más tiempo en el pueblo, porque en este invierno ha habido días en los que yo he llegado a estar completamente solo».

Como reseña, no es cuestión de un programa o de unas intenciones políticas, «en lo que no quiero pensar hasta que en las elecciones veamos el resultado definitivo». Esa intención de Rodrigo con su localidad está más centrada en la pasión y en el sentimiento que tiene por Maicas: «Llevo 60 años aquí, el pueblo está en mi corazón y me parecería mal no seguir dándole vida a algo que quiero tanto». Rodrigo asegura que es el último habitante nacido en la propia localidad.

A un par de días para las elecciones, pocos nervios para Rodrigo. «Queremos más servicios básicos, que no nos falte de nada», termina el candidato, que insiste en que lo importante es que «todos los vecinos se impliquen en la vida del pueblo».